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Возвращение Раньери — единственный шанс остановить хаос в «Роме»

Раньери возглавил «Рому» в третий раз
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Клаудио Раньери
Клаудио Раньери возваращается в «Рому».
Фото Getty Images
Клаудио возобновил карьеру в 73.

Происходящее в «Роме» уже достойно экранизации: за 12 туров клуб уволил двух тренеров (ни Де Росси, ни Юрич не проработали и двух месяцев), со скандалом выгнал гендиректора Лину Сулуку, которая обманом убрала Даниэле. И провалил переговоры с восемью кандидатами:

  • Маурицио Сарри не захотел подбирать команду посреди сезона;
  • Винченцо Монтелла настаивал на трехлетнем контракте, но получил офер на 1,5 года;
  • Манчини тоже не потянули: Роберто запросил 6,5 миллиона евро в год и соглашение до 2027-го;
  • кандидатуры Грэмма Поттера, Фрэнка Лэмпарда и Эдина Терзича в процессе обсуждения заблокировали владельцы Дэн и Райан Фридкины;
  • Массимилиано Аллегри сразу ответил «нет»;
  • тен Хаг мотивировал отказ нежеланием работать в хаосе. Как шутят в Манчестере, Эрик привык самостоятельно его создавать, а не приходить на все готовое.
Лина Соулуку и&nbsp;Даниэле Де&nbsp;Росси. Заговор в «Роме»: оказывается, Де Росси сплавила гендиректор! Ее раскрыли и заставили уйти

Судя по шорт-листу, нетрудно догадаться: в процессе выбора третьего тренера к 13-му туру Фридкины не задумывались над стилем, игровой философией и пониманием, к какому футболу нужно стремиться.

Состав подбирали под Де Росси после эпохи Моуринью. Спустя три тура взяли Юрича — качественного специалиста, но с противоположными принципами игры, которые невозможно отработать без предсезонки. А теперь шарахались от Лэмпарда и Манчини к Сарри и тен Хагу. Лучшая антиреклама менеджеров из США, которые управляют клубом дистанционно.

«Рому» жаль, потому что все это она уже проходила с Джеймсом Палоттой — американец прилетал в Италию ради больших матчей. А после победы над «Барселоной» нырял в фонтан на Пьяцца-дель-Пополо (за что получил огромный штраф). Но операционную деятельность доверял своим заместителям, которые составляли отчеты так, что босс месяцами не догадывался, с какими проблемами сталкиваются команда и офис. В 2019-м это привело к громкому уходу Тотти, теперь — к отставке Де Росси. А разгребать проблемы снова доверили Раньери.

Клаудио Раньери
Фото Global Look Press

Пришлось возобновлять карьеру в 73 — спустя полгода после завершения. Ну а что делать, если лучшего антикризисного менеджера так и не появилось? Особенно для «Ромы», которую Клаудио подхватывает в третий раз.

Первый заход почти привел к чемпионству: в 2010-м скудетто было очень близко. А второй получился настолько трогательным и эмоциональным, что уже тогда возникло ощущение: Раньери обязательно вернется. Он подобрал римлян в марте 2019-го — в разгар жуткого кризиса и борьбы за Лигу чемпионов, согласившись отработать лишь пару месяцев и просто завершить сезон. За две недели устранил хаос в раздевалке, вернул игру, а своей экскурсией по базе для внука (вы точно видели, как Клаудио ведет за руку мальчика в футболке «Ромы» с десяткой на спине) показал: есть кое-что важнее денег, контрактов и личных интересов. Например, преемственность поколений.

Финал той истории получился душераздирающим: во время прощального матча Де Росси появился баннер в честь тренера: «Мистер Раньери, вы пришли на помощь в трудную минуту. Теперь примите почести от своего народа». Клаудио был очень тронут: дважды поклонился трибуне, перевел взгляд на поле и разрыдался. С финальным свистком клуб покидал не только Даниэле, но и он.

Клаудио Раньери. Раньери в третий раз возглавит «Рому». Хотя летом ушел на пенсию

Возвращение такой фигуры в «Рому» — лучшее, что могло случиться в критический момент. Прямо сейчас ей не нужен тренер, который все резко поменяет, устроит чистку состава, на усиление которого летом угробили 100 миллионов евро, и запросит новые трансферы на зиму. Нынешний кризис — история не про ошибки с тактикой и планом на игру.

«Рома» — в ментальной пропасти, где в раздевалке разнимают Юрича и Манчини, а на предматчевом объявлении состава игроки закатывают глаза, когда слышат, что Хуммельс не в основе.

И все это — на фоне безумия, происходящего в клубном офисе. С ним Клаудио ничего не сделает, но гарантирует: с его приходом игроки будут драться за тренера, а не между собой. А еще — играть в примитивный, но качественный футбол. Несовременный и не претендующий на эпитеты тактических гиков. А просто заточенный на результат. И влюбляющий в себя фанатов. Такой, как у «Лестера». Или у «Монако». Или как у «Кальяри», наконец, где только летом рыдали, празднуя невероятное спасение в серии А и одновременно провожая Раньери на пенсию.

Ту самую, которую пришлось экстренно прерывать, чтобы реанимировать «Рому». Задачи те же, что и раньше: в разгар сезона привести в чувство раздевалку, достойно закончить сезон и передать боеспособную команду новому тренеру, красиво попрощавшись со «Стадио Олимпико».

Вероятно, не в последний раз — Клаудио всего 73.

ФК Рома
Клаудио Раньери
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