«Хвича может стать «десяткой» при Конте». Итальянский журналист — о Спаллетти, «Наполи» и сборной
Маурицио Ничита более 30 лет освещал футбольные события для La Gazzetta dello Sport. Журналист с юга Италии поделился с «СЭ» своим мнением о работе Лучано Спаллетти в сборной Италии и перспективах Хвичи Кварацхелии под руководством Антонио Конте.
— Вы хорошо знаете Спаллетти, потому что ежедневно освещали золотой сезон «Наполи». Почему у Лучано случился провал на Евро-2024?
— Провалом стал бы невыход Италии из группы. Ну а в серии плей-офф может случиться всякое. Да, наша сборная неудачно выступила в Германии, но не вижу в этом трагедии. Сомневаюсь, что кто-то изначально ждал особых чудес. Надо признаться, что состав у нас был отнюдь не звездный, да еще и несколько ключевых игроков явно выглядели уставшими после трудного сезона. Плюс у самого Лучано не было достаточно времени, чтобы слепить команду под себя, а еще ему не хватило опыта участия в таком турнире. Против Швейцарии, в частности, вся команда смотрелась очень неуверенно и слабо была готова физически.
— Надо ли Италии на этом фоне менять главного тренера?
— На мой взгляд, нет. Спаллетти — топовый тренер, один из сильнейших у нас в стране. У меня случались стычки с ним во время его работы в «Наполи», он ведь достаточно жесткий человек в общении с прессой. Но мне с Лучано всегда было интересно, я уважаю и ценю его как большого профессионала. Всей карьерой он доказывает свой высокий класс, и один матч против Швейцарии не может перечеркнуть его заслуги. Ему надо сделать работу над ошибками, проанализировать, где его тренерский штаб недоработал, и двигаться дальше. Думаю, что на сегодняшний день Лучано по-прежнему является оптимальной кандидатурой для нашей сборной.
— В прошлом сезоне от чемпионского «Наполи» Спаллетти осталось одно название. Сможет ли Антонио Конте вернуть неаполитанцев в число лидеров серии А?
— У «Наполи» по-прежнему сильный состав, а Конте — опытный и авторитетный тренер. Думаю, что при нем неаполитанцы смогут в новом сезоне побороться за место в четверке.
— Как Конте приняли в Неаполе?
— Болельщики верят в него и поддерживают. Даже несмотря на славное прошлое Антонио в «Ювентусе», который для неаполитанских болельщиков — извечный враг. Ну а дальше все будет зависеть от результатов. Впрочем, выступить хуже, чем в прошлом сезоне, нынешний «Наполи» вряд ли сможет. А на фоне того, что команда не играет в еврокубках, у Конте есть возможность все силы и ресурсы бросить только на серию А и готовить команду по ходу сезона не в рваном, а в плавном графике.
— При Спаллетти Хвича Кварацхелия стал звездой и даже лучшим игроком сезона в Италии. Чего ждать от него при Конте? Если, конечно, «Наполи» не продаст Квару в августе.
— В моем скромном понимании, Хвича еще поиграет за «Наполи», ну хотя бы один сезон. При Конте он может получить роль «десятки», и мне она видится интересной для Квары. Мне очень нравится этот футболист, буду с удовольствием следить за его игрой в новом сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
|
Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -