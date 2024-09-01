Дикий камбэк «Наполи»: Лукаку и Ангисса забили на 90+2-й и 90+6-й минутах — полевому игроку в воротах!
«Наполи» и «Парма» выдали атомную концовку игры третьего тура серии А. Гости повели в счете с середины первого тайма, но по итогу уступили, пропустив два мяча в компенсированное время. Серьезно облегчило задачу бойцам Антонио Конте удаление вратаря соперника, которого заменил полевой игрок.
На 75-й минуте голкипер «Пармы» Дзион Судзуки удалился — к этому моменту команда уже сделал все замены и не смогла выпустить другого вратаря. В рамку встал капитан Энрико Дель Прато, проводящий лишь второй матч в итальянской элите в карьере. Примечательно, что Судзуки покинул поле после двух желтых карточек, что с голкиперами случается нечасто — второе предупреждение он получил после того, как сбил соперника за границей штрафной.
Какое-то время «Парма» держалась, а Дель Прато даже несколько раз взаимодействовал с мячом. Арбитр Париде Тремолада решил закрутить сюжет еще сильнее и добавил ко второму тайму 11 минут — на 92-й Ромелу Лукаку воспользовался щедростью судьи и сравнял счет в первом же матче после перехода в «Наполи». Бельгиец получил мяч от Леонардо Спинаццолы в штрафной и мощным залпом протаранил вратаря-новобранца.
Неаполитанцы не только ушли от поражения, но и развили успех. Спустя четыре минуты Андре Замбо Ангисса взлетел в штрафной после подачи Давида Нереса с правого фланга и головой всадил под перекладину — у Дель Прато снова было мало шансов спасти «Парму». Нерес — еще один летний новичок «Наполи», на его счету уже две голевые в двух матчах.
«Для меня большая честь играть здесь за эту команду, болельщиков и одноклубников, которые меня очень хорошо приняли, — сказал после матча Лукаку, которого признали MVP. — Мы очень много работали, сегодня нам помог разбор, который состоялось на тренировке до игры. У меня привычка забивать в дебюте, но в итоге мы победили, и это важно. Насколько я счастлив, что снова нашел Конте? Очень рад, но теперь нам пора работать: путешествие начинается сегодня».
Неаполитанцы после поражения от «Вероны» (0:3) в стартовом туре серии А одержали вторую победу подряд. «Парма», которая в этом сезоне поднялась в итальянскую элиту, потерпела дебютное поражение. На прошлой неделе команда Фабио Пеккьи хладнокровно разбила «Милан» (2:1), а до этого сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|3
|2
|1
|0
|8-2
|7
|
2
|Торино
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
3
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
4
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
5
|Эмполи
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
6
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
8
|Парма
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Лацио
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|
10
|Аталанта
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Верона
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Лечче
|3
|1
|0
|2
|1-6
|3
|
13
|Фиорентина
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Милан
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Кальяри
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
16
|Болонья
|3
|0
|2
|1
|2-5
|2
|
17
|Рома
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
18
|Монца
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
19
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
20
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|30.08
|19:30
|
Венеция – Торино
|0 : 1
|30.08
|21:45
|
Интер – Аталанта
|4 : 0
|31.08
|19:30
|
Болонья – Эмполи
|1 : 1
|31.08
|19:30
|
Лечче – Кальяри
|1 : 0
|31.08
|21:45
|
Лацио – Милан
|2 : 2
|31.08
|21:45
|
Наполи – Парма
|2 : 1
|1.09
|19:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|1.09
|19:30
|
Дженоа – Верона
|- : -
|1.09
|21:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
|1.09
|21:45
|
Удинезе – Комо
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Даниэль Москера
Верона
|2
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|2
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0