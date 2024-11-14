Возвращение Раньери — единственный шанс остановить хаос в «Роме»
Происходящее в «Роме» уже достойно экранизации: за 12 туров клуб уволил двух тренеров (ни Де Росси, ни Юрич не проработали и двух месяцев), со скандалом выгнал гендиректора Лину Сулуку, которая обманом убрала Даниэле. И провалил переговоры с восемью кандидатами:
- Маурицио Сарри не захотел подбирать команду посреди сезона;
- Винченцо Монтелла настаивал на трехлетнем контракте, но получил офер на 1,5 года;
- Манчини тоже не потянули: Роберто запросил 6,5 миллиона евро в год и соглашение до 2027-го;
- кандидатуры Грэмма Поттера, Фрэнка Лэмпарда и Эдина Терзича в процессе обсуждения заблокировали владельцы Дэн и Райан Фридкины;
- Массимилиано Аллегри сразу ответил «нет»;
- тен Хаг мотивировал отказ нежеланием работать в хаосе. Как шутят в Манчестере, Эрик привык самостоятельно его создавать, а не приходить на все готовое.
Судя по шорт-листу, нетрудно догадаться: в процессе выбора третьего тренера к 13-му туру Фридкины не задумывались над стилем, игровой философией и пониманием, к какому футболу нужно стремиться.
Состав подбирали под Де Росси после эпохи Моуринью. Спустя три тура взяли Юрича — качественного специалиста, но с противоположными принципами игры, которые невозможно отработать без предсезонки. А теперь шарахались от Лэмпарда и Манчини к Сарри и тен Хагу. Лучшая антиреклама менеджеров из США, которые управляют клубом дистанционно.
«Рому» жаль, потому что все это она уже проходила с Джеймсом Палоттой — американец прилетал в Италию ради больших матчей. А после победы над «Барселоной» нырял в фонтан на Пьяцца-дель-Пополо (за что получил огромный штраф). Но операционную деятельность доверял своим заместителям, которые составляли отчеты так, что босс месяцами не догадывался, с какими проблемами сталкиваются команда и офис. В 2019-м это привело к громкому уходу Тотти, теперь — к отставке Де Росси. А разгребать проблемы снова доверили Раньери.
Пришлось возобновлять карьеру в 73 — спустя полгода после завершения. Ну а что делать, если лучшего антикризисного менеджера так и не появилось? Особенно для «Ромы», которую Клаудио подхватывает в третий раз.
Первый заход почти привел к чемпионству: в 2010-м скудетто было очень близко. А второй получился настолько трогательным и эмоциональным, что уже тогда возникло ощущение: Раньери обязательно вернется. Он подобрал римлян в марте 2019-го — в разгар жуткого кризиса и борьбы за Лигу чемпионов, согласившись отработать лишь пару месяцев и просто завершить сезон. За две недели устранил хаос в раздевалке, вернул игру, а своей экскурсией по базе для внука (вы точно видели, как Клаудио ведет за руку мальчика в футболке «Ромы» с десяткой на спине) показал: есть кое-что важнее денег, контрактов и личных интересов. Например, преемственность поколений.
Финал той истории получился душераздирающим: во время прощального матча Де Росси появился баннер в честь тренера: «Мистер Раньери, вы пришли на помощь в трудную минуту. Теперь примите почести от своего народа». Клаудио был очень тронут: дважды поклонился трибуне, перевел взгляд на поле и разрыдался. С финальным свистком клуб покидал не только Даниэле, но и он.
Возвращение такой фигуры в «Рому» — лучшее, что могло случиться в критический момент. Прямо сейчас ей не нужен тренер, который все резко поменяет, устроит чистку состава, на усиление которого летом угробили 100 миллионов евро, и запросит новые трансферы на зиму. Нынешний кризис — история не про ошибки с тактикой и планом на игру.
«Рома» — в ментальной пропасти, где в раздевалке разнимают Юрича и Манчини, а на предматчевом объявлении состава игроки закатывают глаза, когда слышат, что Хуммельс не в основе.
И все это — на фоне безумия, происходящего в клубном офисе. С ним Клаудио ничего не сделает, но гарантирует: с его приходом игроки будут драться за тренера, а не между собой. А еще — играть в примитивный, но качественный футбол. Несовременный и не претендующий на эпитеты тактических гиков. А просто заточенный на результат. И влюбляющий в себя фанатов. Такой, как у «Лестера». Или у «Монако». Или как у «Кальяри», наконец, где только летом рыдали, празднуя невероятное спасение в серии А и одновременно провожая Раньери на пенсию.
Ту самую, которую пришлось экстренно прерывать, чтобы реанимировать «Рому». Задачи те же, что и раньше: в разгар сезона привести в чувство раздевалку, достойно закончить сезон и передать боеспособную команду новому тренеру, красиво попрощавшись со «Стадио Олимпико».
Вероятно, не в последний раз — Клаудио всего 73.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|12
|8
|2
|2
|19-9
|26
|
2
|Интер
|12
|7
|4
|1
|26-14
|25
|
3
|Фиорентина
|12
|7
|4
|1
|25-10
|25
|
4
|Аталанта
|12
|8
|1
|3
|31-15
|25
|
5
|Лацио
|12
|8
|1
|3
|25-14
|25
|
6
|Ювентус
|12
|6
|6
|0
|21-7
|24
|
7
|Милан
|11
|5
|3
|3
|20-14
|18
|
8
|Болонья
|11
|4
|6
|1
|15-13
|18
|
9
|Удинезе
|12
|5
|1
|6
|15-18
|16
|
10
|Эмполи
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|
11
|Торино
|12
|4
|2
|6
|15-18
|14
|
12
|Рома
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
13
|Парма
|12
|2
|6
|4
|16-18
|12
|
14
|Верона
|12
|4
|0
|8
|17-27
|12
|
15
|Комо
|12
|2
|4
|6
|13-23
|10
|
16
|Кальяри
|12
|2
|4
|6
|12-22
|10
|
17
|Дженоа
|12
|2
|4
|6
|9-22
|10
|
18
|Лечче
|12
|2
|3
|7
|5-21
|9
|
19
|Монца
|12
|1
|5
|6
|10-15
|8
|
20
|Венеция
|12
|2
|2
|8
|11-21
|8
|23.11
|17:00
|
Верона – Интер
|- : -
|23.11
|20:00
|
Милан – Ювентус
|- : -
|23.11
|22:45
|
Парма – Аталанта
|- : -
|24.11
|14:30
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|24.11
|17:00
|
Комо – Фиорентина
|- : -
|24.11
|17:00
|
Торино – Монца
|- : -
|24.11
|20:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|24.11
|22:45
|
Лацио – Болонья
|- : -
|25.11
|20:30
|
Эмполи – Удинезе
|- : -
|25.11
|22:45
|
Венеция – Лечче
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|11
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Франсишку Консейсау
Ювентус
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|11
|1
|4
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|7
|1
|2
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|8
|1
|2