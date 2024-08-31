Лукаку и Конте — идеальный дуэт. Вместе они могут перезагрузить «Наполи»
Возможно, вы удивитесь, но Ромелу Лукаку сейчас всего 31 год. Кажется, что бельгиец играет уже вечность, хотя на самом деле он еще достаточно молод и имеет в запасе как минимум два-три сезона на высоком уровне. Правда, переход в «Наполи» наверняка будет последним крупным трансфером в его карьере.
И этот трансфер имеет все шансы на то, чтобы стать еще и одним из самых удачных. Дело в том, что Лукаку — едва ли не любимый футболист тренера «Наполи» Конте. Именно под его руководством бельгиец провел лучшие сезоны в карьере.
Идеальный футболист для Конте
Действительно, Конте и Лукаку — это, похоже, идеальный мэтч. Именно под руководством Антонио бельгиец показывал лучшую статистику: 64 гола и 17 голевых передач в 95 встречах. Сопоставимые цифры форвард выдавал только у Кумана (26+7 в 39 матчах) много лет назад.
В период с 2019 по 2021 год Лукаку создал в «Интере» неудержимую связку с Лаутаро Мартинесом. За два сезона бельгиец наколотил как раз те самые 64 мяча во всех турнирах. После этого последовал обратный трансфер в «Челси» за 113 миллионов евро, где Лукаку просто провалился — забил жалкие восемь голов в АПЛ и быстро был списан со счетов.
После этого Ромелу успел еще на год заглянуть в «Интер», но там уже не нашел Конте. Зато обнаружились травмы, из-за которых форвард пропустил серьезную часть сезона. При этом он все равно сделал 21 голевое действие при 37 выходах на поле (во всех турнирах) и был очень полезен для команды.
В прошлом году Лукаку играл в аренде в «Роме». Тоже показал неплохие цифры, но тут его вклад тяжело оценивать — это был стандартный третий сезон Моуринью в клубе, проблем хватало как на поле, так и за его пределами. Сейчас же Биг Рому подвернулся замечательный шанс перезапустить карьеру.
Как впишется в систему?
«Интер» Конте и «Наполи» Конте — это, конечно, разные команды. Просто потому, что в них играют совершенно другие по качествам футболисты. Если в «Интере» Конте выстраивал схему 3-5-2 (а это тройка в обороне и два форварда), то в «Наполи» наличие такого актива, как Хвича, не позволяет полностью отказаться от флангов атаки.
По первым матчам «Наполи» мы увидели, что команда играет во что-то похожее на 3-4-3. Тройка в обороне осталась, но в атаке действует всего один центральный нападающий и два фланговых игрока. Основной слева — Хвича, а вот справа могут быть варианты. На этой позиции появлялись Политано, Распадори и Нерес, но Распадори при этом рассматривается еще и как опция в центр атаки наравне с Джованни Симеоне.
В общем, трансфер Лукаку должен внести ясность в атакующую игру «Наполи» — очевидно, бельгиец будет играть роль центрфорварда, но как именно будет выглядеть расстановка в атаке, пока неизвестно.
Тренер вряд ли отойдет от привычной ему схемы — просто потому, что подбор футболистов не позволяет создать тройку в центре поля. Сейчас у «Наполи» есть Лоботка, Ангисса и Фолоруншо, а остальные опции можно назвать в лучшем случае только претендентами на основной состав.
Станет много забивать?
Очевидно, Лукаку — топовое подписание. Даже несмотря на то что он больше не показывал уровень чемпионского сезона с «Интером», это топ-футболист и великолепный завершитель. В прошлом сезоне он прилично отметился в не самой сильной «Роме» (13 голов в серии А и 7 — в Лиге Европы), а в команде со знакомым тренером, подходящей схемой и доминирующим стилем вполне может раскрыться снова.
В этом сезоне у «Наполи» не будет никаких второстепенных турниров — только серия А и Кубок страны. Какие плюсы? Больше времени на восстановление и подготовку к действительно важным матчам. Конте это умеет, а Лукаку обязательно поможет добиться результата. Сейчас у бельгийца, кстати, 70 голов в серии А — в этом году он вряд ли дойдет до сотни, но вполне может вплотную приблизиться к этой отметке.
А что с Осимхеном?
Виктор Осимхен — наверное, главный актив «Наполи» прямо сейчас. Форвард сидит на чемоданах уже больше года. Казалось, что этим летом он точно уйдет, но трансферное окно закрыто, и вариант остался только один — Саудовская Аравия. Показательно, что Виктора даже не было в заявке на первые матчи в серии А.
Агент футболиста несколько дней назад развеял слухи насчет Ближнего Востока, но они разгорелись с новой силой. Там трансферное окно закрывается чуть позже.
Размен Осимхена на Лукаку поначалу выглядит сомнительным, но на самом деле это отличный ход от неаполитанцев. Виктор явно пересидел в клубе и растерял мотивацию. А вот Лукаку имеет шанс в очередной раз перезапустить карьеру. При этом все в плюсе: Конте получает знакомого ему футболиста, Лукаку — идеальные условия, клуб — деньги, а Осимхен — большую зарплату.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|3
|2
|1
|0
|8-2
|7
|
2
|Торино
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
3
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
4
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Верона
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Лацио
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Аталанта
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Наполи
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Фиорентина
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Кальяри
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Милан
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Рома
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Монца
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
18
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|0-6
|0
|30.08
|19:30
|
Венеция – Торино
|0 : 1
|30.08
|21:45
|
Интер – Аталанта
|4 : 0
|31.08
|19:30
|
Болонья – Эмполи
|- : -
|31.08
|19:30
|
Лечче – Кальяри
|- : -
|31.08
|21:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|31.08
|21:45
|
Наполи – Парма
|- : -
|1.09
|19:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|1.09
|19:30
|
Дженоа – Верона
|- : -
|1.09
|21:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
|1.09
|21:45
|
Удинезе – Комо
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Деннис Ман
Парма
|2
|П
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|2
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Самуэль Мбангула
Ювентус
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
|
|
Лаутаро Джаннетти
Удинезе
|2
|0
|2