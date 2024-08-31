Катастрофа Осимхена: трансфер из «Наполи» сорван, клуб вывел его из заявки и отдал 9-й номер Лукаку

Что дальше?

Один из сильнейших форвардов серии А добился того, что почти получилось у Александра Соболева: Виктор Осимхен долго ждал предложения, чтобы покинуть «Наполи», разругался с клубом, но в последний день трансферного окна никуда не перешел и теперь будет тренироваться индивидуально. Неаполитанцы вывели его из заявки команды и даже отобрали номер — теперь под ним будет играть Ромелу Лукаку.

Виктор собрался на повышение и говорил об этом давно

Когда летом 2020-го «Наполи» купил Осимхена у «Лилля» за 77,5 миллиона евро, почти все были уверены, что неаполитанцы жестко переплатили. Всего один сезон в лиге 1 с 18 забитыми мячами. Еще 20 голов — в предыдущем розыгрыше чемпионата Бельгии за «Шарлеруа» — откровенно говоря, совсем не те исходные данные, чтобы платить заоблачную сумму.

Но в Неаполе правильно разглядели талант нигерийца. Первый сезон ушел на адаптацию, зато потом Виктор зажег — наколотил 31 гол в чемпионской кампании и ворвался в список сильнейших форвардов планеты. Ну а Transfermarkt оценил его стоимость на рынке в 120 миллионов евро.

Правда, затем Осимхен, как и весь «Наполи», начал подвисать. После ухода Лучано Спаллетти неаполитанцы сильно сбавили, просела и результативность главного форварда. Тогда-то и пошли слухи, что тот больше не заинтересован продолжать карьеру на юге Италии и намерен перейти в топ-клуб. Правда, зимой этого года подписал новый контракт до лета 2026-го — клуб не хотел терять Осимхена свободным агентом, но обязывался не препятствовать трансферу, если за него предложат адекватную сумму.

«Я думаю, что 60% людей связывают меня с АПЛ, — говорил Осимхен в интервью CBS. — Конечно, АПЛ — одна из крупнейших лиг во всем мире. Пока я в «Наполи», подписал новый контракт — мне нравится проводить тут время. Я уже принял решение о будущем и знаю, какой шаг хочу сделать».

Но отношения Виктора и клуба уже дали трещину. История с насмешливым видео над форвардом в клубном TikTok вызвала большой резонанс — руководителя SMM-службы уволили, агент Осимхена пригрозил «Наполи» судом. Плюс все больше разногласий возникало с Руди Гарсией. Как итог — всего 17 голов за сезон, точно не показатель топ-форварда.

Виктор Осимхен (справа) в матче с «Болоньей». Фото Global Look Press

Скандал из-за несостоявшегося трансфера

Казалось, что этим летом пути Осимхена и «Наполи» точно разойдутся. Виктору 25, он в самом расцвете, спрос на него огромный. По ходу трансферного окна интерес к нигерийцу приписывали «ПСЖ», «Челси» и «Арсеналу». Каждый из этих клубов Виктор бы точно усилил, став игроком старта. Но везде сделке что-то мешало.

«ПСЖ» искал замену Мбаппе, и Осимхен был бы отличным усилением. Как писал ряд источников, Виктор хотел уехать именно в Париж и ждал соответствующего предложения. Не помогла даже травма Гонсалу Рамуша — Луис Энрике забраковал Виктора, так как он не вписывался в его видение футбола. Хотя руководство было готово все устроить и устно договорилось о переходе.

«Челси» центрфорвард точно был необходим, и просто напрашивался обмен на Ромелу Лукаку с доплатой. Но опять не срослось — Виктор долго выбивал жирный контракт, и в итоге переговоры свернули (по слухам, ему предлагали 10 миллионов евро в год). Лукаку в итоге оказался в Неаполе, а вот Осимхен... Забавно, что лидер духовной организации Нигерии (считающий себя пророком) заявил: если Виктор перейдет в «Челси», то погубит свою карьеру. Может, звездный форвард просто прислушался?

Наконец, «Арсенал»: интерес из Лондона был, и, по слухам, клуб собирался заплатить требуемую сумму. Но, опять же, сторона Осимхена, видимо, запросила совсем королевские условия.

«Я не говорю о футболистах, не являющихся частью состава «Наполи», — комментировал ситуацию Антонио Конте. — Что касается Осимхена, то все на 100% зависит от клуба и игрока. Я не вдаюсь в детали этой истории, поскольку она началась до того, как я возглавил команду».

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прямым текстом говорил — Виктор хочет уйти. И ближе к концу трансферного окна нарисовался внезапный вариант — «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Клуб был готов удовлетворить требования форварда по зарплате (25-30 миллионов евро за сезон), но тут мнения расходятся. Агент Осимхена Роберто Календа утверждал, что приоритет его клиента — Европа и что тот «не посылка, которую можно отправить далеко, чтобы освободить место для новых игроков». Ну и по традиции перечислил регалии нигерийца. Инсайдер Николо Скира утверждал, что Осимхен отклонил предложения «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляля», так как ждал оффера от «ПСЖ».

По другой информации, Осимхен в итоге согласился на переход в «Аль-Ахли» и был готов уехать. Но «Наполи» на флажке трансферного окна внезапно запросил на пять миллионов евро больше предложенной суммы (порядка 80 миллионов евро), и саудовцы в итоге забрали Айвана Тоуни из «Брентфорда».

Виктор Осимхен (второй справа). Фото Global Look Press

Что теперь делать?

Ситуация дикая. Осимхен теперь точно не перейдет в «Аль-Ахли», так как после трансфера Тоуни саудовский клуб исчерпал лимит на легионеров. «Аль-Хиляль» молчит, но тут уже есть Митрович — и второй звездный нападающий, особенно за такие деньги, просто не нужен. В понедельник трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается — вариант в теории нарисоваться еще может, но это очень маловероятно.

В Европе по понятным причинам этим летом устроиться уже не получится — окошко захлопнулось. Ну а с «Наполи» отношения испортились окончательно. Разъяренный срывом трансферов Осимхен заявил, что больше не будет играть за команду. Клубные боссы пожали плечами, исключили Виктора из заявки и отдали его девятый номер новичку Ромелу Лукаку. С приходом бельгийца скандалист им теперь не особо и нужен.

Пока ближе всего реализация худшего сценария: Осимхен останется в «Наполи» как минимум до зимы, будет тренироваться с молодежкой и получать 1,5 миллиона евро в месяц, оставшись без игровой практики.

Катастрофа.