«Ювентус» попрощался с отбывающим дисквалификацию Погба. Какой клуб теперь возьмет его?

Есть шанс на воссоединение с Роналду.

«Ювентус» официально объявил о расторжении контракта с французским полузащитником Полем Погба. Соглашение между туринцами и 31-летним игроком завершится 30 ноября.

«Клуб желает Полю всего наилучшего в его профессиональной карьере», — говорится в заявлении пресс-службы «старой синьоры».

Как отреагировал Погба

Он опубликовал трогательный пост в соцсетях, в котором обратился к своим фанатам.

«Бывают моменты, когда все идет не так, как хотелось бы, но одно можно сказать точно: связь, которая объединяет меня с вами, дорогие болельщики, останется незабываемой. Вы дали мне так много, больше, чем я могу выразить словами, и я всегда буду носить с собой всю ту привязанность, которую вы мне подарили. Вы навсегда останетесь в моем сердце. Удачи, «Ювентус», — написал Поль.

Фото Global Look Press

Отстранение

В сентябре 2023 года стало известно, что хавбек временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона.

Анализ был сдан после матча «Удинезе» — «Ювентус» в августе того же года. Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения. Позже Погба получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

В октябре 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации Поля до 18 месяцев. Такое решение было принято на основании того, что футболист доказал непреднамеренность употребления запрещенного вещества. Таким образом, он сможет выйти на поле в январе 2025 года.

СМИ сообщали о намерении «Ювентуса» расторгнуть контракт с французом, в то время как Погба заявлял, что готов пожертвовать частью денег ради того, чтобы остаться в Турине.

«Мне не удалось поговорить с Тиаго Моттой (главным тренером «Ювентуса». — Прим. «СЭ»), но это произойдет. Я сосредоточен на том, чтобы подготовиться и играть за «Юве». Сейчас я игрок команды, на сегодняшний день я думаю только об этом.

Я покажу себя на поле, а потом тренер сможет сделать выводы сам, основываясь на том, что он увидит. Легко говорить, но я хочу играть за «Юве» и быть лучшим во Франции. Я готов пожертвовать деньгами, чтобы играть здесь. Я хочу вернуться на поле», — говорил он Football Italia.

Фото Global Look Press

Что дальше?

Руководство «Ювентуса» не захотело оставлять Поля. И теперь ему предстоит искать новую команду. По информации TEAMtalk, полузащитник может стать одноклубником Криштиану Роналду в саудовском «Аль-Насре». Там готовы удовлетворить запросы Погба по зарплате. Кроме того, он играл вместе с португальцем за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2021/22 и у них сохранились хорошие отношения. Также двумя претендентами на француза являются «Лос-Анджелес» и «Марсель».

Где Поль продолжит карьеру, пока неизвестно. В каком он сейчас состоянии — тоже. Но игрок с таким послужным списком (чемпион мира 2018 года, четырехкратный чемпион Италии, победитель Лиги Европы и Лиги наций) может пригодиться практически любому клубу, если у него еще осталось желание доказывать. 31 год — не самый большой возраст для полузащитника, еще можно сделать попытку вернуться на прежний уровень.