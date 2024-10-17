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«Я даже готов заплатить, чтобы снова играть за «Юве». Погба дал слезное интервью после сокращения бана

Погба заявил, что хочет продолжать выступать за «Ювентус»
Артем Белинин
Корреспондент
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Поль Погба.
Фото AFP
Очень хочет вернуться.

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, дисквалифицированный за употребление допинга, дал интервью изданию La Gazzetta dello Sport. Ранее 31-летний француз смог сократить срок бана с 48 до 18 месяцев, футболист вернется в игру уже в 2025 году. По этому поводу он и пообщался с журналистами.

Погба хочет вернуться в «Ювентус». И только

Поль начал с того, что пообещал любой ценой презентовать новую версию себя: «Кого вам ждать? Это будет новый Погба: более голодный, мудрый и сильный. Я долго тренировался один и готов вернуться к нормальной жизни в 2025 году. У меня есть только одно желание — играть в футбол».

Также Погба рассказал, кто поддерживал его в период отстранения. Спойлер: точно не клуб: «В любви болельщиков никогда не было недостатка. Но я не мог общаться с функционерами «Ювентуса» из-за юридических проблем. Зато многие бывшие и нынешние товарищи по команде всегда поддерживали меня. Куадрадо звонил каждые два дня и веселил меня. Дибала отправил много сообщений, а потом Влахович, Маккенни, Веа, Кин... Я не ожидал такой поддержки».

Поль Погба. Погба скоро должен вернуться в футбол, но «Ювентусу» он не нужен. А вот другим топ-клубам пригодился бы

Еще француз поделился, как грустно ему быть забаненным — настолько, что он даже раздумывал уехать из Италии: «Это был очень трудный год. Больше всего меня ранило то, что я каждый день проводил перед стадионом и «Континассой», отвозя своих детей в школу, и не имел возможности прийти на тренировку или сыграть за «Ювентус». Я чувствовал себя как лев в клетке. В какой-то момент я захотел покинуть Италию, поскольку эта ситуация слишком сильно ранила мое сердце».

Ну и самое главное — Погба жаждет снова выступать за «Ювентус»: «Готов ли я отдать какую-нибудь сережку, чтобы снова выступать за клуб? Я даже готов заплатить. Я очень хочу вернуться».

Желание настолько велико, что Поль даже произнес запретную для игроков фразу: «Буду ли я выступать в Италии в другом клубе? Это невозможно, я не вижу себя в футболке других цветов. Я сосредоточен на том, чтобы вернуться в «Ювентус».

Фото Global Look Press

Что происходило с Погба последний год?

Всем своим интервью француз буквально вымаливает шанс на возвращение. Это неудивительно, учитывая, что вот уже больше года он без футбола — в августе 2023-го в его организме обнаружили повышенный уровень тестостерона. В феврале 2024 года Поля забанили на четыре года.

Он сразу не согласился с вердиктом. «Как профессиональный спортсмен я бы никогда не стал делать что-либо для улучшения своих результатов с помощью запрещенных веществ. Я никогда не проявлял неуважения и не обманывал коллег-спортсменов и болельщиков ни одной из команд, в которых я выступал и против которых играл. В связи с объявленным сегодня решением я подам апелляцию в Спортивный арбитражный суд», — написал Погба в социальных сетях.

Апелляция прошла успешно — там приняли аргумент о том, что футболист принимал допинг не нарочно, да и реальную пользу тот нес только для женщин. Поэтому в начале октября срок дисквалификации сократили до 18 месяцев — он истекает в марте.

Поль Погба. Погба и допинг: похоже, это конец

Контракт Погба с «Ювентусом» действует до 2026-го, поэтому формально у француза есть место работы. Но за полтора года без футбола Поль так изголодался, что рвется в состав всеми силами. При этом пока полузащитник отдыхал, в итальянском клубе сменилась власть — теперь всем рулит Тьяго Мотта. Погба предстоит доказывать новому тренеру свою необходимость. Он уже начал — пусть пока и на словах.

Однако успеет ли Погба все исправить, большой вопрос. По слухам в СМИ, в команде рассматривают вариант с расторжением контракта с футболистом.

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
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