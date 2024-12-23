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Правнук Муссолини забил первый мяч в карьере. Фанаты приветствовали его римским салютом

Правнук Муссолини забил первый гол в профессиональной карьере
Артем Белинин
Корреспондент
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Романо Флориани Муссолини.
Фото ФК «Юве Стабия»
Грустно, но ожидаемо.

Романо Флориани Муссолини, правнук итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини, забил первый мяч в карьере на взрослом уровне. Но примечательно не столько это, сколько реакция итальянских фанатов — как сообщают журналисты Corriera dello Sera, находившиеся на стадионе болельщики радостно «зиговали», когда комментатор объявлял фамилию автора гола.

Правнук Муссолини принадлежит «Лацио»

21-летний правый защитник, стоимость которого Transfermarkt оценивает в 500 тысяч евро, отличился за «Юве Стабия» — клуб второго итальянского дивизиона. Но там он выступает в аренде с начала этого сезона, а полноценные права на Муссолини принадлежат «Лацио».

Это иронично (и над этим все успели посмеяться в 2021 году, когда Романо только попал в молодежку римлян), поскольку считается, что «Лацио» был любимым клубом дуче. Позднее этот миф развеяли — Бенито, вероятно, вообще не болел ни за кого, — но менее комичным нахождение Муссолини в Риме от этого не стало.

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В «Юве Стабия» у Романо все идет хорошо — он железный игрок основы, играл в том числе и в Кубке Италии. Но вот голов у защитника долгое время не было. Впервые отличился на высшем уровне он только 22 декабря в матче с «Чезеной» — забил победный мяч. Трибуны отреагировали чем-то, похожим на римский салют.

Corriera della Sera пишет, что пока у парня все идет настолько хорошо, что «Лацио», вероятно, охотно вернет Муссолини летом. Но сам футболист на первый гол смотрит спокойно. «Я очень рад, что мы реализовали придуманную на тренировках схему. Я давно был близок к первому голу, и вот, наконец, он случился», — цитируют итальянцы Романо.

Также, по словам Муссолини, выходка фанатов его не смутила. Он заявил, что все вопросы, связанные с его фамилией, его не интересуют. А еще посвятил дебютный гол своей семье. Кстати, а что у него за семья?

Романо Флориани Муссолини.
Фото Global Look Press

Мама — основательница фашистской партии, прадед в представлении не нуждается

А семья там необычная. Помимо итальянского диктатора и союзника Адольфа Гитлера во Второй мировой войне Бенито Муссолини, в ней есть также сестра известной голливудской актрисы Софи Лорен — Анна-Мария Шиколоне. Она приходится футболисту «Юве Стабия» родной бабушкой.

Конечно, нельзя не вспомнить о маме. Алессандра Муссолини — известный итальянский политик, основатель неофашистской партии «Социальное действие» и бывший депутат Европарламента. Она гордится родственными связями с Бенито и никогда этого не скрывала, правда, неизвестно, транслировала ли она свои взгляды сыну.

Зато точно известно, что Алессандра регулярно посещает матчи Романо. На игре с «Чезеной» она тоже была и рассказала, что испытала нереальные эмоции. «Я не хочу ничего говорить, но если вы посмотрите на мое лицо, вы очень хорошо поймете мое душевное состояние. От радости я даже потеряла шляпу», — цитирует Алессандру Corriera della Sera.

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Впрочем, сам Романо признавался, что в плане политики и даже фамилии никто на него не давит. В этом сезоне он играет с фамилией Муссолини на спине, а в прошлом выступал как Флориани М. Флориани — это вторая фамилия Романо, принадлежащая его куда менее прославленному отцу. Свой выбор защитник объяснил просто: «Решил поменять, потому что обе фамилии не помещаются на футболке. Мама говорит мне не обращать внимания на то, что говорят люди, и идти своим путем».

Благодаря победе над «Чезеной» «Юве Стабия» занимает четвертое место в серии Б — на счету команды 28 очков после 18 туров. При этом коллектив Муссолини оценивается порталом Transfermarkt как один из самых дешевых в лиге — его стоимость всего 13 миллионов евро.

Футбол
ФК Лацио
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 Наполи 17 12 2 3 26-12 38
3
 Интер 15 10 4 1 40-15 34
4
 Лацио 17 11 1 5 32-24 34
5
 Фиорентина 15 9 4 2 28-11 31
6
 Ювентус 17 7 10 0 28-13 31
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 16 7 5 4 25-16 26
9
 Удинезе 16 6 2 8 19-25 20
10
 Рома 17 5 4 8 23-23 19
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 Эмполи 17 4 7 6 16-19 19
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 Торино 17 5 4 8 17-22 19
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Рома – Парма
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