Последний большой трансфер Биг Рома.

Возможно, вы удивитесь, но Ромелу Лукаку сейчас всего 31 год. Кажется, что бельгиец играет уже вечность, хотя на самом деле он еще достаточно молод и имеет в запасе как минимум два-три сезона на высоком уровне. Правда, переход в «Наполи» наверняка будет последним крупным трансфером в его карьере.

И этот трансфер имеет все шансы на то, чтобы стать еще и одним из самых удачных. Дело в том, что Лукаку — едва ли не любимый футболист тренера «Наполи» Конте. Именно под его руководством бельгиец провел лучшие сезоны в карьере.

Идеальный футболист для Конте

Действительно, Конте и Лукаку — это, похоже, идеальный мэтч. Именно под руководством Антонио бельгиец показывал лучшую статистику: 64 гола и 17 голевых передач в 95 встречах. Сопоставимые цифры форвард выдавал только у Кумана (26+7 в 39 матчах) много лет назад.

В период с 2019 по 2021 год Лукаку создал в «Интере» неудержимую связку с Лаутаро Мартинесом. За два сезона бельгиец наколотил как раз те самые 64 мяча во всех турнирах. После этого последовал обратный трансфер в «Челси» за 113 миллионов евро, где Лукаку просто провалился — забил жалкие восемь голов в АПЛ и быстро был списан со счетов.

После этого Ромелу успел еще на год заглянуть в «Интер», но там уже не нашел Конте. Зато обнаружились травмы, из-за которых форвард пропустил серьезную часть сезона. При этом он все равно сделал 21 голевое действие при 37 выходах на поле (во всех турнирах) и был очень полезен для команды.

В прошлом году Лукаку играл в аренде в «Роме». Тоже показал неплохие цифры, но тут его вклад тяжело оценивать — это был стандартный третий сезон Моуринью в клубе, проблем хватало как на поле, так и за его пределами. Сейчас же Биг Рому подвернулся замечательный шанс перезапустить карьеру.

Ромелу Лукаку. Фото ФК «Наполи»

Как впишется в систему?

«Интер» Конте и «Наполи» Конте — это, конечно, разные команды. Просто потому, что в них играют совершенно другие по качествам футболисты. Если в «Интере» Конте выстраивал схему 3-5-2 (а это тройка в обороне и два форварда), то в «Наполи» наличие такого актива, как Хвича, не позволяет полностью отказаться от флангов атаки.

По первым матчам «Наполи» мы увидели, что команда играет во что-то похожее на 3-4-3. Тройка в обороне осталась, но в атаке действует всего один центральный нападающий и два фланговых игрока. Основной слева — Хвича, а вот справа могут быть варианты. На этой позиции появлялись Политано, Распадори и Нерес, но Распадори при этом рассматривается еще и как опция в центр атаки наравне с Джованни Симеоне.

В общем, трансфер Лукаку должен внести ясность в атакующую игру «Наполи» — очевидно, бельгиец будет играть роль центрфорварда, но как именно будет выглядеть расстановка в атаке, пока неизвестно.

Тренер вряд ли отойдет от привычной ему схемы — просто потому, что подбор футболистов не позволяет создать тройку в центре поля. Сейчас у «Наполи» есть Лоботка, Ангисса и Фолоруншо, а остальные опции можно назвать в лучшем случае только претендентами на основной состав.

Ромелу Лукаку и Антонио Конте. Фото Global Look Press

Станет много забивать?

Очевидно, Лукаку — топовое подписание. Даже несмотря на то что он больше не показывал уровень чемпионского сезона с «Интером», это топ-футболист и великолепный завершитель. В прошлом сезоне он прилично отметился в не самой сильной «Роме» (13 голов в серии А и 7 — в Лиге Европы), а в команде со знакомым тренером, подходящей схемой и доминирующим стилем вполне может раскрыться снова.

В этом сезоне у «Наполи» не будет никаких второстепенных турниров — только серия А и Кубок страны. Какие плюсы? Больше времени на восстановление и подготовку к действительно важным матчам. Конте это умеет, а Лукаку обязательно поможет добиться результата. Сейчас у бельгийца, кстати, 70 голов в серии А — в этом году он вряд ли дойдет до сотни, но вполне может вплотную приблизиться к этой отметке.

Виктор Осимхен. Фото Global Look Press

А что с Осимхеном?

Виктор Осимхен — наверное, главный актив «Наполи» прямо сейчас. Форвард сидит на чемоданах уже больше года. Казалось, что этим летом он точно уйдет, но трансферное окно закрыто, и вариант остался только один — Саудовская Аравия. Показательно, что Виктора даже не было в заявке на первые матчи в серии А.

Агент футболиста несколько дней назад развеял слухи насчет Ближнего Востока, но они разгорелись с новой силой. Там трансферное окно закрывается чуть позже.

Размен Осимхена на Лукаку поначалу выглядит сомнительным, но на самом деле это отличный ход от неаполитанцев. Виктор явно пересидел в клубе и растерял мотивацию. А вот Лукаку имеет шанс в очередной раз перезапустить карьеру. При этом все в плюсе: Конте получает знакомого ему футболиста, Лукаку — идеальные условия, клуб — деньги, а Осимхен — большую зарплату.