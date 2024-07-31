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В Италии тренерская революция. Мэтры больше не востребованы, ставку делают на новые лица

14 из 20 клубов серии А сменили тренеров перед сезоном-2024/25
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Паулу Фонсека, Антонио Конте и Паоло Ваноли
Паулу Фонсека, Антонио Конте и Паоло Ваноли.
Фото Global Look Press
Лишь шесть специалистов сохранили свои посты за последний год.

Трансферное окно в Италии закрывается только 30 августа, и до подведения итогов еще далековато. Но это что касается футболистов. А вот тренерскую тему все клубы серии А для себя, разумеется, закрыли полностью, ведь предсезонные сборы уже идут полным ходом.

В сезоне-2024/25 серию А ждет тренерская революция, и вот вам еще одно подтверждение уникальности предстоящего чемпионата: если взять период с сезона-2015/16 по сегодняшний день, то элитный итальянский дивизион за это время не покидали 11 клубов — «Аталанта», «Болонья», «Интер», «Лацио», «Милан», «Наполи», «Рома», «Торино», «Удинезе», «Фиорентина» и «Ювентус». Так вот, в 9 клубах из перечисленных 11 «могикан» работу в сезоне-2024/25 начнут тренеры, отличные от тех, кто стартовал у руля этих команд в предыдущем розыгрыше.

Массимилиано Аллегри, Тиагу Мотта, Антонио Конте. Большие перемены в Италии. Клубы серии А массово увольняют и назначают тренеров

Из оставшихся девяти клубов, что тоже сыграют в серии А в новом сезоне, пять назначили нового тренера. Это «Венеция», «Верона», «Кальяри», «Монца» и «Эмполи». Получается, что в общей сложности из 20 главных тренеров серии А лишь шесть начнут сезон в том же клубе, что и годом ранее. Разумеется, рекордсменом по числу кампаний в одном клубе остается Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты». Далее — пропасть и Симоне Индзаги из чемпионского «Интера».

Паулу Фонсека
Паулу Фонсека.
Фото USA Today Sports

Мне лично жаль, что в серии А не нашлось места симпатяге Стефано Пиоли, которого «Милан» поменял на Паулу Фонсеку. Не услышим мы больше и словесных баталий Жозе Моуринью, Маурицио Сарри, Ивана Юрича. Смело можно назвать заметным отсутствие на тренерской скамейке мастодонта Массимилиано Аллегри. Зато возвращение в серию А столь успешного, шумного и конфликтного тренера, как возглавивший «Наполи» Антонио Конте, гарантирует немалую интригу как на футбольном поле, так и в информационном пространстве.

Венсан Компани, Ханс-Дитер Флик, Антонио Конте. Флик — в «Барселоне», Конте — в «Наполи». Карусель тренеров в европейских клубах

Отдельно подчеркну, что меня лично совсем не впечатлило назначение в «Милан» того самого Фонсеки, которого выбрал получивший огромные полномочия Златан Ибрагимович. Да, возможно, Пиоли исчерпал себя в этом клубе, но фигура Фонсеки вовсе не кажется убедительной. И в целом, если честно, у меня складывается впечатление, что перед людьми, которым нынче принадлежит «Милан», стоит задача не побеждать, а побыстрее продать легендарный клуб за жирненькую сумму.

Остается дождаться первых официальных матчей, а там посмотрим, кто из тренеров лучше других подготовился к новому сезону. Не удивлюсь, если в наше безумное время, когда хозяева клубов щелкают тренеров как орешки, первые кандидаты на отставку появятся уже к середине осени.

Антонио Конте
Футбол
Паоло Ваноли
Паулу Фонсека
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
4
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
5
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
10
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
13
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
15
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
18
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
19
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
20
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
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17.08 19:30
Дженоа – Интер
 - : -
17.08 19:30
Парма – Фиорентина
 - : -
17.08 21:45
Милан – Торино
 - : -
17.08 21:45
Эмполи – Монца
 - : -
18.08 19:30
Болонья – Удинезе
 - : -
18.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
18.08 21:45
Кальяри – Рома
 - : -
18.08 21:45
Лацио – Венеция
 - : -
19.08 19:30
Лечче – Аталанта
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