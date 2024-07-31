В Италии тренерская революция. Мэтры больше не востребованы, ставку делают на новые лица

Лишь шесть специалистов сохранили свои посты за последний год.

Трансферное окно в Италии закрывается только 30 августа, и до подведения итогов еще далековато. Но это что касается футболистов. А вот тренерскую тему все клубы серии А для себя, разумеется, закрыли полностью, ведь предсезонные сборы уже идут полным ходом.

В сезоне-2024/25 серию А ждет тренерская революция, и вот вам еще одно подтверждение уникальности предстоящего чемпионата: если взять период с сезона-2015/16 по сегодняшний день, то элитный итальянский дивизион за это время не покидали 11 клубов — «Аталанта», «Болонья», «Интер», «Лацио», «Милан», «Наполи», «Рома», «Торино», «Удинезе», «Фиорентина» и «Ювентус». Так вот, в 9 клубах из перечисленных 11 «могикан» работу в сезоне-2024/25 начнут тренеры, отличные от тех, кто стартовал у руля этих команд в предыдущем розыгрыше.

Из оставшихся девяти клубов, что тоже сыграют в серии А в новом сезоне, пять назначили нового тренера. Это «Венеция», «Верона», «Кальяри», «Монца» и «Эмполи». Получается, что в общей сложности из 20 главных тренеров серии А лишь шесть начнут сезон в том же клубе, что и годом ранее. Разумеется, рекордсменом по числу кампаний в одном клубе остается Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты». Далее — пропасть и Симоне Индзаги из чемпионского «Интера».

Паулу Фонсека. Фото USA Today Sports

Мне лично жаль, что в серии А не нашлось места симпатяге Стефано Пиоли, которого «Милан» поменял на Паулу Фонсеку. Не услышим мы больше и словесных баталий Жозе Моуринью, Маурицио Сарри, Ивана Юрича. Смело можно назвать заметным отсутствие на тренерской скамейке мастодонта Массимилиано Аллегри. Зато возвращение в серию А столь успешного, шумного и конфликтного тренера, как возглавивший «Наполи» Антонио Конте, гарантирует немалую интригу как на футбольном поле, так и в информационном пространстве.

Отдельно подчеркну, что меня лично совсем не впечатлило назначение в «Милан» того самого Фонсеки, которого выбрал получивший огромные полномочия Златан Ибрагимович. Да, возможно, Пиоли исчерпал себя в этом клубе, но фигура Фонсеки вовсе не кажется убедительной. И в целом, если честно, у меня складывается впечатление, что перед людьми, которым нынче принадлежит «Милан», стоит задача не побеждать, а побыстрее продать легендарный клуб за жирненькую сумму.

Остается дождаться первых официальных матчей, а там посмотрим, кто из тренеров лучше других подготовился к новому сезону. Не удивлюсь, если в наше безумное время, когда хозяева клубов щелкают тренеров как орешки, первые кандидаты на отставку появятся уже к середине осени.