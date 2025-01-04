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Ждем горячее миланское дерби в финале итальянского Суперкубка. Фаворит очевиден, но все не так однозначно

«Интер» сыграет с «Миланом» 6 января
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Столкновение игроков «Интера» и «Милана» в матче серии А (1:2). 22 сентября 2024.
Фото Global Look Press
«Интер» и «Милан» готовы устроить шоу.
Италия. Суперкубок. Финал
06 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Интер
Милан

Миланское дерби — одно из самых лакомых блюд итальянской футбольной кухни. В этот раз его подадут для дегустации вечером 6 января. Это будет необычная история. Во-первых, потому что пройдет матч в Саудовской Аравии. Во-вторых, интересно посмотреть на противостояние двух старых неприятелей — обладателя трех последних скудетто «Интера» и не бравшего Суперкубок с 2016 года «Милана».

Для «Интера» это станет возможностью догнать «Ювентус» по числу выигранных Суперкубков и разделить с ним рекорд (9 трофеев). Для «Милана» — шансом догнать своих «кузенов» по числу Суперкубков, пока счет 8:7 в пользу «Интера». Ну а еще это заработок солидных средств: победитель Суперкубка получит 8 миллионов евро, проигравший в финале — 5.

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«Интер» накануне уверенно и почти без шансов на спасение для соперника обыграл «Аталанту» со счетом 2:0. Те, кто ждал от первого полуфинала искрометной интриги, наверняка остались разочарованы. Своим очень сомнительным стартовым составом Джан Пьеро Гасперини самостоятельно открыл «Интеру» дорогу к трофею. Забить миланцы могли и куда больше, не просто так лучшим в составе бергамасков признали голкипера Карнесекки. Да, Лаутаро Мартинес в который уже раз в этом сезоне ушел с поля без гола, а его партнер по атаке Маркус Тюрам получил повреждение. Но это мелочи: «Интер» смотрелся гораздо мощнее соперника и заслуженно вышел в финал.

А вот матч «Ювентуса» с «Миланом» подарил интригу, а заодно и два важных соображения. Первое — новый тренер россонери Сержиу Консейсау, несмотря на температуру 39 градусов за день до игры, встряхнул красно-черное болото и зарядил своей энергией футболистов. Второе — Тиагу Мотта показал, что тревожные симптомы «Ювентуса» в новогоднюю ночь не испарились: команда вновь вела в счете и вновь не сумела одержать победу. Более того — проиграла. Всего второй раз в сезоне и первый раз при Мотте команде из Италии.

Фото Getty Images

В серии А у «Ювентуса» ни одного поражения в 18 турах — другой такой команды нет. Но у туринцев 11 (!) ничьих. Непозволительно много для команды, которая хочет бороться за место в квартете сильнейших. Для сравнения: у команды со второго места по числу ничьих семь таких матчей. И это бывший клуб Мотты — «Болонья».

При наличии тренера с сильным характером у «Ювентуса» именно такого характера не хватает. Бьянконери никак не научатся добивать соперника, и это выходит им боком. Так случилось и в полуфинале против «Милана». Не помогло даже уникальное достижение молодого турка Кенана Йылдыза: он забил в дебютном для себя матче пятого турнира из пяти! До этого был гол за сборную Турции и мячи за «Юве» в первых для него поединках в серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов. При этом Йылдыз появился в стартовом составе в последнюю секунду: на разминке травму получил Франсишку Консейсау — сын главного тренера «Милана» Сержиу.

Консейсау-старший вышел из дуэли с Моттой триумфатором. По качеству игры к «Милану» по-прежнему море вопросов, а один из лидеров команды Тео Эрнандес смотрелся и вовсе ужасно. Но волевая победа — большое дело прежде всего в психологическом плане. В отличие от Мотты, Консейсау сделал грамотные замены, которые сыграли большую роль. Работы у португальца еще непочатый край, потому «Интер» выглядит фаворитом финала Суперкубка. Но миланское дерби — вещь в себе. Прогнозы тут дело неблагодарное, и я сам осенью прошлого года на этом обжегся: не сомневался, что Симоне Индзаги обыграет Паулу Фонсеку. А вышло все ровно наоборот.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 14 2 3 30-12 44
2
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 18 11 2 5 33-25 35
5
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
6
 Фиорентина 18 9 5 4 31-18 32
7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 18 7 3 8 23-28 24
10
 Рома 18 5 5 8 24-24 20
11
 Эмполи 19 4 8 7 18-22 20
12
 Торино 18 5 5 8 19-24 20
13
 Дженоа 18 4 7 7 16-27 19
14
 Комо 18 4 6 8 20-30 18
15
 Верона 18 6 0 12 24-42 18
16
 Парма 18 4 6 8 25-34 18
17
 Лечче 18 4 4 10 11-31 16
18
 Венеция 19 3 5 11 18-32 14
19
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
20
 Монца 18 1 7 10 16-25 10
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4.01 17:00
Венеция – Эмполи
 1 : 1
4.01 20:00
Фиорентина – Наполи
 0 : 3
4.01 22:45
Верона – Удинезе
 - : -
5.01 14:30
Монца – Кальяри
 - : -
5.01 17:00
Лечче – Дженоа
 - : -
5.01 20:00
Торино – Парма
 - : -
5.01 22:45
Рома – Лацио
 - : -
14.01 20:30
Комо – Милан
 - : -
14.01 22:45
Аталанта – Ювентус
 - : -
15.01 22:45
Интер – Болонья
 - : -
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Маркус Тюрам

Интер

 12
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Аталанта

 12
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Мойзе Кин

Фиорентина

 11
П
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Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

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Наполи

 5
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Николо Барелла

Интер

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И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

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Лечче

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