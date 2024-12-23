Правнук Муссолини забил первый мяч в карьере. Фанаты приветствовали его римским салютом
Романо Флориани Муссолини, правнук итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини, забил первый мяч в карьере на взрослом уровне. Но примечательно не столько это, сколько реакция итальянских фанатов — как сообщают журналисты Corriera dello Sera, находившиеся на стадионе болельщики радостно «зиговали», когда комментатор объявлял фамилию автора гола.
Правнук Муссолини принадлежит «Лацио»
21-летний правый защитник, стоимость которого Transfermarkt оценивает в 500 тысяч евро, отличился за «Юве Стабия» — клуб второго итальянского дивизиона. Но там он выступает в аренде с начала этого сезона, а полноценные права на Муссолини принадлежат «Лацио».
Это иронично (и над этим все успели посмеяться в 2021 году, когда Романо только попал в молодежку римлян), поскольку считается, что «Лацио» был любимым клубом дуче. Позднее этот миф развеяли — Бенито, вероятно, вообще не болел ни за кого, — но менее комичным нахождение Муссолини в Риме от этого не стало.
В «Юве Стабия» у Романо все идет хорошо — он железный игрок основы, играл в том числе и в Кубке Италии. Но вот голов у защитника долгое время не было. Впервые отличился на высшем уровне он только 22 декабря в матче с «Чезеной» — забил победный мяч. Трибуны отреагировали чем-то, похожим на римский салют.
Corriera della Sera пишет, что пока у парня все идет настолько хорошо, что «Лацио», вероятно, охотно вернет Муссолини летом. Но сам футболист на первый гол смотрит спокойно. «Я очень рад, что мы реализовали придуманную на тренировках схему. Я давно был близок к первому голу, и вот, наконец, он случился», — цитируют итальянцы Романо.
Также, по словам Муссолини, выходка фанатов его не смутила. Он заявил, что все вопросы, связанные с его фамилией, его не интересуют. А еще посвятил дебютный гол своей семье. Кстати, а что у него за семья?
Мама — основательница фашистской партии, прадед в представлении не нуждается
А семья там необычная. Помимо итальянского диктатора и союзника Адольфа Гитлера во Второй мировой войне Бенито Муссолини, в ней есть также сестра известной голливудской актрисы Софи Лорен — Анна-Мария Шиколоне. Она приходится футболисту «Юве Стабия» родной бабушкой.
Конечно, нельзя не вспомнить о маме. Алессандра Муссолини — известный итальянский политик, основатель неофашистской партии «Социальное действие» и бывший депутат Европарламента. Она гордится родственными связями с Бенито и никогда этого не скрывала, правда, неизвестно, транслировала ли она свои взгляды сыну.
Зато точно известно, что Алессандра регулярно посещает матчи Романо. На игре с «Чезеной» она тоже была и рассказала, что испытала нереальные эмоции. «Я не хочу ничего говорить, но если вы посмотрите на мое лицо, вы очень хорошо поймете мое душевное состояние. От радости я даже потеряла шляпу», — цитирует Алессандру Corriera della Sera.
Впрочем, сам Романо признавался, что в плане политики и даже фамилии никто на него не давит. В этом сезоне он играет с фамилией Муссолини на спине, а в прошлом выступал как Флориани М. Флориани — это вторая фамилия Романо, принадлежащая его куда менее прославленному отцу. Свой выбор защитник объяснил просто: «Решил поменять, потому что обе фамилии не помещаются на футболке. Мама говорит мне не обращать внимания на то, что говорят люди, и идти своим путем».
Благодаря победе над «Чезеной» «Юве Стабия» занимает четвертое место в серии Б — на счету команды 28 очков после 18 туров. При этом коллектив Муссолини оценивается порталом Transfermarkt как один из самых дешевых в лиге — его стоимость всего 13 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|17
|13
|1
|3
|42-19
|40
|
2
|Наполи
|17
|12
|2
|3
|26-12
|38
|
3
|Интер
|15
|10
|4
|1
|40-15
|34
|
4
|Лацио
|17
|11
|1
|5
|32-24
|34
|
5
|Фиорентина
|15
|9
|4
|2
|28-11
|31
|
6
|Ювентус
|17
|7
|10
|0
|28-13
|31
|
7
|Болонья
|16
|7
|7
|2
|23-18
|28
|
8
|Милан
|16
|7
|5
|4
|25-16
|26
|
9
|Удинезе
|16
|6
|2
|8
|19-25
|20
|
10
|Рома
|17
|5
|4
|8
|23-23
|19
|
11
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|
12
|Торино
|17
|5
|4
|8
|17-22
|19
|
13
|Дженоа
|17
|3
|7
|7
|14-26
|16
|
14
|Лечче
|17
|4
|4
|9
|11-29
|16
|
15
|Комо
|16
|3
|6
|7
|18-28
|15
|
16
|Верона
|17
|5
|0
|12
|21-40
|15
|
17
|Парма
|17
|3
|6
|8
|23-33
|15
|
18
|Кальяри
|17
|3
|5
|9
|16-28
|14
|
19
|Венеция
|17
|3
|4
|10
|17-30
|13
|
20
|Монца
|17
|1
|7
|9
|15-23
|10
|20.12
|22:45
|
Верона – Милан
|0 : 1
|21.12
|17:00
|
Торино – Болонья
|0 : 2
|21.12
|20:00
|
Дженоа – Наполи
|1 : 2
|21.12
|22:45
|
Лечче – Лацио
|1 : 2
|22.12
|14:30
|
Рома – Парма
|5 : 0
|22.12
|17:00
|
Венеция – Кальяри
|2 : 1
|22.12
|20:00
|
Аталанта – Эмполи
|3 : 2
|22.12
|22:45
|
Монца – Ювентус
|1 : 2
|23.12
|20:30
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|23.12
|22:45
|
Интер – Комо
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|11
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Лукас Бельтран
Фиорентина
|4
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|9
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|13
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|16
|1
|4