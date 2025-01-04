Ждем горячее миланское дерби в финале итальянского Суперкубка. Фаворит очевиден, но все не так однозначно
Миланское дерби — одно из самых лакомых блюд итальянской футбольной кухни. В этот раз его подадут для дегустации вечером 6 января. Это будет необычная история. Во-первых, потому что пройдет матч в Саудовской Аравии. Во-вторых, интересно посмотреть на противостояние двух старых неприятелей — обладателя трех последних скудетто «Интера» и не бравшего Суперкубок с 2016 года «Милана».
Для «Интера» это станет возможностью догнать «Ювентус» по числу выигранных Суперкубков и разделить с ним рекорд (9 трофеев). Для «Милана» — шансом догнать своих «кузенов» по числу Суперкубков, пока счет 8:7 в пользу «Интера». Ну а еще это заработок солидных средств: победитель Суперкубка получит 8 миллионов евро, проигравший в финале — 5.
«Интер» накануне уверенно и почти без шансов на спасение для соперника обыграл «Аталанту» со счетом 2:0. Те, кто ждал от первого полуфинала искрометной интриги, наверняка остались разочарованы. Своим очень сомнительным стартовым составом Джан Пьеро Гасперини самостоятельно открыл «Интеру» дорогу к трофею. Забить миланцы могли и куда больше, не просто так лучшим в составе бергамасков признали голкипера Карнесекки. Да, Лаутаро Мартинес в который уже раз в этом сезоне ушел с поля без гола, а его партнер по атаке Маркус Тюрам получил повреждение. Но это мелочи: «Интер» смотрелся гораздо мощнее соперника и заслуженно вышел в финал.
А вот матч «Ювентуса» с «Миланом» подарил интригу, а заодно и два важных соображения. Первое — новый тренер россонери Сержиу Консейсау, несмотря на температуру 39 градусов за день до игры, встряхнул красно-черное болото и зарядил своей энергией футболистов. Второе — Тиагу Мотта показал, что тревожные симптомы «Ювентуса» в новогоднюю ночь не испарились: команда вновь вела в счете и вновь не сумела одержать победу. Более того — проиграла. Всего второй раз в сезоне и первый раз при Мотте команде из Италии.
В серии А у «Ювентуса» ни одного поражения в 18 турах — другой такой команды нет. Но у туринцев 11 (!) ничьих. Непозволительно много для команды, которая хочет бороться за место в квартете сильнейших. Для сравнения: у команды со второго места по числу ничьих семь таких матчей. И это бывший клуб Мотты — «Болонья».
При наличии тренера с сильным характером у «Ювентуса» именно такого характера не хватает. Бьянконери никак не научатся добивать соперника, и это выходит им боком. Так случилось и в полуфинале против «Милана». Не помогло даже уникальное достижение молодого турка Кенана Йылдыза: он забил в дебютном для себя матче пятого турнира из пяти! До этого был гол за сборную Турции и мячи за «Юве» в первых для него поединках в серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов. При этом Йылдыз появился в стартовом составе в последнюю секунду: на разминке травму получил Франсишку Консейсау — сын главного тренера «Милана» Сержиу.
Консейсау-старший вышел из дуэли с Моттой триумфатором. По качеству игры к «Милану» по-прежнему море вопросов, а один из лидеров команды Тео Эрнандес смотрелся и вовсе ужасно. Но волевая победа — большое дело прежде всего в психологическом плане. В отличие от Мотты, Консейсау сделал грамотные замены, которые сыграли большую роль. Работы у португальца еще непочатый край, потому «Интер» выглядит фаворитом финала Суперкубка. Но миланское дерби — вещь в себе. Прогнозы тут дело неблагодарное, и я сам осенью прошлого года на этом обжегся: не сомневался, что Симоне Индзаги обыграет Паулу Фонсеку. А вышло все ровно наоборот.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|19
|14
|2
|3
|30-12
|44
|
2
|Аталанта
|18
|13
|2
|3
|43-20
|41
|
3
|Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|
4
|Лацио
|18
|11
|2
|5
|33-25
|35
|
5
|Ювентус
|18
|7
|11
|0
|30-15
|32
|
6
|Фиорентина
|18
|9
|5
|4
|31-18
|32
|
7
|Болонья
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|
8
|Милан
|17
|7
|6
|4
|26-17
|27
|
9
|Удинезе
|18
|7
|3
|8
|23-28
|24
|
10
|Рома
|18
|5
|5
|8
|24-24
|20
|
11
|Эмполи
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|
12
|Торино
|18
|5
|5
|8
|19-24
|20
|
13
|Дженоа
|18
|4
|7
|7
|16-27
|19
|
14
|Комо
|18
|4
|6
|8
|20-30
|18
|
15
|Верона
|18
|6
|0
|12
|24-42
|18
|
16
|Парма
|18
|4
|6
|8
|25-34
|18
|
17
|Лечче
|18
|4
|4
|10
|11-31
|16
|
18
|Венеция
|19
|3
|5
|11
|18-32
|14
|
19
|Кальяри
|18
|3
|5
|10
|16-31
|14
|
20
|Монца
|18
|1
|7
|10
|16-25
|10
|4.01
|17:00
|
Венеция – Эмполи
|1 : 1
|4.01
|20:00
|
Фиорентина – Наполи
|0 : 3
|4.01
|22:45
|
Верона – Удинезе
|- : -
|5.01
|14:30
|
Монца – Кальяри
|- : -
|5.01
|17:00
|
Лечче – Дженоа
|- : -
|5.01
|20:00
|
Торино – Парма
|- : -
|5.01
|22:45
|
Рома – Лацио
|- : -
|14.01
|20:30
|
Комо – Милан
|- : -
|14.01
|22:45
|
Аталанта – Ювентус
|- : -
|15.01
|22:45
|
Интер – Болонья
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|
|
Николо Барелла
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|13
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|8
|1
|3