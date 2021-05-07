В Италии возмущались Суперлигой и хотели наказать «Ювентус», «Милан» и «Интер». А потом выкинули из Кубка страны маленькие клубы

Лицемерие как оно есть.

В Италии реформировали Кубок страны. В общем, рядовая новость с ленты, которую проскроллишь и не обратишь внимания — реформировали и реформировали. Но на самом деле история грустная и поучительная.

Суть реформ в том, что начиная с нового сезона в Кубке Италии будут принимать участие только клубы из серии А и серии В — всего 40 команд из двух высших дивизионов. Представители низших лиг — серий С и D — к розыгрышу допущены попросту не будут. По словам представителей итальянской лиги, сделано это для того, чтобы повысить привлекательность Кубка для бродкастеров и телезрителей.

Решение вызвало предсказуемое возмущение низов, ведь, по идее, именно Кубок — самый демократичный футбольный турнир, где шанс есть у каждого, даже у самой скромной команды из глухого захолустья.

«Решение серии А исключить клубы из Лиги Про (организация, объединяющая серии С и D. — Прим. «СЭ») не только нарушает все правила, но и является отражением элитистской концепции футбола. Мы будем защищать права наших команд и защищать футбольную культуру, уважающую самые настоящие спортивные ценности. Инновации — это прекрасно, но только при сохранении единства футбольной семьи», — заявил глава Лиги Про Франческо Гирелли.

Ничего не напоминает риторика? Все правильно, точно такие же заявления звучали всего пару недель назад, когда весь футбольный мир боролся с Суперлигой. В Италии тоже было горячо.

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби чуть ли не грозился бойкотировать матч с «Миланом».

«Я очень зол, потому что произошел переворот. Футбол принадлежит всем. Я не хотел бы играть с «Миланом», потому что этот клуб — один из основателей Суперлиги. Я сказал об этом генеральному директору «Сассуоло» Джованни Карневали и игрокам. Я выйду на матч, только если они заставят меня сделать это», — бушевал он.

Президент «Торино» Урбано Кайро называл решение «Ювентуса», «Интера» и «Милана» вступить в Суперлигу атакой на серию А.

«Это предательство, это что-то от Иуды», — возмущался Кайро.

На собраниях серии А раскольников предлагали наказать, бурление продолжается до сих пор.

«В течение 48 часов мы подвергались непрерывным атакам, которые нам приходилось отражать, потому что Италия была одной из стран, которые могли сдаться этому неуклюжему проекту», — вспоминал в четверг о Суперлиге президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

Sky сообщает, что он намерен каким-то образом наказать «Ювентус», «Интер» и «Милан».

А что же реформа Кубка Италии? Да ничего — полная тишина. Специально подождал с этим текстом полтора дня — об изменении формата было объявлено в среду, 5 мая, — может, будет какая-то реакция?

Но нет. Молчит Де Дзерби. Молчит Кайро. Ничего не комментирует Гравина. Затихли все правдорубы и борцы за футбольную справедливость, митинговавшие пару недель назад. Болельщики, конечно, немного пошумели в соцсетях про справедливость, убийство романтики и все в таком духе, но с тем, что творилось вокруг Суперлиги, не сравнить.

Всем плевать. Действительно, чего кипятиться-то? Реформа же не затрагивает их шкурные интересы. Более того, решение о реформе Кубка продавливала итальянская лига — то есть, другими словами, те самые президенты клубов серии А, которые недавно так возмущались Суперлигой и кричали о предательстве.

Лицемерие как оно есть. Хотя это вызывающее отвращение лицемерие пронизывает всю историю с Суперлигой.

Когда чинуши из УЕФА, 20 лет назад превратившие Лигу чемпионов в де-факто закрытый клуб, испугавшись, что теперь они стали ненужной прокладкой и денежные потоки пойдут мимо них, вещают о равенстве, справедливости и змеях вокруг — хочется, извините, блевануть.

Когда клубы вроде «Эвертона» или того же «Торино» пишут возмущенные письма — это вызывает только усмешку. Потому что нет ни капли сомнений, что, позови их в Суперлигу, — побежали бы без раздумий: всем хочется быть богатым и чувствовать себя элитой. Знаете, сколько «Эвертон» потратил на трансферы за последние три сезона? 295,75 миллиона евро. Продолжая при этом болтаться в середине таблицы (хорошо, в этом году «ириски» могут попасть в еврокубки).

Когда игроки протестуют против Суперлиги и заявляют о том, что они с детства росли в атмосфере честного и настоящего соперничества на поле, а теперь их хотят ее лишить, это заставляет лишь иронично улыбнуться. Они, может, и против, но это не мешает им выбивать себе жирные контракты, торгуясь и со своими клубами и шантажируя их. Возмущаться, когда их просят урезать зарплаты. А потом выкладывать в соцсетях фото люксовых тачек и дорогущих шмоток, на стоимость которых можно год содержать пару клубов из низших лиг или несколько детских домов.

На этом фоне Флорентино Перес и Андреа Аньелли смотрятся не так уж и плохо. Они хотя бы честно заявляли, чего хотят, — это куда лучше, чем вся эта тошнотворная риторика про дух и справедливость.