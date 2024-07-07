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«Ювентус» провернул первый в мире семейный трансфер. Вместе с Луисом клуб подписал его девушку

«Ювентус» подписал Дугласа Луиса и его девушку Алишу Леманн
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Алиша Леманн поддерживала Дугласа Луиса на Кубке Америки.
Фото из соцсетей Алиши Леманн
Это было условием футболиста.

Женский футбол развивается гигантскими темпами. И хотя до гендерно нейтральных матчей между мужчинами и женщинами мы пока еще не дошли, эпоха парных трансферов уже наступила. Первый провернул «Ювентус».

Итальянский клуб за 50 миллионов евро подписал 26-летнего полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса — сделка состоялась в конце июня, контракт заключили на пять лет. А через неделю «Ювентус» объявил, что контракт также подписан с девушкой бразильца — 25-летней нападающей «Астон Виллы» Алишей Леманн.

Алиша Леманн.
Фото из соцсетей Алиши Леманн

О таком варианте английская пресса сообщала еще задолго до перехода — по данным британских медиа, переход Леманн был одним из требований Луиса для подписания контракта. Впрочем, вряд ли «Ювентус» сильно расстроился, потому что Леманн — тоже очень хорошее приобретение.

Алиша Леманн. Блондинка из «Астон Виллы» отказалась от непристойного предложения в 100 000 евро

Может быть, и не в игровом плане (Алиша не входит в топ футболисток планеты), но в репутационном точно. У нападающей совокупно около 30 миллионов подписчиков в социальных сетях, она самая популярная футболистка мира. Так что для «Ювентуса», переживающего за лайки и комментарии еще со времен Роналду, это отличная имиджевая покупка.

Фото из соцсетей Алиши Леманн

Алиша довольна: «Я невероятно рада. У «Юве» богатейшая история — я немного нервничала, когда вышла из машины, приехав на медосмотр. Там было так много фанатов! Для нас с Дугласом быть вместе в одном клубе — это мечта. Мы часто играли в разных городах, поэтому возможность провести эти великие приключения в одной и той же локации — это что-то замечательное».

Леманн и Луис встречаются с 2021 года. Они ненадолго расставались в 2022-м, но вскоре сошлись и вместе до сих пор. Кейс их совместного перехода в один клуб — уникальный для мирового футбола.

Футбол
ФК Ювентус
Дуглас Луис
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