Что происходит в «Милане»? Мората и капитан уходят, а Консейсау могут уволить — его назначили месяц назад
Сержиу Консейсау близок к тому, чтобы остаться без работы в «Милане» спустя месяц после назначения. И дело совсем не в спортивных результатах. По информации Tuttosport и La Repubblica, тренер не прижился в коллективе, что привело к токсичной обстановке в раздевалке.
А как же здорово португалец стартовал в Италии! Сразу же завоевал Суперкубок, прихлопнув сначала «Ювентус» (2:1), а затем «Интер» (3:2). И ярко отпраздновал итоговый успех, станцевав с сигарой в зубах.
Казалось, что вот он — долгожданный спаситель «Милана». Но, похоже, в клубе снова намечаются масштабные перемены.
Отношения с лидерами не задались
Тео Эрнандес и Рафаэл Леау — главные активы «Милана» последних лет. Они конфликтовали с предыдущим тренером Паулой Фонсекой и играли не слишком ярко. С приходом Консейсау парочка будто снова засияла: именно они во многом решили исход финала Суперкубка с «Интером».
Но затем с Тео и Рафой вновь что-то произошло. Сержиу остался недоволен их игрой во встрече с «Пармой» (3:2) и заменил парочку сразу после перерыва. Конечно, им это не понравилось. И отношения с тренером существенно ухудшились.
Дальше возникла неприятная ситуация с Альваро Моратой. Как пишут итальянские СМИ, в матче последнего тура Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (1:2) испанский нападающий открыто высказал недовольство тем, что его заменили после первого тайма. И провел всю вторую 45-минутку у своего шкафчика в раздевалке. Еще один игрок, с которым Консейсау не поладил.
А самая яркая заруба у тренера произошла с капитаном «Милана». Сержиу и Давиде Калабрия чуть не подрались прямо на поле после финального свистка в матче с «Пармой». Их вовремя растащили одноклубники, но кадры эпизода, попавшего в трансляцию, мгновенно разлетелись в Сети.
Как выяснилось позже, у этого конфликта сразу две причины. Первая — защитник вспылил из-за замены, пнув бутылку возле скамейки. А вторая — Консейсау был зол из-за того, что Калабрия вместе с Эрнандесом, Рубеном Лофтус-Чиком и Франческо Камардой ходили на концерт рэпера Лаццы за несколько дней до игры, нарушив режим. Были даже сообщения, что там игроки употребляли алкоголь.
«В этом спорте я живу со страстью. Это нормальные ситуации, они относятся к матчу. Это как с детьми: если они ведут себя неправильно, нужно делать замечание. Я предельно прям», — объяснил Консейсау на пресс-конференции.
Началась «чистка»
Теперь от тех, кто не поладил с Консейсау, спешно пытаются избавиться. При этом сам тренер находится далеко не в безопасности. Существует вероятность, что и он покинет клуб.
Но начали «чистку» с футболистов. Как минимум три основных игрока близки к уходу.
Мората уже почти переехал в Турцию. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что испанец отправится в аренду в «Галатасарай» на полгода с возможностью продления еще на год, а также с опцией выкупа. Нападающий не продержался в «Милане» и года, а теперь будет конкурировать с Виктором Осимхеном и Мауро Икарди.
Центральный защитник Фикайо Томори близок к возвращению в Англию. У «Тоттенхэма» сейчас дыры в оборонительной линии, поэтому они готовы раскошелиться за воспитанника «Челси». По данным Джанлуки Ди Марцио, стороны близки к сделке за 30 миллионов евро.
Капитан Давиде Калабрия, вероятно, присоединится к «Болонье». Он всю карьеру отыграл за красно-черных и вряд ли счастлив такому раскладу. Ему уже нашли замену — из «Манчестер Сити» приехал Кайл Уокер.
16-летний Камарда (тот самый, который ходил с Калабрией на концерт) также уходит в аренду в «Монцу».
Пока ни один из вышеперечисленных трансферов официально не подтвержден, но итальянские СМИ считают это делом времени.
Что будет дальше с «Миланом» — загадка. Впереди важнейшее дерби с «Интером», и, возможно, дальнейшая судьба Консейсау решится после него.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|22
|17
|2
|3
|37-15
|53
|
2
|Интер
|21
|15
|5
|1
|55-18
|50
|
3
|Аталанта
|22
|14
|4
|4
|48-25
|46
|
4
|Лацио
|22
|12
|3
|7
|38-30
|39
|
5
|Ювентус
|22
|8
|13
|1
|35-19
|37
|
6
|Фиорентина
|21
|10
|6
|5
|35-22
|36
|
7
|Милан
|21
|9
|7
|5
|32-23
|34
|
8
|Болонья
|21
|8
|10
|3
|33-27
|34
|
9
|Рома
|22
|8
|6
|8
|33-28
|30
|
10
|Дженоа
|22
|6
|8
|8
|20-30
|26
|
11
|Торино
|22
|6
|8
|8
|23-26
|26
|
12
|Удинезе
|22
|7
|5
|10
|25-34
|26
|
13
|Лечче
|23
|6
|5
|12
|18-41
|23
|
14
|Комо
|22
|5
|7
|10
|27-36
|22
|
15
|Эмполи
|22
|4
|9
|9
|21-29
|21
|
16
|Кальяри
|22
|5
|6
|11
|23-36
|21
|
17
|Верона
|22
|6
|2
|14
|25-48
|20
|
18
|Парма
|23
|4
|8
|11
|29-42
|20
|
19
|Венеция
|22
|3
|7
|12
|20-35
|16
|
20
|Монца
|22
|2
|7
|13
|20-33
|13
|31.01
|22:45
|
Парма – Лечче
|1 : 3
|1.02
|17:00
|
Монца – Верона
|- : -
|1.02
|17:00
|
Удинезе – Венеция
|- : -
|1.02
|20:00
|
Аталанта – Торино
|- : -
|1.02
|22:45
|
Болонья – Комо
|- : -
|2.02
|14:30
|
Ювентус – Эмполи
|- : -
|2.02
|17:00
|
Фиорентина – Дженоа
|- : -
|2.02
|20:00
|
Милан – Интер
|- : -
|2.02
|22:45
|
Рома – Наполи
|- : -
|3.02
|22:45
|
Кальяри – Лацио
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|16
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|13
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|12
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|12
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|18
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|9
|1
|3