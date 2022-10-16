Миранчук — первый из россиян. И худший в «Торино»
Туринское дерби — самое титулованное в серии А. У «Ювентуса» и «Торино» на двоих 43 скудетто. У миланских грандов «Милана» и «Интера» — 38. Генуя с «Дженоа» и «Сампдорией» имеет в активе 10, а Рим со своими «Ромой» и «Лацио» — всего пять. И вот Алексей Миранчук стал первым в истории российским футболистом, который принял участие в таком матче. Правда, «быкам» это не помогло. В серии А «Старая синьора» не знает поражений во встречах с соседями уже 15 раз подряд, а субботняя победа стала в этом ряду уже одиннадцатой.
Прямой эфир матча «Реал» — «Барселона» — только в Okko!
Прежде чем в очередной раз расстроить оценками Алексея от местных СМИ, скажу о хорошем. Для того чтобы провести полную игру за «Торино», нашему легионеру понадобилось всего четыре раза выйти на поле. Для сравнения: в «Аталанте» подобное с Миранчуком произошло лишь однажды в его 44 матчах в чемпионате Италии. При этом то противостояние с «Ромой» стало для нашего хавбека 40-м. Словом, разговоры о доверии главного тренера гранатовых Ивана Юрича рождаются не на пустом месте. Добавлю, что в субботу Алексей лишь в третий раз в ходе своей апеннинской эпопеи сыграл все 90 минут — в начале 2022 года была кубковая встреча с «Венецией».
Ну а теперь можно и о грустном. К сожалению, пока повторяется история с «Аталантой»: гол и высокие оценки в дебюте за новую команду, а затем — разочарование и неоправданные надежды. После августовского мяча в ворота «Монцы» Миранчук пропустил больше месяца из-за травмы и вернулся в строй 1 октября против мощного «Наполи» (1:3). В Неаполе ничем себя не проявил, но все СМИ сделали скидку на длительное отсутствие практики и силу соперника. Затем «Торино» принял «Эмполи» (1:1), когда наш парень даже забил. Но тот красивый гол не засчитали, а издание Тuttosport, досконально освещающее жизнь «Торино», все равно поставило Алексею самую низкую оценку среди «быков» — 5,0. Обоснование такое: кроме того мяча, русский ничем не отметился.
Сейчас Tuttosport повторила тот же балл — и он самый низкий у футболистов гранатовых. La Gazzetta dello Sport, которая с помпой презентовала аренду Миранчука (главный акционер ведущего итальянского спортивного СМИ — хозяин «Торино»), тоже признала Алексея худшим в матче с «Юве», пусть и на пару с Айной. У обоих — те же грустные цифры 5,0.
Про бархатный пас Алексея, после которого Влашич едва не открыл счет, никто не вспоминает, зато неточный удар на 72-й минуте врезался в память всем. Итальянские журналисты посчитали тот эпизод самым опасным моментом «Торино» за всю игру: Миранчуку действительно никто не мешал как следует приложиться к мячу и хотя бы попасть в створ ворот из штрафной. Через две минуты Влахович забил единственный гол в матче, что на контрасте только добавило негатива по отношению к российскому полузащитнику.
В целом «Ювентус» заслуженно взял три очка — голевых моментов он создал больше. Говорить о выходе команды Массимилиано Аллегри из кризиса еще рановато, но в следующем туре соперник попроще «Торино» — «Эмполи». А вот гранатовые отправятся в Удине, где его ждет один из лидеров серии А. На фоне отсутствия жесткой конкуренции за место в составе «быков» Миранчук наверняка вновь получит шанс. Ну а после «Удинезе» туринский клуб ждет домашний матч против действующего чемпиона — «Милана». Так что до конца октября скучать Алексею точно не придется — игровая практика ему гарантирована.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|10
|8
|2
|0
|25-9
|26
|
2
|Аталанта
|10
|7
|3
|0
|16-6
|24
|
3
|Милан
|10
|7
|2
|1
|20-10
|23
|
4
|Лацио
|10
|6
|3
|1
|21-5
|21
|
5
|Удинезе
|10
|6
|3
|1
|19-10
|21
|
6
|Рома
|9
|6
|1
|2
|12-9
|19
|
7
|Интер
|10
|6
|0
|4
|18-14
|18
|
8
|Ювентус
|10
|4
|4
|2
|13-7
|16
|
9
|Сассуоло
|10
|3
|3
|4
|12-12
|12
|
10
|Эмполи
|10
|2
|5
|3
|9-11
|11
|
11
|Торино
|10
|3
|2
|5
|8-12
|11
|
12
|Салернитана
|10
|2
|4
|4
|12-16
|10
|
13
|Монца
|10
|3
|1
|6
|9-15
|10
|
14
|Фиорентина
|9
|2
|3
|4
|7-11
|9
|
15
|Специя
|10
|2
|3
|5
|9-19
|9
|
16
|Лечче
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
17
|Болонья
|10
|1
|4
|5
|10-17
|7
|
18
|Верона
|10
|1
|2
|7
|9-19
|5
|
19
|Кремонезе
|10
|0
|4
|6
|9-21
|4
|
20
|Сампдория
|9
|0
|3
|6
|5-17
|3
|15.10
|16:00
|
Эмполи – Монца
|1 : 0
|15.10
|19:00
|
Торино – Ювентус
|0 : 1
|15.10
|21:45
|
Аталанта – Сассуоло
|2 : 1
|16.10
|13:30
|
Интер – Салернитана
|2 : 0
|16.10
|16:00
|
Лацио – Удинезе
|0 : 0
|16.10
|16:00
|
Специя – Кремонезе
|2 : 2
|16.10
|19:00
|
Наполи – Болонья
|3 : 2
|16.10
|21:45
|
Верона – Милан
|1 : 2
|17.10
|19:30
|
Сампдория – Рома
|- : -
|17.10
|21:45
|
Лечче – Фиорентина
|- : -
|Г
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|6
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|8
|1
|3
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|9
|1
|3
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2