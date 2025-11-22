«Аталанта» разрушилась после ухода Гасперини. Клуб признал, что ошибся с преемником

Всего две победы в чемпионате.

31 мая 2025 года в Бергамо закончилась целая эра — после девяти лет работы команду покинул Джан Пьеро Гасперини. И «Аталанта», не выдержав расставания со своим многолетним алленаторе, мгновенно начала рушиться. За последние пять месяцев команду возглавляет уже второй тренер. Столько же было с 2015-го по лето 2025-го.

Разбираемся, почему победитель Лиги Европы-2023/24 и бронзовый призер Серии А скатился на 13-е место в чемпионате.

После Гасперини команду возглавил его стилистический двойник. Решение было изначально плохим

В качестве замены Джан Пьеро, помимо Юрича, рассматривали Тиагу Мотту, Раффаэле Палладино, Патрика Виейра и Игора Тудора. Долго ждать не стали, быстро подписав контракт с Юричем. «Аталанта» стала для Ивана вторым итальянским околотоповым клубом после «Ромы», а за пределами Италии хорват работал только в «Саутгемптоне».

Юрича называли последователем Гасперини, даже его учеником — они пересекались еще в игровую карьеру Ивана в «Дженоа». После ее завершения — в «Интере» и «Палермо» (Юрич был ассистентом Гаспа). Но идентичный стиль в этот раз не сработал. Без каких-либо идей в атаке и планов по исправлению ситуации «Аталанта» резко полетела вниз.

Юрич не справился, хотя Гасперини приучил, что «Аталанта» всегда является крепким бойцом, участвующим в гонке за призовые места. В этом сезоне всего за три месяца Иван вернул бергамасков на уровень десятилетней давности. Сомнительное достижение.

После трехлетнего периода в «Торино», самого долгого в тренерской карьере, у Юрича вообще не очень хорошо складывается с назначениями. Максимально долго продержался как раз в «Аталанте», но большая часть этого периода — летние месяцы. Забавно, но из двух последних итальянских клубов Иван был уволен в один и тот же день — 10 ноября.

Удивительно, но впервые в чемпионате бергамаски при Юриче проиграли только в ноябре, минимально уступив «Удинезе». Да и вообще это было всего лишь второе поражение в сезоне — до этого крупно влетели «ПСЖ» (0:4) в ЛЧ. Зато было очень много ничьих: за 15 матчей во всех турнирах «Аталанта» Юрича шесть раз сыграла 1:1 (все в Серии А) и еще дважды 0:0 (по разу в ЛЧ и чемпионате).

Беспроигрышная серия клуба — вторая по длительности в топ-5 лигах этого сезона. Круче только безумная «Бавария», которая до сих пор не знает горечи поражений.

Но при Юриче команда как будто перестала играть в атаку, сделав перекос в сторону оборонительного футбола с более длительным удержанием мяча. Это подтверждают и многие статистические метрики, и в целом результаты на момент увольнения хорвата. Интересно, что новый главный тренер бергамасков, Раффаэле Палладино, со своей прошлогодней «Фиорентиной» как раз таки больше соответствовал стилю Гасперини. По крайней мере, по цифрам.

Но, справедливости ради, «Аталанта» Юрича была плоха не во всем. Помимо шикарной серии без поражений команда находится на четвертом месте по ожидаемым очкам, что «немного» расходится с реальным положением дел (13-е место). Выше только «Интер» с «Миланом», которые находятся в тройке, и «Ювентус» с шестого места.

«Аталанта» сама создала себе проблемы сомнительным трансферным окном

Летом «Аталанта» закупилась больше чем на 125 миллионов евро. Крупных трансферов не было — аккуратно распределили сумму на девятерых футболистов.

От летних продаж «Аталанта» получила 105,5 миллиона евро, но грамотно реинвестировать эти деньги не смогла. Особняком стоит отъезд Матео Ретеги почти за 70 миллионов в Саудовскую Аравию. На замену за рекордные для себя в минувшее межсезонье деньги клуб взял Николу Крстовича. Черногорец в топе игроков Серии А по ударам за игру (5,2; на первом — Джанлука Скамакка с 5,6 выстрелами), но конвертировать это в голы пока получается слабо: два мяча за 10 игр.

Из точных попаданий выделяется 17-летний Аханор. 17 миллионов, отданные за столь юного защитника, не должны смущать: это вынужденная переплата за потенциал. К тому же Хонест уже стабильно выходит в основе и показывает зрелую игру. Юрич даже придумал для итальянца специальную фишку — регулярные подключения из центра обороны на позицию форварда.

Еще можно отметить переходы Залевски и Самарджича. Польский латераль неплохо проявлял себя в «Интере» и «Роме», но не получал достаточного игрового времени, а серба, проведшего прошлый сезон как раз в Бергамо, сделали членом клуба на постоянной основе. Все остальные — или средние игроки, не подходящие для борьбы за высокие места, или трансферы по завышенному ценнику.

Денег летом могло быть еще больше, но громкого расставания с Адемолой Лукманом так и не случилось. Желавший уехать в «Интер» нигериец пропускал тренировки, не приезжал на базу в установленный срок и в итоге разругался и с руководством, и с болельщиками. Нерадзурри предлагали 42+3 миллиона евро и даже готовы были заплатить около 50. Но «Аталанта» долго игнорировала все попытки миланцев, и те в итоге вышли из сделки.

Теперь главный — Палладино. Он исправит ситуацию?

Да, Раффаэле входил в шорт-лист будущих тренеров «Аталанты», которых рассматривали на замену Гасперини. И сейчас с уверенностью можно сказать, что руководство ошиблось и потеряло несколько месяцев. Теперь Палладино с ходу ворвется в сезон и будет вынужден немедленно придумывать, как вытащить бергамасков из пропасти.

Бывший игрок «Ювентуса» старается проповедовать атакующий футбол, используя схемы с тремя центральными защитниками, латералями и одним форвардом. Именно так часто играла «Аталанта» под руководством двух своих последних тренеров. То есть на первых порах у Палладино будет набор игроков, обученных играть в его любимой формации — хоть какое-то облегчение. К тому же у Раффаэле было время, чтобы познакомиться с командой, — помогла пауза на матчи сборных.

Раффаэле Палладино. Фото Getty Images

«Аталанта» урвала лучшего свободного агента из тренеров. Важное уточнение: взяли самого доступного именно для бергамасков. Зидан, Клопп и Хави вряд ли бы переехали в Италию прямо сейчас, Спаллетти чуть ранее заключил контракт с «Ювентусом», а Манчини абсолютно точно не устроила бы финансовая сторона сделки. Палладино — свежесть, которая срочно нужна «Аталанте», чтобы как минимум не провалить сезон полностью.

Раффаэле молод и телом — ему всего 41 год, и тренерским духом — впервые стал главным в 2022-м, а «Аталанта» станет его лишь третьей командой в карьере. Он построил симпатичную «Монцу», вылетевшую в Серию В сразу после его ухода, а с «Фиорентиной» за один сезон добился лучшего результата с 2016 года. Теперь Палладино будет восстанавливать руины империи Гасперини, разрушенные Юричем.