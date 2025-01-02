В Суперкубке Италии — состав мечты. Это нельзя пропустить
Суперкубок Италии придумали в 1988 году, а первый розыгрыш состоялся в 1989-м: мегазвездный «Милан» обыграл со счетом 3:1 гремевшую в те годы «Сампдорию». Еще недавно Суперкубок состоял из одного матча, а интерес к нему в Италии был далеко не на первом и даже не на втором месте. Но пример испанцев, которые усовершенствовали формат, добавив полуфиналы и финал, зацепил итальянцев. Второй сезон подряд Суперкубок разыграют четыре команды — чемпион страны («Интер»), вторая команда серии А по итогам сезона-2023/24 («Милан»), обладатель («Ювентус») и финалист Кубка Италии («Аталанта»).
Как и в прошлом году, мини-турнир проходит в Саудовской Аравии. Контракт серии А с этой страной подписан на четыре года, в течение которых организаторы выплатят 92 миллиона евро. Для сравнения: испанские клубы за четыре года получат от той же Саудовской Аравии 138 миллионов.
Кто остановит «Интер»?
Сегодня в первом полуфинале встретятся «Интер» и «Аталанта», а на следующий день — «Ювентус» и «Милан». Финал пройдет 6 января. Стоит отметить, что все три матча будут показаны в Италии бесплатно и в удобное время (начало в 20.00 по местному времени) на крейсерском канале концерна Mediaset, который транслировал ЧМ-2018.
Как рассказывали коллеги из Mediaset, год назад у Суперкубка был очень приличный рейтинг. А сейчас показатели наверняка улучшатся — из-за состава участников. В прошлый раз за трофей боролись «Интер», «Наполи», «Лацио» и «Фиорентина». Если первые два клуба входят в ведущую четверку Италии по числу болельщиков, то о римлянах и флорентийцах такого не скажешь.
Теперь же в Саудовскую Аравию отправились все три кита кальчо с их гигантской фанатской базой. Плюс самая симпатичная команда последних лет — «Аталанта». При таком наборе интерес к турниру внутри Италии гарантирован, к тому же Mediaset и ведущее спортивное издание страны La Gazzetta dello Sport его вовсю раскручивают.
К слову, уже 4 и 5 января серия А откроет новый календарный год матчами 19-го тура (команды, отправившиеся в Саудовскую Аравию, проведут свои встречи 14-15 января), так что итальянский футбол врывается в 2025-й очень мощно!
Кто фаворит Суперкубка? Предыдущие три розыгрыша остались за «Интером», а у Симоне Индзаги с учетом работы в «Лацио» уже пять таких трофеев. Добавьте сюда еще три Кубка Италии (один с «Лацио» и два — с «Интером»), и вы быстро поймете, кто на Апеннинах главный специалист по добыванию титулов. Сезон-2024/25 «Интер» начал не очень уверенно, но на зимнюю паузу ушел скрытым лидером — минус одно очко от «Аталанты» и «Наполи» при игре в запасе.
Индзаги одержим кубками, а его «Интер» исправно наказывает «Аталанту» — шесть побед в последних шести матчах. В общей сложности команда из Бергамо не может обыграть «Интер» в 13 встречах подряд, а последнюю победу одержала аж в ноябре 2018 года.
В 2024-м «Интер» дважды победил «Аталанту» с одинаково неприличным счетом — 4:0. Так что статистика перед полуфиналом точно в пользу Индзаги.
Другое дело, что Джан Пьеро Гасперини, проваливший за эти годы три финала Кубка Италии из трех, красиво завоевал в 2024 году свой первый трофей — Лигу Европы. Эта победа явно придала дополнительной уверенности всей команде, которая впервые в своей истории реально стала одним из претендентов на скудетто. Если у Индзаги уже девять трофеев в тренерской карьере (восемь Кубков и скудетто), то у Гасперини — всего один. Его мотивация зашкаливает, как и у футболистов «Аталанты», которым также явно недостает титулов. Добавим к этому, что Индзаги и Гасперини отнюдь не друзья и не раз устраивали медиадуэли: заслуженное звание фаворита еще на гарантирует «Интеру» автоматической победы, так что ждем огня в первом полуфинале.
Консейсау против сына!
«Ювентус» против «Милана» — это классика итальянского жанра. Если брать конкретно Суперкубок Италии, то туринцы пока опережают россонери по числу титулов по счетом 9:7 (у «Интера» — восемь побед).
«Юве» не завоевывал этот трофей с 2020 года, а вот «Милан» — аж с 2016-го. Россонери только что принял Сержиу Консейсау, и его бодрое поведение на первых тренировках показывает, что он готов вселить боевой дух в игроков, которые при Фонсеке были мало похожи на единый и сплоченный коллектив.
Судя по кадрам из тренировочного центра в Миланелло, Консейсау находится в такой физической форме, что и сам готов выйти на поле против своего сына Франсишку, который выступает за «Ювентус». Еще недавно Франсишку забивал за «Порту» и помогал папе выигрывать титулы, но вот против команды отца еще не играл. Посмотрим, чем закончится их первая дуэль.
Что касается тренера «Ювентуса» Тиагу Мотты, то и ему Суперкубок очень бы не помешал. В серии А «Юве» только шестой, в Лиге чемпионов — 14-й. В Кубке Италии команда Мотты вышла в четвертьфинал, но до развязки там еще далековато. А тут все решается за четыре январских дня — выиграй два матча, и вот тебе первый трофей в новом клубе. То же самое, кстати, касается и Консейсау в «Милане», так что серьезная битва двух сильных характеров нам обеспечена.
Добавим к этому, что в январе у «Ювентуса» сумасшедший график: «Милан» в Суперкубке (а может, и еще кого-то из пары «Интер» — «Аталанта»), «Милан» в серии А, жесткое туринское дерби и выезды к «Аталанте» и «Наполи»! Не забываем про два ключевых матча Лиги чемпионов — против «Брюгге» и «Бенфики» — и получим самый жаркий старт года в истории «Юве». От того, как команда пройдет этот безумный месяц, во многом будут зависеть дальнейшие перспективы Мотты в туринском клубе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|18
|13
|2
|3
|43-20
|41
|
2
|Наполи
|18
|13
|2
|3
|27-12
|41
|
3
|Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|
4
|Лацио
|18
|11
|2
|5
|33-25
|35
|
5
|Фиорентина
|17
|9
|5
|3
|31-15
|32
|
6
|Ювентус
|18
|7
|11
|0
|30-15
|32
|
7
|Болонья
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|
8
|Милан
|17
|7
|6
|4
|26-17
|27
|
9
|Удинезе
|18
|7
|3
|8
|23-28
|24
|
10
|Рома
|18
|5
|5
|8
|24-24
|20
|
11
|Торино
|18
|5
|5
|8
|19-24
|20
|
12
|Дженоа
|18
|4
|7
|7
|16-27
|19
|
13
|Эмполи
|18
|4
|7
|7
|17-21
|19
|
14
|Комо
|18
|4
|6
|8
|20-30
|18
|
15
|Верона
|18
|6
|0
|12
|24-42
|18
|
16
|Парма
|18
|4
|6
|8
|25-34
|18
|
17
|Лечче
|18
|4
|4
|10
|11-31
|16
|
18
|Кальяри
|18
|3
|5
|10
|16-31
|14
|
19
|Венеция
|18
|3
|4
|11
|17-31
|13
|
20
|Монца
|18
|1
|7
|10
|16-25
|10
|4.01
|17:00
|
Венеция – Эмполи
|- : -
|4.01
|20:00
|
Фиорентина – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Верона – Удинезе
|- : -
|5.01
|14:30
|
Монца – Кальяри
|- : -
|5.01
|17:00
|
Лечче – Дженоа
|- : -
|5.01
|20:00
|
Торино – Парма
|- : -
|5.01
|22:45
|
Рома – Лацио
|- : -
|14.01
|20:30
|
Комо – Милан
|- : -
|14.01
|22:45
|
Аталанта – Ювентус
|- : -
|15.01
|22:45
|
Интер – Болонья
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Лукас Бельтран
Фиорентина
|4
|
|
Николо Барелла
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|13
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|8
|1
|3