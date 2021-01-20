«Аталанта» опять не выиграла. Миранчука заменили

В перенесенном из-за непогоды матче 10-го тура «Аталанта» не смогла обыграть в гостях «Удинезе» (1:1) и осталась вне зоны Лиги чемпионов

Чемпионат Италии. Серия А

10-й тур

«Удинезе» — «Аталанта» — 1:1 (1:1)

Голы: Перейра, 1 (1:0). Муриэль, 44 (1:1).

«Удинезе»: Муссо, Бекао, Бонифаци, Самир, Стрюгер Ларсен (Молина, 88), де Пауль, Мандрагора (Уоллас, 57. Деулофеу, 72), Арслан (Де Майо, 88), Перейра, Зегелар, Лазанья.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Ромеро, Хатебур (Иличич, 59), де Рон, Пессина, Миранчук (Гозенс, 59), Малиновский (Фройлер, 81), Мехле, Муриэль (Сапата, 59).

Предупреждения: Перейра, 11. Зегелар, 75. Фройлер, 83. Бонифаци, 90+2. Ромеро, 90+3.

Судья: Кальварезе (Италия).

20 января. Удине. Стадион «Дачия Арена».

Кризис «Удинезе»

6 декабря прошлого года непогода в виде проливного дождя не позволила этим командам сыграть в Удине. И вот сегодня тот матч 10-го тура наконец-то состоялся. Перед ним наставник удинцев Лука Готти, который рисковал лишиться своего поста из-за длительной серии без побед, закрыл свою команду в самом знаменитом отеле города La Di Moret. Там команда пробудет, видимо, до субботы, то есть до последнего матча первого круга — против «Интера».

К матчу против «Аталанты» «Удинезе» подошел, находясь в трех очках от зоны вылета и забив всего 19 мячей. А вот «Аталанта» имела в активе 40 голов — больше только у «Интера». В случае победы команда Джан Пьеро Гасперини выходила на третье место, одним махом обгоняя сразу три команды — «Рому», «Наполи» и «Ювентус». Любопытно при этом, что «Аталанту», как и «Удинезе», ждет в последнем матче первого круга команда из Милана: в субботу в одно время с поединком в Удине бергамаски сыграют на «Сан-Сиро» с командой Ибрагимовича и только что примкнувшего к нему Манджукича.

Алексей впервые в стартовом составе в матче серии А

Главный тренер «Аталанты» решил поберечь в первом тайме некоторых игроков как раз с учетом встречи с «Миланом»: Джимсити и Гозенс «висели» перед игрой с «Удинезе» на карточках и рисковали заработать дисквалификацию, а Фройлеру, Иличичу и Сапате тренер дал перевести дух. Зато впервые в матчах серии А вышел в стартовом составе наш Алексей Миранчук. Он расположился в атаке левее, а Руслан Малиновский (50-й матч за «Аталанту» в чемпионате Италии) — правее ярко выраженного форварда Муриэля, который в прошлом сезоне забил на том же стадионе два из трех голов: «Аталанта» победила тогда со счетом 3:2.

Матч, в котором «Удинезе» выглядел явным аутсайдером, начался с шоковой терапии для «Аталанты». Уже на первой минуте Перейра после паса Лазаньи умудрился оставить не у дел на правом фланге сразу Ромеро и Паломино, после чего направился прямиком в площадь ворот и не оставил шансов голкиперу Голлини. Любопытно, что «Удинезе» оставался до этого матча единственной командой чемпионата, которая не забивала в первые 15 минут. А через десять минут после своего гола Перейра снова напомнил о себе: он получил желтую карточку в центральном круге за фол против Миранчука.

Бекао

На фоне прошлого матча, где «Дженоа» измучила «Аталанту» жесткой игрой на грани и за гранью фола, «Удинезе» выглядел менее устрашающе, но все равно фолов хватало. Тому же Миранчуку несколько раз досталось от бывшего защитника ЦСКА Бекао, которому явно была поставлена задача не церемониться с соперником. В первом тайме единственный яркий эпизод с Алексеем случился на 35-й минуте. Оказавшись на позиции центрального нападающего в чужой штрафной, он не смог переиграть оппонента, зато исхитрился тут же головой сбросить мяч прямо под удар набегавшего Меле: удар последнего с большим трудом отразил голкипер Муссо.

А вот на 44-й минуте Муссо уже ничего поделать не мог. Пессина из глубины нашел пасом Муриэля, который красиво, но слишком уж легко убрал со своего пути сразу трех игроков «Удинезе», разлетевшихся в разные стороны, словно бабочки. Удар Муриэля с близкого расстояния оказался неотразимым, и этот гол стал для колумбийца 11-м в нынешнем чемпионате. Так единственная ошибка обороны «Удинезе» за весь первый тайм стоила команде пропущенного гола в раздевалку.

Предсказуемая замена

Из раздевалки на поле вышли те же 11 игроков «Аталанты», которые и начинали матч. Однако недовольный первым таймом Гасперини в перерыве дал понять, что готов произвести тройную замену примерно на 10-й минуте второго тайма: на поле подготовились выйти Гозенс, Иличич и Сапата. К сожалению, в число трех замененных игроков предсказуемо попал Миранчук. Нельзя сказать, что Алексей мало двигался до перерыва, но в его действиях было куда больше суеты, чем остроты. Он вновь играл далековато от ворот, и вообще показалось, что Миранчуку было некомфортно на той позиции, куда его определил Гасперини, — левый полунападающий. Главный тренер «Аталанты» продолжает свои творческие эксперименты с Алексеем, и пока непонятно, когда и чем они закончатся.

Как мы помним, на момент приезда Миранчука Гасперини считал его дублером Иличича, но затем публично отказался от этой мысли. Однако на предматчевой пресс-конференции перед игрой с «Удинезе» запутавшийся тренер вновь заявил, что Алексей рассматривается в роли дублера Иличича. И своей заменой Гасперини это подтвердил: Иличич вышел на 58-й минуте именно вместо Алексея. Ну а «Аталанта» в итоге второй раз подряд сыграла вничью, вновь не показав в атаке той яркой игры, которой от нее ждут.