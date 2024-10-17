«Я даже готов заплатить, чтобы снова играть за «Юве». Погба дал слезное интервью после сокращения бана
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, дисквалифицированный за употребление допинга, дал интервью изданию La Gazzetta dello Sport. Ранее 31-летний француз смог сократить срок бана с 48 до 18 месяцев, футболист вернется в игру уже в 2025 году. По этому поводу он и пообщался с журналистами.
Погба хочет вернуться в «Ювентус». И только
Поль начал с того, что пообещал любой ценой презентовать новую версию себя: «Кого вам ждать? Это будет новый Погба: более голодный, мудрый и сильный. Я долго тренировался один и готов вернуться к нормальной жизни в 2025 году. У меня есть только одно желание — играть в футбол».
Также Погба рассказал, кто поддерживал его в период отстранения. Спойлер: точно не клуб: «В любви болельщиков никогда не было недостатка. Но я не мог общаться с функционерами «Ювентуса» из-за юридических проблем. Зато многие бывшие и нынешние товарищи по команде всегда поддерживали меня. Куадрадо звонил каждые два дня и веселил меня. Дибала отправил много сообщений, а потом Влахович, Маккенни, Веа, Кин... Я не ожидал такой поддержки».
Еще француз поделился, как грустно ему быть забаненным — настолько, что он даже раздумывал уехать из Италии: «Это был очень трудный год. Больше всего меня ранило то, что я каждый день проводил перед стадионом и «Континассой», отвозя своих детей в школу, и не имел возможности прийти на тренировку или сыграть за «Ювентус». Я чувствовал себя как лев в клетке. В какой-то момент я захотел покинуть Италию, поскольку эта ситуация слишком сильно ранила мое сердце».
Ну и самое главное — Погба жаждет снова выступать за «Ювентус»: «Готов ли я отдать какую-нибудь сережку, чтобы снова выступать за клуб? Я даже готов заплатить. Я очень хочу вернуться».
Желание настолько велико, что Поль даже произнес запретную для игроков фразу: «Буду ли я выступать в Италии в другом клубе? Это невозможно, я не вижу себя в футболке других цветов. Я сосредоточен на том, чтобы вернуться в «Ювентус».
Что происходило с Погба последний год?
Всем своим интервью француз буквально вымаливает шанс на возвращение. Это неудивительно, учитывая, что вот уже больше года он без футбола — в августе 2023-го в его организме обнаружили повышенный уровень тестостерона. В феврале 2024 года Поля забанили на четыре года.
Он сразу не согласился с вердиктом. «Как профессиональный спортсмен я бы никогда не стал делать что-либо для улучшения своих результатов с помощью запрещенных веществ. Я никогда не проявлял неуважения и не обманывал коллег-спортсменов и болельщиков ни одной из команд, в которых я выступал и против которых играл. В связи с объявленным сегодня решением я подам апелляцию в Спортивный арбитражный суд», — написал Погба в социальных сетях.
Апелляция прошла успешно — там приняли аргумент о том, что футболист принимал допинг не нарочно, да и реальную пользу тот нес только для женщин. Поэтому в начале октября срок дисквалификации сократили до 18 месяцев — он истекает в марте.
Контракт Погба с «Ювентусом» действует до 2026-го, поэтому формально у француза есть место работы. Но за полтора года без футбола Поль так изголодался, что рвется в состав всеми силами. При этом пока полузащитник отдыхал, в итальянском клубе сменилась власть — теперь всем рулит Тьяго Мотта. Погба предстоит доказывать новому тренеру свою необходимость. Он уже начал — пусть пока и на словах.
Однако успеет ли Погба все исправить, большой вопрос. По слухам в СМИ, в команде рассматривают вариант с расторжением контракта с футболистом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|7
|5
|1
|1
|14-5
|16
|
2
|Интер
|7
|4
|2
|1
|16-9
|14
|
3
|Удинезе
|7
|4
|1
|2
|10-10
|13
|
4
|Ювентус
|7
|3
|4
|0
|10-1
|13
|
5
|Лацио
|7
|4
|1
|2
|14-11
|13
|
6
|Милан
|7
|3
|2
|2
|15-9
|11
|
7
|Торино
|7
|3
|2
|2
|12-11
|11
|
8
|Эмполи
|7
|2
|4
|1
|6-4
|10
|
9
|Аталанта
|7
|3
|1
|3
|16-13
|10
|
10
|Фиорентина
|7
|2
|4
|1
|9-8
|10
|
11
|Рома
|7
|2
|4
|1
|8-5
|10
|
12
|Верона
|7
|3
|0
|4
|12-12
|9
|
13
|Болонья
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
14
|Комо
|7
|2
|2
|3
|10-14
|8
|
15
|Кальяри
|7
|1
|3
|3
|5-11
|6
|
16
|Парма
|7
|1
|3
|3
|10-12
|6
|
17
|Лечче
|7
|1
|2
|4
|3-12
|5
|
18
|Дженоа
|7
|1
|2
|4
|5-15
|5
|
19
|Монца
|7
|0
|4
|3
|5-9
|4
|
20
|Венеция
|7
|1
|1
|5
|5-12
|4
|19.10
|16:00
|
Комо – Парма
|- : -
|19.10
|16:00
|
Дженоа – Болонья
|- : -
|19.10
|19:00
|
Милан – Удинезе
|- : -
|19.10
|21:45
|
Ювентус – Лацио
|- : -
|20.10
|13:30
|
Эмполи – Наполи
|- : -
|20.10
|16:00
|
Лечче – Фиорентина
|- : -
|20.10
|16:00
|
Венеция – Аталанта
|- : -
|20.10
|19:00
|
Кальяри – Торино
|- : -
|20.10
|21:45
|
Рома – Интер
|- : -
|21.10
|21:45
|
Верона – Монца
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|7
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|5
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|6
|1
|1