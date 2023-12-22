Старый (не)добрый «Ювентус» вернулся? Кажется, только он может остановить «Интер»
Для начала давайте бросим взгляд на турнирную таблицу серии А. После 16 туров «Ювентус» занимает второе место, и кажется, что именно туринцы — единственная команда, которая способна поконкурировать с «Интером» за скудетто. Ну или хотя бы создать хоть какую-то видимость интриги. Отставание всего в четыре очка позволяет на это надеяться.
И это какое-то подзабытое чувство. Последний раз «Ювентус» был так близко к вершине еще при Маурицио Сарри и Криштиану Роналду в сезоне-2019/20, когда и взял свой последний на данный момент титул. Хорошо, на этом же отрезке дистанции в сезоне-2020/21 «Старая синьора» тоже отставала от первого места на четыре очка, как и сейчас (33 балла против 37 у «Милана»), но ощущения были совсем другими, чем сейчас: тогда команда Андреа Пирло казалась слишком хрупкой и неустойчивой. Дальше: сезон-2021/22 — 5-е место и минус 11 очков от лидера, сезон-2022/23 — 3-е место и минус семь очков от вершины.
Но место в таблице — это всего лишь один из критериев. Важнее, что сейчас есть чувство, что старый (не)добрый «Ювентус» вернулся. Для того чтобы это объяснить, потребуется небольшое отступление.
«Ювентус» стал глобальным брендом и стремится соответствовать этому статусу
Про Андреа Аньелли не принято говорить добрые слова, особенно учитывая историю с Суперлигой и то, как он закончил в «Ювентусе», но вообще-то он того заслуживает. Именно Аньелли вытянул «Синьору» из болота седьмых мест, в котором она оседала в конце 2000-х. Именно он нанял сначала Антонио Конте, а потом и Макса Аллегри. Именно он привез в Турин Криштиану Роналду — фигур подобного масштаба там не было со времен Зинедина Зидана (речь про легионеров, разумеется). Именно при нем в середине 2010-х казалось, что победа в Лиге чемпионов — лишь вопрос времени.
Но для Аньелли было недостаточно быть просто хорошим президентом. Он хотел быть великим визионером и менять правила игры. И какие-то решения и правда были простыми, но при этом грандиозными, как, например, смена эмблемы. Мало кто сейчас помнит старое лого «Ювентуса» — классическое, с отсылками к символике Турина. Зато сейчас букву J узнают в любом уголке мира — от Лос-Анджелеса до Джакарты. На что и был расчет, и это действительно гениальный маркетинговый ход.
Аньелли отлично понимал, что в 2020-е футбол — это часть индустрии развлечений, и стремился превратить в «Ювентус» в глобальный развлекательный бренд. Отсюда и приглашение Криштиану Роналду — не просто футбольной суперзвезды, а поп-селебрити мирового масштаба, которую знают в любой точке планеты. Отсюда и эти эксперименты с Сарри и Пирло — нужно дать публике не просто результат, но еще и зрелище, шоу-тайм, развлечь ее.
И глобально, на мой взгляд, Аньелли был прав. Но это шло вразрез с многолетней философией «Ювентуса», который можно назвать аристократом с душой пролетария. Ее отражает легендарная фраза знаменитого президента клуба Джанпьеро Бониперти: «Победа в футболе не главное. Это единственное, что имеет значение». Фабио Капелло рассказывал, что когда он выигрывал скудетто с «Ромой», то все вокруг гуляли весь следующий год, когда делал это с «Миланом» — праздновали пару недель, а когда с «Ювентусом» — торжества заканчивались на следующий день.
Так вот, есть ощущение, что в этом сезоне все это возвращается. С новым руководством, с новым спортивным директором — Кристианом Джунтоли, который собирал блистательный «Наполи» Сарри и чемпионский «Наполи» Лучано Спаллетти, и с Аллегри, который не боится казаться немодным и несовременным.
«Юве» играет с позиции силы, герои — спортивный директор и главный тренер
У «Ювентуса» в этом сезоне — девять сухих матчей (больше только у «Интера» — 11). Из одиннадцати побед — семь с разницей в один мяч. При этом было бы ошибочно думать, что «Синьора» играет в какое-то ретроградное каттеначчо. Туринцы — третьи в серии А по xG (25,3 по данным FBRef, по версии Understat — и вовсе 29,7 на деле забили 24), больше создают только «Интер» и «Наполи». То есть речь не идет о каком-то оверперформансе, как раз наоборот.
Это скорее особенности стиля. «Ювентус» — третий с конца по интенсивности прессинга (15,01 PPDA, хуже только у «Сассуоло» и «Кальяри»). 12-й по общему количеству передач и точных передач. Седьмой по общему количеству ударов (216) и 11-й по ударам в створ (60). Но зато более чем треть ударов в створ становится голами (0,35). И это уже четвертый показатель в лиге. Другая деталь — туринцы третьи по длине дистанции, с которой наносятся удары, — 16,8 метра, меньше только у «Интера» (16,7) и «Аталанты» (16,0). То есть все это говорит о максимальной эффективности.
А еще из 24 своих голов шесть (то есть ровно четверть) «Ювентус» забил со стандартов (это без учета пенальти). И это лучший показатель в серии А. Тоже ведь очень наглядный момент.
Другая история, намекающая на возвращение старого «Юве», — расставание с Леонардо Бонуччи. Летом 36-летнему ветерану дали понять, что не нуждаются больше в его услугах, а работать живым символом и сплачивать раздевалку за 12 миллионов евро в год (данные Capology) — чересчур расточительно. Бонуччи попробовал поупираться и протестовать, но в итоге ушел, пусть и со скандалом. Но, в принципе, это очень по-ювентийски — в Турине никогда не стеснялись «резать мясо», если считали, что так будет лучше для клуба. Цинично — да, но клуб превыше всего.
По-своему знаковой стала и победа над «Монцей» (2:1) пару недель назад. «Ювентус» вел в счете, пропустил на 90-й минуте, но в оставшееся время успел забить победный гол, причем сделал это центральный защитник Федерико Гатти, и не со стандарта, а с игры.
Впрочем, за всеми этими знаками стоят вполне конкретные люди. В первую очередь Джунтоли и Аллегри. Первого стоит отметить не за те трансферы, которые случились, а за те, что не состоялись. В частности, Джунтоли блокировал странную идею Аллегри продать Душана Влаховича (летом было много слухов об уходе серба в «ПСЖ») и привести на его место Ромелу Лукаку.
Сам же Аллегри, например, нашел новое место для Федерико Кьезы, поставив его одним из нападающих в схеме 3-5-2 (в прошлом году, например, были странные эксперименты с Феде в роли вингбека, что иногда приводило к катастрофическим последствиям, как, скажем, в матче с «Наполи» (1:5)). И сейчас Кьеза похож на самого себя образца двухлетней давности, когда блистал на ЧЕ-2020.
Понятно, что «Ювентусу» сильно помогает отсутствие еврокубков — не приходится распыляться. Но возвращение старого (не)доброго циничного «Юве» — то, что нужно серии А.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|16
|13
|2
|1
|39-7
|41
|
2
|Ювентус
|16
|11
|4
|1
|24-10
|37
|
3
|Милан
|16
|10
|2
|4
|29-18
|32
|
4
|Болонья
|16
|7
|7
|2
|20-12
|28
|
5
|Фиорентина
|16
|8
|3
|5
|25-18
|27
|
6
|Наполи
|16
|8
|3
|5
|28-19
|27
|
7
|Аталанта
|16
|8
|2
|6
|28-19
|26
|
8
|Рома
|16
|7
|4
|5
|28-19
|25
|
9
|Торино
|16
|6
|5
|5
|14-16
|23
|
10
|Монца
|16
|5
|6
|5
|16-17
|21
|
11
|Лацио
|16
|6
|3
|7
|16-18
|21
|
12
|Лечче
|16
|4
|8
|4
|19-21
|20
|
13
|Фрозиноне
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
14
|Дженоа
|16
|4
|4
|8
|16-21
|16
|
15
|Сассуоло
|16
|4
|4
|8
|24-30
|16
|
16
|Кальяри
|16
|3
|4
|9
|16-29
|13
|
17
|Удинезе
|16
|1
|10
|5
|14-27
|13
|
18
|Эмполи
|16
|3
|3
|10
|10-28
|12
|
19
|Верона
|16
|2
|5
|9
|13-23
|11
|
20
|Салернитана
|16
|1
|5
|10
|12-34
|8
|22.12
|20:30
|
Эмполи – Лацио
|- : -
|22.12
|20:30
|
Сассуоло – Дженоа
|- : -
|22.12
|22:45
|
Монца – Фиорентина
|- : -
|22.12
|22:45
|
Салернитана – Милан
|- : -
|23.12
|14:30
|
Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.12
|17:00
|
Болонья – Аталанта
|- : -
|23.12
|17:00
|
Торино – Удинезе
|- : -
|23.12
|20:00
|
Интер – Лечче
|- : -
|23.12
|20:00
|
Верона – Кальяри
|- : -
|23.12
|22:45
|
Рома – Наполи
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|13
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|14
|1
|3