Миранчук в порядке: эффектно забил и сделал два гола «Аталанты» за полчаса

Победа над «Пармой» позволила «Аталанте» вернуться на второе место серии А.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур

«Парма» — «Аталанта» — 2:5 (0:1)

Голы: Малиновский, 12 (0:1). Пессина, 52 (0:2). Муриэль, 77 (0:3). Брунетта, 78 (1:3). Муриэль, 86 (1:4). Зом, 88 (2:4). Миранчук, 90+3 (2:5).

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Гальоло (Конти, 81), Осорио, Бузи, Куцка (Камара, 77), Куртич, Грасси (Валенти, 61), Зом, Жервинью (Пелле, 61), Корнелиус (Брунетта, 76).

«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Джимсити, Гозенс (Хатебур, 68), Ромеро, Мехле, де Рон, Малиновский (Миранчук, 58), Фройлер (Пашалич, 76), Иличич (Пессина, 46), Сапата (Муриэль, 46).

Предупреждения: Грасси, 44. Хатебур, 72.

Судья: Джуа.

9 мая. Парма. Стадион «Эннио Тардини».

К концу сезона четко стал ясен статус Миранчука в «Аталанте». Джан Пьеро Гасперини не ставит его в основу, а решает, сколько времени ему дать, в зависимости от счета. Есть три варианта:

1. Если в соперниках кто-то из борющихся за еврокубки и/или матч складывается тяжело, то Миранчук не выходит на поле («Ювентус», «Рома», «Сассуоло»).

2. Если в соперниках более слабая команда и «Аталанта» имеет преимущество в один мяч, то Миранчук получает не больше десяти минут («Фиорентина», «Удинезе»).

3. Если в соперниках аутсайдер и «Аталанта» уверенно ведет в счете, то Миранчук получает полчаса («Болонья», «Парма»).

Минувшая игра подходит под третий критерий. Гасперини в очередной раз оставил российского хавбека в запасе (последний раз он появлялся в стартовом составе 21 марта в матче с «Вероной»), а с первых минут в атаке вышли Сапата, Малиновский и Иличич. Двое последних и сделали первый гол: словенец отдал результативный пас, а украинец снова забил. У Малиновского выходит сумасшедшая весна: в восьми последних матчах серии А он отличился пять раз и отдал семь голевых передач. К Евро-2020 полузащитник сборной Украины подходит в феноменальной форме.

Очевидно, что с таким Малиновским Гасперини не нуждается в ротации, но и украинцу нужно отдыхать. В начале второго тайма Пессина забил второй мяч гостей, а сразу после этого Миранчук заменил Малиновского — как по шаблону, россиянин вышел на поле при комфортном счете в пользу «Аталанты».

Замена — по позиции. В последние полчаса полузащитник сборной России действовал чуть ниже Муриэля и чуть правее Пессины — других вышедших на замену игроков. «Парма» — предпоследняя команда серии А, проигравшая теперь уже шесть матчей подряд, и ее ужасная форма отразилась на игре. Свободные зоны, несогласованность в обороне, разрывы между линиями — все это было отчетливо заметно. Для Миранчука простор на чужой половине — счастье. В играх, когда его держат плотно, Алексей чахнет и растворяется. А тут он показал себя с лучшей стороны, потому что ему позволили это сделать.

ЛЕХА! ЛЕХА! ЛЕХА! Миранчук снова забил!!! На этот раз в ворота «Пармы» ?



А его «Аталанта» выиграла 5:2 ? pic.twitter.com/cYs4eOIkpB — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 9, 2021

Первую треть часа Миранчук как будто привыкал — не всегда попадал в темп атак, а в одном из эпизодов опоздал к мячу. Но на 77-й минуте наш хавбек соорудил гол: из глубины вывел Пашалича на оперативный простор, а хорват уже ассистировал Муриэлю. В хоккее Миранчуку тоже засчитали бы голевой пас.

Четвертый гол также плод действий Алексея. После стандарта у своих ворот он поборолся за мяч и бросил партнеров в контратаку по центру. «Аталанта» реализовала выход четыре в два.

Ну а пятый гол — венец игры и уже фирменный почерк Миранчука. «Парма» окончательно встала, и россиянин спокойно пробил из центра штрафной — мяч влетел в сетку от перекладины. Почему фирменный почерк? Он уже не первый раз в сезоне забивает в концовке после выхода на замену: так было с «Мидтьюланном», «Интером», «Кротоне», «Болоньей». Таким образом Миранчук и набивает статистику. Игровой практики мало, зато реализация достойная.

Правда, экс-полузащитник «Локомотива» все еще остается резервистом. И это грустно: голы аутсайдерам серии А после выходов на замену не ускоряют прогресс Миранчука. Фактически в этом сезоне он забил только два важных мяча: «Интеру» в серии А (1:1) и «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии (3:2). Пока это разочаровывает. Радует только то, что «Аталанта» держится на втором месте, а через полторы недели Миранчук может выиграть Кубок Италии (19 мая состоится матч с «Ювентусом»).