Погба уже готовит бутсы! Французу могут сократить вдвое дисквалификацию?
Журналист Daily Mail Сами Мокбел опубликовал в соцсетях инсайд о сокращении дисквалификации футболисту Полю Погба. По его информации, Спортивный арбитражный суд (CAS) изменил срок наказания с четырех лет до 18 месяцев.
Кто подтвердил информацию
Согласно данным инсайдера, дисквалификация, начавшаяся в сентябре 2023 года, может закончиться совсем скоро. По словам Мокбела, Погба получит право участвовать в официальных матчах уже в марте, а с января ему разрешат тренироваться с «Ювентусом». Француз остается на контракте со «старой синьорой» — он действует до 30 июня 2026 года, при этом изначальный срок бана был до 10 сентября 2027-го.
Вскоре информацию у себя в соцсетях повторил главный инсайдер мирового футбола Фабрицио Романо. «Поль Погба вернется в 2025-м, подтверждено!» — написал итальянец.
Сам Погба тоже намекнул на скорое появление на поле — в социальных сетях он опубликовал фотографию своих бутс, добавив эмодзи в виде песочных часов.
Погба подавал апелляцию
По информации Мокбела, дисквалификацию сократил Спортивный арбитражный суд, куда француз обратился в августе. Daily Mail пишет, что в ходе расследования было подтверждено: Погба непреднамеренно принял запрещенное вещество дегидроэпиандростерон, повышающий тестостерон.
За что дисквалифицировали Погба
Француз провалил допинг-тест после матча первого тура серии А в сезоне-2023/24 против «Удинезе» (3:0). Поль всю игру просидел в запасе, а в следующих двух матчах выходил на замену. Последним появлением полузащитника на поле стали 28 минут против «Эмполи» 3 сентября 2023-го. Недавно Tuttomercatoweb сообщало, что «Ювентус» сомневается в успехе апелляции футболиста и рассматривает вариант с расторжением контракта.
«Мне сообщили о решении Национального антидопингового трибунала, и я считаю, что вердикт неверен. Я опечален, шокирован и убит горем из-за того, что у меня отняли все, чего я добился в своей профессиональной карьере. Вся история прояснится, когда я освобожусь от юридических ограничений, но я никогда сознательно или преднамеренно не принимал никаких добавок, нарушающих антидопинговые правила», — злился француз после дисквалификации.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|7
|5
|1
|1
|14-5
|16
|
2
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|9-0
|12
|
3
|Милан
|6
|3
|2
|1
|14-7
|11
|
4
|Торино
|6
|3
|2
|1
|10-8
|11
|
5
|Интер
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|
6
|Удинезе
|6
|3
|1
|2
|9-10
|10
|
7
|Эмполи
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
8
|Лацио
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
9
|Рома
|6
|2
|3
|1
|7-4
|9
|
10
|Комо
|7
|2
|2
|3
|10-14
|8
|
11
|Аталанта
|6
|2
|1
|3
|11-12
|7
|
12
|Болонья
|6
|1
|4
|1
|7-9
|7
|
13
|Фиорентина
|6
|1
|4
|1
|7-7
|7
|
14
|Верона
|6
|2
|0
|4
|10-11
|6
|
15
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|3-11
|5
|
16
|Кальяри
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|
17
|Парма
|6
|1
|2
|3
|10-12
|5
|
18
|Дженоа
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|
19
|Венеция
|6
|1
|1
|4
|4-10
|4
|
20
|Монца
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|4.10
|19:30
|
Наполи – Комо
|3 : 1
|4.10
|21:45
|
Верона – Венеция
|- : -
|5.10
|16:00
|
Удинезе – Лечче
|- : -
|5.10
|19:00
|
Аталанта – Дженоа
|- : -
|5.10
|21:45
|
Интер – Торино
|- : -
|6.10
|13:30
|
Ювентус – Кальяри
|- : -
|6.10
|16:00
|
Болонья – Парма
|- : -
|6.10
|16:00
|
Лацио – Эмполи
|- : -
|6.10
|19:00
|
Монца – Рома
|- : -
|6.10
|21:45
|
Фиорентина – Милан
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|4
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Дарко Лазович
Верона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|5
|1
|1