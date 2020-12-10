«Я помог СССР победить Италию на Евро-1988». Памяти Паоло Росси

На 65-м году жизни скончался один из лучших форвардов в истории футбола.

Мы говорили с Паоло в самом начале ЧМ-2018. Россия только что размазала по газону «Лужников» в стартовом матче турнира Саудовскую Аравию (5:0), но до героической победы над Испанией в 1/8 финала оставалось еще далеко. Чудачествовал на трибунах Диего Марадона, внимательно следил за ходом чемпионата Виктор Понедельник... Жуткий 2020-й отнял у нас каждого из них в течение всего одного месяца... Великий аргентинец ушел 25 ноября, автор золотого гола Евро-1960 — 5 декабря, и вот не стало лучшего бомбардира ЧМ-1982, обладателя «Золотого мяча» того же года.

11 июля 1982 года. Мадрид. Италия — ФРГ — 3:1. Гол Паоло Росси. Фото Федор Алексеев

Тогда, в июне 2018-го, я был поражен скромностью легенды. Человек, из-за которого начал болеть за «Скуадру адзурру» в 10-летнем возрасте и продолжаю делать это до сих пор (помимо наших, конечно), в ожидании интервью сидел на скамейке у входа в парк «Зарядье» рядом с обычными болельщиками. А потом, поздоровавшись, спросил: «У меня выдалось немного свободного времени — хочу посетить Третьяковскую галерею, давайте прогуляемся и поговорим?». Вот часть этого разговора.

— Вы противостояли Марадоне и на ЧМ, и в серии А. Кто круче — он или Месси?

— Между ними пока нельзя ставить знак равенства. В игре Марадоны была мегафантазия, это Гений с большой буквы. Да, Месси забивает больше, гораздо больше, но... Диего более системный футболист, он был всем и на поле, и в раздевалке — и сам по себе казался отдельной командой! Лео тоже великий, но ему чего-то не хватает, чтобы дотянуться до Диего...

— Большинство болельщиков «Спартака» сходят с ума от Карреры. А как это видится из Италии?

— Массимо — хороший, качественный тренер, в будущем может возглавить большой клуб серии А.

— Можете представить Карреру во главе родного для вас обоих «Ювентуса»?

— Почему нет? Он там играл, входил в штаб. Все возможно. По своим данным Массимо «Старой синьоре» подходит. Ему бы еще как следует проявить себя со «Спартаком» в Лиге чемпионов.

2006 год. Паоло Росси. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Что вас связывает с Россией?

— В 1988 году я стал одним из тех, кто обеспечивал сборную СССР деловыми костюмами. Так что в какой-то степени приложил руку к вашей победе над Италией в полуфинале Евро-1988. (Смеется.)

— Та наша команда — не чета нынешней?

— Да у вас сейчас все иначе! С тех пор не бывал в Москве, приехал — и будто на другую планету попал! Красота! И организовано все на высшем уровне. Болельщики, вижу, довольны. В общем, супер! Bellissimo!

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