«Ювентус» серьезно меняется. Укрепили центр поля, взяли нового вратаря и продают Кьезу
«Ювентус» продолжает подготовку к первому сезону при Тиагу Мотте. Ожидания у тифози туринского клуба высокие — в «Болонье» 41-летний специалист доказал, что может давать результат, выведя скромную команду в Лигу чемпионов. Здесь же чемпионства ждут по умолчанию.
Пока на новом рабочем месте у Мотты не все гладко — на днях «Юве» в товарищеской встрече уступил «Нюрнбергу» (0:3) из второй немецкой бундеслиги. Понятно, что играли далеко не основой и выводы пока делать рано — интереснее взглянуть, насколько обновился «Ювентус» в это межсезонье. И тут реально много чего интересного.
Четыре важных приобретения
Долгое время первым номером «Старой синьоры» был Войцех Щенсны, но этим летом 34-летний голкипер задумался о поиске команды, в которой сможет спокойно заработать большие деньги перед выходом на пенсию. На поляка есть спрос в Саудовской Аравии, с начала лета переговоры с ним ведет «Аль-Наср», за который выступает Роналду. Зарплату предлагают большую — 19 миллионов евро в год, но переход еще официально не оформлен.
При этом ясно, что Войцех точно уйдет из «Ювентуса», туринцы уже успели подыскать ему замену. В клуб на правах аренды пришел 27-летний Микеле Ди Грегорио из «Монцы» (заплатили 4,5 миллиона евро, через год выкупят контракт еще за 14,3). Мотта лично продвигал его кандидатуру и настаивал на том, чтобы в контракте была прописана сумма отступных. К слову, в «Монцу» как раз может отправиться и Щенсны — так что не факт, что поляк обязательно покинет Европу этим летом.
Вратарь — лишь верхушка айсберга. Итальянскому гранду требуется масштабная трансферная кампания, чтобы подогнать подбор игроков под требования нового тренера. Пока «Ювентус» успел усилить оборону и центральную ось.
Дуглас Луис — важнейшее приобретение, которое добавит баланса в линию полузащиты. Это опорник с хорошим пасом и дриблингом, который умеет играть вертикально и тащить мяч вперед. Бразилец физически крепок и не подвержен травмам. В прошлом сезоне он пропустил всего три матча за «Астон Виллу», один из которых — из-за перебора желтых карточек. Серьезность ставки на Луиса отражает его трансферная цена — за бразильца вывалили 51,5 миллиона евро.
В пару к Луису был куплен сын Лилиана Тюрама — Кефрен. 23-летний хавбек отыграл последние пять сезонов за «Ниццу» и созрел для нового вызова. В перспективе тройка Фаджоли — Луис — Тюрам может стать одной из самых интересных в серии А. Эту сделку можно назвать особенно успешной — из-за истекающего контракта проспекта урвали за 20,6 миллиона евро при оценке Transfermarkt в 35.
Также «Юве» забрал 23-летнего латераля Хуана Кабаля у «Вероны». Здесь логика простая: Камбьязо на левом фланге нужен был сменщик, и этим трансфером клуб, возможно, закрыл позицию левого защитника на годы вперед.
Кто не нужен Мотте?
Туринцы уже расстались с Айлингом, Кином, Де Винтером, Рабьо, Алексом Сандро и некоторыми выпускниками академии. Команду наверняка покинут и игроки с истекающими через год контрактами.
Первый из них — Федерико Кьеза. Итальянец был неплох на старте прошлого сезона, когда действовал в связке с Влаховичем, но дальше начался спад. Кажется, вингер так и не обрел себя в Турине, а его контракт заканчивается следующим летом. Логичнее продать его хоть за какие-то деньги, чем отпускать через год бесплатно. Спрос на Федерико есть — как в Италии, так и за ее пределами. Например, «Тоттенхэм» готов заплатить 30 миллионов евро.
По Маккенни предложений гораздо меньше. Американского полузащитника не удалось пристроить в «Астон Виллу», реальный интерес к нему проявляет только «Фиорентина», но «фиалки» хотят приобрести Уэстона лишь за 10 миллионов. Такая сумма «Ювентус» не устраивает.
Куда интереснее судьба Матиаса Соуле. В прошлом сезоне 21-летний воспитанник «Юве» наколотил 11 мячей в 36 играх за «Фрозиноне» и привлек внимание всех итальянских грандов. Тиагу Мотте он не пригодился и отправится в «Рому». По данным инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшие дни римляне представят новичка.
Возможные трансферы на вход
Мотта ставит футбол, который кардинально отличается от того, во что «Ювентус» играл при Аллегри. Тиагу уже перешел на схему с двумя центральными защитниками. Для новой расстановки ему требуются футболисты с совсем другим функционалом, более заточенные на игру с мячом. Отсюда и большие перемены в составе.
Обычно на перестройку уходит не одно трансферное окно, но на нового тренера будет давить статус топ-клуба. Мотте нужно успеть выстроить фундамент уже сейчас.
Приоритетной целью «Старой синьоры» на рынке считается Карим Адейеми, который ярко проявил себя в составе дортмундской «Боруссии». За 22-летнего вингера черно-желтые намерены выручить 45-50 миллионов.
В качестве альтернативы есть Галено из «Порту». На него ценник поменьше — около 30 миллионов плюс бонусы.
Параллельно туринцы ведут переговоры о переходе защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо и хавбека «Аталанты» Тена Копмейнерса.
Нынешний состав до старта сезона будет дополнен как минимум одним-двумя именами, но главную цель Мотта уже выполнил — нашел замену Рабьо. Также туринцы освежили левый край обороны молодым игроком и усилили вратарскую линию. Дальше слово за молодым тренером.
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3
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4
|Аталанта
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5
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6
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7
|Лацио
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8
|Фиорентина
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9
|Торино
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10
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11
|Дженоа
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12
|Монца
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13
|Верона
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14
|Лечче
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15
|Удинезе
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16
|Кальяри
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17
|Эмполи
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18
|Парма
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19
|Комо
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20
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Дженоа – Интер
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Парма – Фиорентина
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Милан – Торино
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Эмполи – Монца
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Болонья – Удинезе
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Верона – Наполи
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Кальяри – Рома
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Лацио – Венеция
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Лечче – Аталанта
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Ювентус – Комо
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