Старый (не)добрый «Ювентус» вернулся? Кажется, только он может остановить «Интер»

В Турине стряхнули пыль с прежних идеалов.

Для начала давайте бросим взгляд на турнирную таблицу серии А. После 16 туров «Ювентус» занимает второе место, и кажется, что именно туринцы — единственная команда, которая способна поконкурировать с «Интером» за скудетто. Ну или хотя бы создать хоть какую-то видимость интриги. Отставание всего в четыре очка позволяет на это надеяться.

И это какое-то подзабытое чувство. Последний раз «Ювентус» был так близко к вершине еще при Маурицио Сарри и Криштиану Роналду в сезоне-2019/20, когда и взял свой последний на данный момент титул. Хорошо, на этом же отрезке дистанции в сезоне-2020/21 «Старая синьора» тоже отставала от первого места на четыре очка, как и сейчас (33 балла против 37 у «Милана»), но ощущения были совсем другими, чем сейчас: тогда команда Андреа Пирло казалась слишком хрупкой и неустойчивой. Дальше: сезон-2021/22 — 5-е место и минус 11 очков от лидера, сезон-2022/23 — 3-е место и минус семь очков от вершины.

Но место в таблице — это всего лишь один из критериев. Важнее, что сейчас есть чувство, что старый (не)добрый «Ювентус» вернулся. Для того чтобы это объяснить, потребуется небольшое отступление.

«Ювентус» стал глобальным брендом и стремится соответствовать этому статусу

Про Андреа Аньелли не принято говорить добрые слова, особенно учитывая историю с Суперлигой и то, как он закончил в «Ювентусе», но вообще-то он того заслуживает. Именно Аньелли вытянул «Синьору» из болота седьмых мест, в котором она оседала в конце 2000-х. Именно он нанял сначала Антонио Конте, а потом и Макса Аллегри. Именно он привез в Турин Криштиану Роналду — фигур подобного масштаба там не было со времен Зинедина Зидана (речь про легионеров, разумеется). Именно при нем в середине 2010-х казалось, что победа в Лиге чемпионов — лишь вопрос времени.

Но для Аньелли было недостаточно быть просто хорошим президентом. Он хотел быть великим визионером и менять правила игры. И какие-то решения и правда были простыми, но при этом грандиозными, как, например, смена эмблемы. Мало кто сейчас помнит старое лого «Ювентуса» — классическое, с отсылками к символике Турина. Зато сейчас букву J узнают в любом уголке мира — от Лос-Анджелеса до Джакарты. На что и был расчет, и это действительно гениальный маркетинговый ход.

Аньелли отлично понимал, что в 2020-е футбол — это часть индустрии развлечений, и стремился превратить в «Ювентус» в глобальный развлекательный бренд. Отсюда и приглашение Криштиану Роналду — не просто футбольной суперзвезды, а поп-селебрити мирового масштаба, которую знают в любой точке планеты. Отсюда и эти эксперименты с Сарри и Пирло — нужно дать публике не просто результат, но еще и зрелище, шоу-тайм, развлечь ее.

И глобально, на мой взгляд, Аньелли был прав. Но это шло вразрез с многолетней философией «Ювентуса», который можно назвать аристократом с душой пролетария. Ее отражает легендарная фраза знаменитого президента клуба Джанпьеро Бониперти: «Победа в футболе не главное. Это единственное, что имеет значение». Фабио Капелло рассказывал, что когда он выигрывал скудетто с «Ромой», то все вокруг гуляли весь следующий год, когда делал это с «Миланом» — праздновали пару недель, а когда с «Ювентусом» — торжества заканчивались на следующий день.

Так вот, есть ощущение, что в этом сезоне все это возвращается. С новым руководством, с новым спортивным директором — Кристианом Джунтоли, который собирал блистательный «Наполи» Сарри и чемпионский «Наполи» Лучано Спаллетти, и с Аллегри, который не боится казаться немодным и несовременным.

Массимилиано Аллегри. Фото AFP

«Юве» играет с позиции силы, герои — спортивный директор и главный тренер

У «Ювентуса» в этом сезоне — девять сухих матчей (больше только у «Интера» — 11). Из одиннадцати побед — семь с разницей в один мяч. При этом было бы ошибочно думать, что «Синьора» играет в какое-то ретроградное каттеначчо. Туринцы — третьи в серии А по xG (25,3 по данным FBRef, по версии Understat — и вовсе 29,7 на деле забили 24), больше создают только «Интер» и «Наполи». То есть речь не идет о каком-то оверперформансе, как раз наоборот.

Это скорее особенности стиля. «Ювентус» — третий с конца по интенсивности прессинга (15,01 PPDA, хуже только у «Сассуоло» и «Кальяри»). 12-й по общему количеству передач и точных передач. Седьмой по общему количеству ударов (216) и 11-й по ударам в створ (60). Но зато более чем треть ударов в створ становится голами (0,35). И это уже четвертый показатель в лиге. Другая деталь — туринцы третьи по длине дистанции, с которой наносятся удары, — 16,8 метра, меньше только у «Интера» (16,7) и «Аталанты» (16,0). То есть все это говорит о максимальной эффективности.

А еще из 24 своих голов шесть (то есть ровно четверть) «Ювентус» забил со стандартов (это без учета пенальти). И это лучший показатель в серии А. Тоже ведь очень наглядный момент.

Другая история, намекающая на возвращение старого «Юве», — расставание с Леонардо Бонуччи. Летом 36-летнему ветерану дали понять, что не нуждаются больше в его услугах, а работать живым символом и сплачивать раздевалку за 12 миллионов евро в год (данные Capology) — чересчур расточительно. Бонуччи попробовал поупираться и протестовать, но в итоге ушел, пусть и со скандалом. Но, в принципе, это очень по-ювентийски — в Турине никогда не стеснялись «резать мясо», если считали, что так будет лучше для клуба. Цинично — да, но клуб превыше всего.

По-своему знаковой стала и победа над «Монцей» (2:1) пару недель назад. «Ювентус» вел в счете, пропустил на 90-й минуте, но в оставшееся время успел забить победный гол, причем сделал это центральный защитник Федерико Гатти, и не со стандарта, а с игры.

Андреа Камбьязо и Душан Влахович. Фото Reuters

Впрочем, за всеми этими знаками стоят вполне конкретные люди. В первую очередь Джунтоли и Аллегри. Первого стоит отметить не за те трансферы, которые случились, а за те, что не состоялись. В частности, Джунтоли блокировал странную идею Аллегри продать Душана Влаховича (летом было много слухов об уходе серба в «ПСЖ») и привести на его место Ромелу Лукаку.

Сам же Аллегри, например, нашел новое место для Федерико Кьезы, поставив его одним из нападающих в схеме 3-5-2 (в прошлом году, например, были странные эксперименты с Феде в роли вингбека, что иногда приводило к катастрофическим последствиям, как, скажем, в матче с «Наполи» (1:5)). И сейчас Кьеза похож на самого себя образца двухлетней давности, когда блистал на ЧЕ-2020.

Понятно, что «Ювентусу» сильно помогает отсутствие еврокубков — не приходится распыляться. Но возвращение старого (не)доброго циничного «Юве» — то, что нужно серии А.