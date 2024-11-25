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Две смены тренера за день и бунт фанатов из-за скандала 13-летней давности. Уникальная история от «Пьяченцы»

Итальянский клуб «Пьяченца» уволил двух тренеров за один день
Георгий Кудинов
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Футболисты «Пьяченцы» перед матчем с «Виллой Валли». 20 ноября
Футболисты «Пьяченцы» перед матчем с «Виллой Валли».
Фото ФК «Пьяченца», соцсети
Георгий Кудинов — о жизни именитого клуба в подвале кальчо.

Осенью 2001 года сборная Италии (на тот момент — вице-чемпион Европы!) провела товарищеский матч в городе Пьяченца. Команда Джованни Трапаттони, которая впоследствии провалится на ЧМ-2002, победила Марокко (1:0), а единственный гол на родине великого модельера Джорджо Армани забил Дамиано Томмази — нынешний мэр Вероны.

С чемпионата-1993/94 по сезон-2002/03 клуб «Пьяченца», принадлежавший местной семье предпринимателя по фамилии Гарилли (сам глава семейства скончался в 1996 году), без перерыва выступал в серии А, после чего до 2011 года включительно перебрался в более приемлемую для себя по статусу серию В. Именно в Пьяченце родились и выросли знаменитые братья Индзаги, которые являются воспитанниками одноименного клуба. Там же начинал профессиональную карьеру чемпион мира-2006 Альберто Джилардино. В одном из сезонов серии В «Пьяченцу» возглавлял ставший впоследствии знаменитым тренер Стефано Пиоли.

Это я к тому, что унылая нынче «Пьяченца», болтающаяся в недрах любительской серии D, знала и славные времена в своей столетней истории. А на ее домашнем стадионе имени Леонардо Гарилли (он-то и поднял в 90-е годы прошлого века команду из серии С2 в серию А) в 2001 году играли за сборную Италии будущие чемпионы мира — Каннаваро, Матерацци, Дзамбротта, Гаттузо, Филиппо Индзаги. Однако по итогам сезона-2010/11 «Пьяченца», чей игрок Карло Джервазони оказался в эпицентре громкого скандала с договорными матчами «Кальчоскомессе» и даже угодил в итоге за решетку, надолго, как оказалось, покинула серию В: сначала обанкротилась, затем возродилась в серии D, откуда поднималась на этаж выше и вернулась обратно.

Футболист «Пьяченцы» Рикардо дель Дотто в матче против «Виллы Валли». 20 ноября
Фото ФК «Пьяченца», соцсети

В прошлом сезоне команда едва не вышла в серию С, оступившись в последнем матче, а в этом клуб с бюджетом в 1-1,2 миллиона евро (что очень солидно по меркам любительской лиги) ставил перед собой четкую задачу вернуться в профессиональный футбол. Однако все в итоге пошло наперекосяк, и уже в начале октября в «Пьяченце» сменился тренер. Это мало что изменило, а 19 ноября случился тот самый эпизод, который попал как в итальянские, так и в российские спортивные ленты — причем в последних он оказался, похоже, даже популярнее, чем в самой Италии.

19 ноября «Пьяченца» установила, возможно, настоящий мировой рекорд. В течение одного дня клуб из области Эмилия-Романья умудрился явить всему футбольному миру сразу трех (!) разных главных тренеров. На завтрак у команды был один специалист (Кармине Парлато), к обеду появился другой (Симоне Бентивольо), а к ужину — третий (Стефано Россини). При этом Бентивольо успел провести дневную тренировку, а Россини уже был с начала сезона на контракте у «Пьяченцы»: его-то и сменил 7 октября Парлато.

ФК &laquo;Пьяченца&raquo; и&nbsp;их&nbsp;бывший тренер Кармине Парлато. Итальянский клуб уволил двух тренеров за день. Первый такой случай в истории футбола?

Кармине Парлато и спортивного директора Алессио Сесту клуб уволил после поражения от команды «Сан-Марино» — той самой, которая представляет на Апеннинах одноименное карликовое государство. Любопытно, что в тот день, 17 ноября, в составе соперника «Пьяченцы» отсутствовали игроки из героической сборной Сан-Марино, которая только что поднялась в Лиге наций из дивизиона D в дивизион С. Но это не помешало клубу (не путать со сборной!) из Сан-Марино одержать победу над «Пьяченцей».

Итак, утром 19 ноября Парлато и спортивному директору было объявлено об увольнении. Новый спортивный директор по фамилии Дзерминьяни, который в тот день еще, кстати, даже не успел оформить свой контракт, привел на место Парлато тренера Бентивольо. Об этом было объявлено поздним утром на сайте клуба, после чего и случился бунт тиффози. При этом надо понимать, что домашние матчи «Пьяченцы» (стадион вмещает около 22 тысячи зрителей) посещают в серии D около тысячи зрителей, и примерно сотню из них составляют так называемые ультрас. Так вот, пять или шесть представителей этих фанатов и выступили в жесткой форме против Бентивольо, заявившись на стадион перед тренировкой. Тренеру и президенту Поленги было заявлено: «Либо Бентивольо уходит сразу, даже не начав работать, либо мы отказываемся посещать как домашние, так и выездные матчи».

Футболисты «Пьяченцы» в матче с «Виллой Валли». 20 ноября
Фото ФК «Пьяченца», соцсети

В чем же вина Бентивольо, по мнению тиффози? В том, что ненавистный и проклинаемый до сих пор в Пьяченце Джервазони, который нанес вместе с вратарем команды Марио Кассано непоправимый урон «Пьяченце» в роковом 2011 году, назвал тогда одним из участников масштабных договорных матчей и Бентивольо, выступавшего в тот момент за клуб серии А «Бари». Прямая вина Бентивольо в итоге так и не была доказана, но ему все равно дали 13 месяцев дисквалификации за то, что Симоне не поделился с футбольными властями той информацией о договорных матчах, которой он якобы обладал.

Сам коварный Джервазони, говорят, обосновался сейчас где-то в Азии, но ненависть к нему в Пьяченце настолько велика до сих пор, что спустя 13 лет досталось и бедолаге Бентивольо. Да, тот все-таки провел днем 19 ноября одну тренировку после жесткого разговора с ультрас, но к вечеру руководство «Пьяченцы» запуталось окончательно, решило уволить его и вернуть прежнего тренера — но не Парлато, а Россини. При этом новый спортивный директор Дзерминьяни все же подписал контракт и будет работать с тренером, который его не устраивает.

Что ждет веселую «Пьяченцу» дальше? На следующий день после установления своего мирового рекорда команда из 100-тысячного города одержала в кубковом матче серии D победу над соперником из городка с населением в 6 тысяч человек, но в чемпионате она занимает скромное 11-е место среди 18 участников и ни на что серьезное рассчитывать в этом сезоне уже не может. В следующем же сезоне клуб, познавший когда-то вкус серии А, рискует оказаться в серии D в одной компании с командочкой из пригорода Пьяченцы, население которого составляет около 3 тысяч человек. Раньше «Пьяченца» свысока посматривала на «Ниббиано и Вальтидоне» лишь как на скромного летнего спарринг-партнера, не более, — теперь же ее ждет позор в виде выступления с этими ребятами в одном дивизионе.

Джованни Трапаттони
Футбол
ФК Пьяченца
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Итальянский клуб уволил двух тренеров за день. Первый такой случай в истории футбола?
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 13 9 2 2 20-9 29
2
 Интер 13 8 4 1 31-14 28
3
 Фиорентина 13 8 4 1 27-10 28
4
 Аталанта 13 9 1 3 34-16 28
5
 Лацио 13 9 1 3 28-14 28
6
 Ювентус 13 6 7 0 21-7 25
7
 Милан 12 5 4 3 20-14 19
8
 Болонья 12 4 6 2 15-16 18
9
 Удинезе 12 5 1 6 15-18 16
10
 Эмполи 12 3 6 3 9-10 15
11
 Торино 13 4 3 6 16-19 15
12
 Рома 13 3 4 6 14-18 13
13
 Парма 13 2 6 5 17-21 12
14
 Верона 13 4 0 9 17-32 12
15
 Кальяри 13 2 5 6 14-24 11
16
 Дженоа 13 2 5 6 11-24 11
17
 Комо 13 2 4 7 13-25 10
18
 Монца 13 1 6 6 11-16 9
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 Лечче 12 2 3 7 5-21 9
20
 Венеция 12 2 2 8 11-21 8
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