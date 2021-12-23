Невероятная победа «Ливерпуля», гол Шомуродова не стал победным, «Монако» без Головина поздравил Рыболовлева

Главные события среды в европейском футболе.

Испания: Бензема снова в огне

«Гранада» — «Атлетико» — 2:1 (Мачис, 17. Молина, 61 — Жоау Феликс, 2)

Чемпион после трех поражений пропустил на четвертое место сенсационный «Райо Вальекано», и, как показалось, разозлился. Настолько, что Жоау Феликс забил самый быстрый гол в своей карьере, когда секундомер отсчитал 1 минуту и 41 секунду. И этот ранний успех идеально сочетался со статистикой, согласно которой «Атлетико» не уступал «Гранаде» с ноября 1973 года на протяжении 25 официальных матчей.

Однако команда Диего Симеоне сейчас далека от идеального состояния. Не похож на себя и обычно надежный Облак, который в этом сезоне является одним из худших вратарей ла лиги по проценту отраженных ударов. Словенец не справился с классным ударом Мачиса, а потом не просчитал ситуацию и пропустил от 39-летнего Молины. Зато автор самого пожилого хет-трика в истории турнира проявил характер, оставшись на поле, несмотря на повреждение, и снова стал героем. Судьи, правда, ошибочно определили офсайд, однако ВАР помог восстановить справедливость.

Этой атаке предшествовало попадание Феликса в штангу, так что гости имеют основания говорить о невезении. Только это не главная причина их проигрыша. Четыре неудачи подряд, чего не случалось с «Атлетико» уже десять лет, скорее говорят о системных проблемах. А вновь замененному Суаресу глупо ругаться на тренера, который не может за былые заслуги держать на поле не забивающего с 7 ноября форварда.

«Атлетик» — «Реал» — 1:2 (Сансет, 10 — Бензема, 4, 7)

В воскресенье баски и мадридцы провели абсолютно полярные матчи. «Атлетик» в невероятно драматичном сражении вырвал волевую победу у «Бетиса», тогда как «Реал» довольствовался нулевой ничьей с «Кадисом», несмотря на владение мячом больше 80 процентов и 34 удара по воротам аутсайдера. У Карло Анчелотти уже тогда были проблемы с составом, и к среде их усугубили положительные тесты на коронавирус у Иско и Алабы, а также дисквалификация Каземиру.

Тем не менее, сливочные на «Сан-Мамес» сразу взяли быка за рога, а Бензема к 7-й минуте забил почти все, что не удалось в прошлом туре. Особенно хорош был обводящий удар, когда француз открыл счет, однако «Атлетик» не согласился с ролью мальчика для битья, и Сансет показал, что может забивать не менее крутые голы. Удивительно, как выдавшие классный и обоюдоострый футбол соперники этим ограничились? Наиграли они на гораздо большее, но зрелище в любом случае получилось отменным.

Италия: миланский день

«Интер» — «Торино» — 1:0 (Дюмфрис, 30)

Миланцы выходили на поле в ранге победителя первого круга, и это добрый знак для «нерадзурри». В четырех предыдущих подобных случаях «Интер» не упускал добытое на экваторе преимущество и брал скудетто. Но главное, что команда Симоне Индзаги не сбавляет обороты. Против «Торино» она провела не самый выдающийся матч, но это не помешало ей продемонстрировал разницу в классе и, доминируя на поле, взять три очка. Их обеспечил образцовый выход из обороны с завершающим ударом Дюмфриса с линии штрафной. Для миланцев победа стала 32-й в уходящем году, и до повторения рекорда «Ювентуса» не хватило всего одного выигрыша.

«Рома» — «Сампдория» — 1:1 (Шомуродов, 72 — Габбиадини, 80)

«Верона» — «Фиорентина» — 1:1 (Лазанья, 17 — Кастровили, 81)

В отличие от победившего накануне «Ювентуса» еще две команды синхронно упустили возможность приблизиться к замыкающей лигочемпионскую четверку «Аталанте». Правда, сценарии их матчей получились прямо противоположным. «Фиорентина» с Александром Кокориным на скамейке в Вероне спасла игру благодаря вышедшему на замену Кастровили.

В свою очередь джокер «Ромы» Шомуродов мог принести «волкам» победу благодаря своей настойчивости. Защитники остановили две его попытки выполнить прострельную передачу, и тогда доработавший эпизод экс-нападающий «Ростова» все сделал сам, не оставив шансов вратарю. Однако «Сампдория» лишила Жозе Моуринью победы, отыгравшись при подаче углового.

Эльдор в порядке. Пробил и полностью дезориентировал вратаря ??



Так это было ? pic.twitter.com/44ULEr2jMO — Матч ТВ (@MatchTV) December 22, 2021

«Эмполи» — «Милан» — 2:4 (Байрами, 18. Пинамонти, 84, с пенальти — Кессье, 12, 41. Флоренци, 63. Эрнандес, 69)

«Наполи» — «Специя» — 0:1 (Жуан Жезус, 37, в свои ворота)

Заочный спор за второе место завершился в пользу «Милана», у которого в отсутствие травмированного Ибрагимовича роль бомбардира исполнил Кессье. В чем-то ему везло, как в случае со вторым голом, когда пущенный с острого угла мяч проскочил между ногами вратаря, однако удачу ивуариец заслужил. Не просто так Кессье по итогам года является самым результативным полузащитником «Милана» за последние четырнадцать лет. Отличившись 14 раз, он всего на один мяч отстает от показателей Кака, что особенно ценно с учетом сравнения ролей, которые исполняли на поле бразилец и его неожиданный наследник.

Ну а «Наполи», бивший рекорды на старте и заставивший вести разговоры о перспективах Лучано Спаллетти привести южан к чемпионству, перед праздниками расстроил болельщиков, в третий раз подряд проиграв на своем поле. И если поражение от «Аталанты» можно списать на класс соперника, то потом неаполитанцы споткнулись на «Эмполи» и балансирующей у зоны вылета «Специи». Да, Жуан Жезус глупо забил в свои ворота, но где было вхолостую отработавшее нападение?

Англия: Конте ведет «шпор» к трофею

«Брентфорд» — «Челси» — 0:2 (Янссон, 80, в свои ворота. Жоржиньо, 85, с пенальти)

«Ливерпуль» — «Лестер» — 3:3, пенальти — 5:4 (Окслейд-Чемберлен, 19. Диогу Жота, 68. Минамино, 90+5 — Варди, 8, 13. Мэддисон, 33)

Внимание к игре «Челси» было гарантировано после серии эмоциональных выступлений Томаса Тухеля. Взбешенный отказом в переносе матча с «Вулверхэмптоном» тренер много говорил о здоровье футболистов, рассказав о том, что Канте провел 90 минут вопреки рекомендациям медиков. В какой-то момент немец пригрозил бойкотом игры с «Брентфордом», но потом смягчил позицию и упомянул вариант с привлечением футболистов из молодежной команды.

Они действительно появились на поле, но все же состав «Челси» был не настолько экспериментальным, как у «Ливерпуля». Как результат — добытая синими победа в концовке игры, когда отличился только накануне сдавший отрицательный тест на коронавирус Жоржиньо. Ну а красные на пару с «Лестером» подарили болельщикам невероятное зрелище. Хотя поначалу за красоту отвечали исключительно «лисы», а гроза топ-клубов Варди с невероятной легкостью оформил дубль за пять неполных минут.

Варди очень хорош. Оформил дубль за четыре минуты ??



Классический гол Джейми раз. И классический гол Джейми два ?



«Ливерпуль», кстати, тоже забил, но «Лестер» добавил — 1:3. Слишком много причин, чтобы включить Матч ТВ ? pic.twitter.com/2rGpKWaM6q — Матч ТВ (@MatchTV) December 22, 2021

Однако те, кто потерял веру в хозяев по итогам первого тайма, забыли, что для команды Юргена Клоппа понятие безвыходная ситуация — весьма относительное. И пусть в заявке не было не только Салаха с Мане, но и мастер концовок Ориги, нашлись другие герои, которые свели «Энфилд» с ума. Прежде всего, Минамино, который сначала ассистировал Диогу Жоте, а потом сравнял счет на пятой добавленной минуте. Потом японец мог стать героем драмы, так как, исполняя последний пенальти в основной серии, пробил в перекладину. И тут на первый план вышел голкипер Келлехер, который парировал второй 11-метровый, а Жота поставил точку в этом невероятном спектакле.

Liverpool players mob goalkeeper Caoimh?n Kelleher after he made two saves in the penalty shoot-out to take them through to the semi-final ? ? pic.twitter.com/vnhDqZKpLe — Football Daily (@footballdaily) December 22, 2021

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 2:1 (Бергвайн, 29. Лукас Моура, 33 — Боуэн, 32)

Изначально именно лондонское дерби выглядело самым конкурентоспособным и захватывающим. Без перестановок, конечно, не обошлось, что дало шанс проявить себя Бергвайну у хозяев и Влашичу — у гостей. Первый в итоге открыл счет, а второй помог отличиться восстановившему равновесие Боуэну. Правда, с голевым пасом бывшему полузащитнику ЦСКА повезло, так как изначально он пытался пробить с дальней дистанции. Но в любом случае «молотобойцам» требовались новые герои в атаке после того, как коронавирусом заразился выпавший из заявки Антонио. Возможно, бомбардир сумел был спасти гостей, а, может, Дэвиду Мойесу все же стоило выпустить Крала. А так «Вест Хэму» не помог финальный штурм, по ходу которого в штрафную хозяев примчался даже голкипер Ареоля. Ну а выход «Тоттенхэма» в полуфинал заставил вспомнить о планах Антонио Конте привести «шпор» к трофеям.

Влашич задумывал удар, а получился ассист ?



Боуэн принял мяч от Николы, развернулся и пробил. Но пока «Вест Хэм» не проходит — «Тоттенхэм» побеждает 2:1 ?? pic.twitter.com/iI8AMBDYc3 — Матч ТВ (@MatchTV) December 22, 2021

Франция: Икарди спас «ПСЖ» от позора

«Лорьян» — «ПСЖ» — 1:1 (Монкондюи, 40 — Икарди, 90+1)

Месси отдохнул, пропустив кубковый матч в воскресенье, но если кто-то ждал от аргентинца шоу в Лорьяне, эти люди напрочь забыли январский матч парижан на этом же стадионе. Тогда по-хорошему злые и максимально мотивированные хозяева вырвали у французского гегемона волевую победу незадолго до финального свистка. Они убедились, что горшки обжигают не боги, и это чувство за год никуда не исчезло.

«Лорьян» вновь создавал «ПСЖ» проблемы на каждом участке поля и вполне заслуженно повел в счете в концовке первого тайма. Оберегать это преимущество хозяева решили, окопавшись в своей штрафной, и после того, как вышедший на замену Серхио Рамос за пять минут получил две желтые карточки, миссия казалась почти выполненной. Но все же от позора лидера спас Икарди, хотя и ничья — совсем не тот результат, на который рассчитывал Маурисио Почеттино.

«Монако» — «Ренн» — 2:1 (Бен Йеддер, 35, с пенальти. Фолланд, 72 — Террье, 16)

Еще накануне Александр Головин значился в заявке на игру, однако в протоколе его фамилия отсутствовала. По данным «СЭ», причиной стал сомнительный тест на коронавирус, так что поздравлять Дмитрия Рыболовлева с 10-летием на посту президента «Монако» красно-белым пришлось без российского полузащитника. И подарок получился отменным — в виде волевой победы над занимавшим третье место соперником. Постарались все, а победным стал гол Фолланда, которому ассистировал, скорее всего, пытавшийся пробить с лета Диоп. Эта победа подняла монегасков на шестое место с отставанием от еврокубковой зоны всего на два очка.

Голландия: Тил забил в день рождения

«Херенвен» — «Фейеноорд» — 0:3 (Тил, 32. Сенеси, 44. Линссен, 58)

Арендованный у «Спартака» Гус Тил в сентябре был признан лучшим игроком Эредивизи. Тогда он два тура подряд оформлял дубли и в октябре продлил серию матчей с забитыми мячами до четырех. Потом результативность пошла вниз. Один мяч в ноябре, столько же в декабре, однако в последнем перед новогодними каникулами туре Тил напомнил о себе. Или даже сделал самому себе подарок по случаю 24-го дня рождения. А защитник Сенеси реабилитировался за автогол в недавнем класико с «Аяксом». Роттердамцы догнали принципиального соперника по набранным очкам, но всего на пару часов. Рождество «Фейеноорд» встретит на третьем месте, а легко разобравшийся с «Фортуной» «Аякс» сохранит лидерство только в том случае, если в четверг вдруг оступится ПСВ.