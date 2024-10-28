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Тотти может вернуться в серию А — в качестве игрока! Легенде предложили контракт два клуба

48-летний Тотти может вернуться в серию А
Артем Белинин
Корреспондент
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Франческо Тотти.
Фото Global Look Press
Император готовится.

48-летний Франческо Тотти может вернуться в футбол, причем в чемпионат Италии. Об этом он сам не так давно сообщил итальянским СМИ. Il Messaggero узнала, какие именно клубы ждут Франческо в своих рядах.

Император не шутит

Впервые о своем возможном возвращении Тотти заявил в середине октября на пресс-конференции во время турнира по паделу. Уже тогда итальянские медиа пришли к выводу, что он не шутит — говорил экс-полузащитник серьезно: «Мне звонили из команд серии А. Признаюсь, они заставили меня задуматься, немного поразмыслить. Это было бы сложно, но никогда не говори «никогда». Есть игроки, которые возвращаются спустя много лет после завершения».

При этом Франческо не уточнил, о каких клубах идет речь, но кое-что сразу отмел: «Лацио»? Я бы даже не стал об этом думать». А еще Тотти добавил, что речь точно о родной стране: «Если бы мне нужно было сделать что-то сумасшедшее, я бы сделал это в Италии, а не за границей. Может быть, «Интер» позовет меня... Сейчас в Италии нет «десятки», но она может вернуться».

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А в конце октября, уже на другой пресс-конференции, Франческо снова все подтвердил: «Шутка? Нет, это была не шутка. Я отнесся к этому серьезно. Посмотрим, что скажет мне мое тело, как оно отреагирует. А голова уже знает ответ».

По данным Il Messaggero, клубы, претендующие на Тотти, — это «Кальяри» (серия А) и «Сампдория» (серия В). Разумеется, ни о каком длительном контракте речи не идет — Франческо предложено соглашение на один матч. Кроме того, есть вариант с Саудовской Аравией. Отмечается, что Тотти отклонил эти предложения, но готов к возвращению в футбол на другом уровне.

Фото Global Look Press

Рекорд будет побит?

Тотти завершил карьеру в 2017 году — в 40 лет и в статусе неоспоримой легенды. Однако даже тогда до самого старого игрока чемпионата Франческо было далеко — это звание до сих пор принадлежит экс-вратарю «Болоньи», «Лацио» и десятка других итальянских клубов, Марко Баллотте. Играя за «Лацио», голкипер вышел на поле в чемпионате Италии в возрасте 41 года 6 месяцев и 20 дней — это случилось в 2005 году.

Если Тотти действительно подпишется с кем-то из серии А и выйдет на поле, он с отрывом побьет этот рекорд — ведь Франческо уже 48 лет.

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Всю карьеру Франческо провел в «Роме», став настоящей легендой этого клуба, Италии и мирового футбола вообще. За безоговорочную преданность (28 лет, считая молодежку) Тотти получил прозвище Император Рима. Вместе с «Ромой» он становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной Италии Тотти выиграл чемпионат мира в 2006 году.

Франческо Тотти
Футбол
ФК Кальяри
ФК Рома
ФК Сампдория
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3
 Ювентус 9 4 5 0 15-5 17
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 Аталанта 9 5 1 3 24-14 16
5
 Удинезе 9 5 1 3 12-11 16
6
 Фиорентина 9 4 4 1 20-9 16
7
 Лацио 9 5 1 3 17-12 16
8
 Милан 8 4 2 2 16-9 14
9
 Торино 9 4 2 3 15-14 14
10
 Эмполи 9 2 5 2 7-6 11
11
 Рома 9 2 4 3 9-11 10
12
 Комо 9 2 3 4 11-16 9
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 Болонья 8 1 6 1 9-11 9
14
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15
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