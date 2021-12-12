Миранчук сыграл лучший матч в сезоне. Вышел в старте, забил, «Аталанта» победила

Российский легионер получил шанс и здорово им воспользовался.

В последнее время все связанные с Алексеем Миранчуком новости из Италии касались будущего российского полузащитника. «Торино», «Дженоа», «Милан», «Сассуоло» — набор клубов, которые интересуются футболистом, кажется, все уже выучили наизусть. А вот в футбол Миранчук играет редко. Если, конечно, не считать тренировок и матчей сборной России.

В «Аталанте» в стартовый состав он не попадал с 18 сентября. С выходами на замену тоже не густо. 27 октября появился против «Сампдории» на 79-й минуте, после чего провел шесть матчей на скамейке запасных. В следующий раз подняться с нее удалось 30 ноября — на 77-й минуте игры с «Венецией». И вот долгожданное возвращение в основу.

Возможно, даже внеплановое, потому что график Джана Пьеро Гасперини испортил обрушившийся на Бергамо снегопад. Из-за него ключевую встречу Лиги чемпионов «Аталанта» провела в четверг и, упустив путевку в плей-офф в споре с «Вильярреалом», растратила как силы, так и эмоции. Поэтому перемены в составе напрашивались, и кроме Миранчука в старт попали другие игроки ротации — Копмайнерс, Пеццелла, чаще выходящий сейчас на замены Муриэль.

Но в целом состав был вполне боеспособным. Выходи — и доказывай. Нынешнему клубу и тренеру, возможным будущим работодателям, самому себе, в конце концов. Тем более на фоне крепкого соперника, который с приходом на пост главного тренера Игора Тудора показывает действительно классный футбол. Разгром «Лацио», победа над «Ювентусом», гостевая ничья с «Наполи» — эти результаты «Вероны» говорят сами за себя.

Количество моментов у хозяев и гол Симеоне, который поставил Муссо в тупик ударом с острого угла, вышесказанное лишь подтвердили. Миранчук же был неплох, делая то, что у него классно получалось в «Локомотиве». Прежде всего, речь о разгоне атак из центральной зоны за счет дриблинга и проникающих передач. В запасе наш легионер, как выяснилось, совсем не заржавел. Обыгрывал соперников уверенно, четыре раза до перерыва заставив тех нарушать правила. А еще не терял мяч, доставляя его до одноклубников.

Кажется, каждое удачное действие добавляло уверенности, и следующие ходы давались ему с легкостью и даже каким-то вдохновением. Показательной получилась атака, начавшаяся с перехвата Рафаэла Толои. Миранчук продолжил ее элегантной передачей пяткой, и удар Пашалича приняла на себя штанга. Так что гол, который Алексей забил, оказавшись в нужное время в нужном месте, не взялся из ниоткуда. Там ведь требовалось доиграть эпизод, прочувствовав момент и замысел Пеццеллы, и разобраться с защитником, прежде чем уложить мяч в угол.

Как же долго мы ждали новых голов от Миранчука ?



Леша не забивал за «Аталанту» семь месяцев и наконец-то прервал неприятную серию. Хорош! ??? pic.twitter.com/hcMtpGJjRN — Матч ТВ (@MatchTV) December 12, 2021

Логичен вопрос: где все это было раньше? Но задать его следует не только футболисту, которому все чаще припоминали слова Станислава Черчесова про «золотой актив». Когда ты месяц сидишь в запасе, получая по 10-15 минут, проявить себя не сможет даже большой мастер. Да и позиция Миранчука на поле часто вызывала вопросы. В воскресенье в Вероне 26-летний футболист исполнял ту роль, с которой он справляется лучше всего, еще и здорово врываясь в зоны перед штрафной.

Это лишь предположение, но, возможно, свою роль сыграл и подбор центральных полузащитников в конкретной игре. Трудяга Де Рон и Копмайнерс, в связке с которым лучший футбол в карьере еще в АЗ показывал не нашедший такого партнера в «Спартаке» Гус Тил. Это, впрочем, лишь версия. Факт же заключается в том, что Миранчук заставил Гасперини как минимум задуматься о собственных перспективах. В этой же игре тренер предпочел убрать с поля Пашалича, оставив там нашего легионера, а тот, пойдя в борьбу за безнадежный верховой мяч, позволил разогнать атаку, едва не увенчавшуюся голом Мериха Демирала.

Потом еще и одним касанием создал момент для Сапаты. Словом, сделал все, чтобы уйти с поля на 77-й минуте с чувством выполненного долга и при положительном для «Аталанты» счете. Важно, чтобы за лучшей игрой сезона последовало продолжение, и два оставшиеся в декабре матча будут показательными.