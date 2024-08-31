Катастрофа Осимхена: трансфер из «Наполи» сорван, клуб вывел его из заявки и отдал 9-й номер Лукаку
Один из сильнейших форвардов серии А добился того, что почти получилось у Александра Соболева: Виктор Осимхен долго ждал предложения, чтобы покинуть «Наполи», разругался с клубом, но в последний день трансферного окна никуда не перешел и теперь будет тренироваться индивидуально. Неаполитанцы вывели его из заявки команды и даже отобрали номер — теперь под ним будет играть Ромелу Лукаку.
Виктор собрался на повышение и говорил об этом давно
Когда летом 2020-го «Наполи» купил Осимхена у «Лилля» за 77,5 миллиона евро, почти все были уверены, что неаполитанцы жестко переплатили. Всего один сезон в лиге 1 с 18 забитыми мячами. Еще 20 голов — в предыдущем розыгрыше чемпионата Бельгии за «Шарлеруа» — откровенно говоря, совсем не те исходные данные, чтобы платить заоблачную сумму.
Но в Неаполе правильно разглядели талант нигерийца. Первый сезон ушел на адаптацию, зато потом Виктор зажег — наколотил 31 гол в чемпионской кампании и ворвался в список сильнейших форвардов планеты. Ну а Transfermarkt оценил его стоимость на рынке в 120 миллионов евро.
Правда, затем Осимхен, как и весь «Наполи», начал подвисать. После ухода Лучано Спаллетти неаполитанцы сильно сбавили, просела и результативность главного форварда. Тогда-то и пошли слухи, что тот больше не заинтересован продолжать карьеру на юге Италии и намерен перейти в топ-клуб. Правда, зимой этого года подписал новый контракт до лета 2026-го — клуб не хотел терять Осимхена свободным агентом, но обязывался не препятствовать трансферу, если за него предложат адекватную сумму.
«Я думаю, что 60% людей связывают меня с АПЛ, — говорил Осимхен в интервью CBS. — Конечно, АПЛ — одна из крупнейших лиг во всем мире. Пока я в «Наполи», подписал новый контракт — мне нравится проводить тут время. Я уже принял решение о будущем и знаю, какой шаг хочу сделать».
Но отношения Виктора и клуба уже дали трещину. История с насмешливым видео над форвардом в клубном TikTok вызвала большой резонанс — руководителя SMM-службы уволили, агент Осимхена пригрозил «Наполи» судом. Плюс все больше разногласий возникало с Руди Гарсией. Как итог — всего 17 голов за сезон, точно не показатель топ-форварда.
Скандал из-за несостоявшегося трансфера
Казалось, что этим летом пути Осимхена и «Наполи» точно разойдутся. Виктору 25, он в самом расцвете, спрос на него огромный. По ходу трансферного окна интерес к нигерийцу приписывали «ПСЖ», «Челси» и «Арсеналу». Каждый из этих клубов Виктор бы точно усилил, став игроком старта. Но везде сделке что-то мешало.
- «ПСЖ» искал замену Мбаппе, и Осимхен был бы отличным усилением. Как писал ряд источников, Виктор хотел уехать именно в Париж и ждал соответствующего предложения. Не помогла даже травма Гонсалу Рамуша — Луис Энрике забраковал Виктора, так как он не вписывался в его видение футбола. Хотя руководство было готово все устроить и устно договорилось о переходе.
- «Челси» центрфорвард точно был необходим, и просто напрашивался обмен на Ромелу Лукаку с доплатой. Но опять не срослось — Виктор долго выбивал жирный контракт, и в итоге переговоры свернули (по слухам, ему предлагали 10 миллионов евро в год). Лукаку в итоге оказался в Неаполе, а вот Осимхен... Забавно, что лидер духовной организации Нигерии (считающий себя пророком) заявил: если Виктор перейдет в «Челси», то погубит свою карьеру. Может, звездный форвард просто прислушался?
- Наконец, «Арсенал»: интерес из Лондона был, и, по слухам, клуб собирался заплатить требуемую сумму. Но, опять же, сторона Осимхена, видимо, запросила совсем королевские условия.
«Я не говорю о футболистах, не являющихся частью состава «Наполи», — комментировал ситуацию Антонио Конте. — Что касается Осимхена, то все на 100% зависит от клуба и игрока. Я не вдаюсь в детали этой истории, поскольку она началась до того, как я возглавил команду».
Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прямым текстом говорил — Виктор хочет уйти. И ближе к концу трансферного окна нарисовался внезапный вариант — «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Клуб был готов удовлетворить требования форварда по зарплате (25-30 миллионов евро за сезон), но тут мнения расходятся. Агент Осимхена Роберто Календа утверждал, что приоритет его клиента — Европа и что тот «не посылка, которую можно отправить далеко, чтобы освободить место для новых игроков». Ну и по традиции перечислил регалии нигерийца. Инсайдер Николо Скира утверждал, что Осимхен отклонил предложения «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляля», так как ждал оффера от «ПСЖ».
По другой информации, Осимхен в итоге согласился на переход в «Аль-Ахли» и был готов уехать. Но «Наполи» на флажке трансферного окна внезапно запросил на пять миллионов евро больше предложенной суммы (порядка 80 миллионов евро), и саудовцы в итоге забрали Айвана Тоуни из «Брентфорда».
Что теперь делать?
Ситуация дикая. Осимхен теперь точно не перейдет в «Аль-Ахли», так как после трансфера Тоуни саудовский клуб исчерпал лимит на легионеров. «Аль-Хиляль» молчит, но тут уже есть Митрович — и второй звездный нападающий, особенно за такие деньги, просто не нужен. В понедельник трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается — вариант в теории нарисоваться еще может, но это очень маловероятно.
В Европе по понятным причинам этим летом устроиться уже не получится — окошко захлопнулось. Ну а с «Наполи» отношения испортились окончательно. Разъяренный срывом трансферов Осимхен заявил, что больше не будет играть за команду. Клубные боссы пожали плечами, исключили Виктора из заявки и отдали его девятый номер новичку Ромелу Лукаку. С приходом бельгийца скандалист им теперь не особо и нужен.
Пока ближе всего реализация худшего сценария: Осимхен останется в «Наполи» как минимум до зимы, будет тренироваться с молодежкой и получать 1,5 миллиона евро в месяц, оставшись без игровой практики.
Катастрофа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|3
|2
|1
|0
|8-2
|7
|
2
|Торино
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
3
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
4
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Верона
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Лацио
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Аталанта
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Наполи
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Фиорентина
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Кальяри
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Милан
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Рома
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Монца
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
18
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|0-6
|0
|30.08
|19:30
|
Венеция – Торино
|0 : 1
|30.08
|21:45
|
Интер – Аталанта
|4 : 0
|31.08
|19:30
|
Болонья – Эмполи
|- : -
|31.08
|19:30
|
Лечче – Кальяри
|- : -
|31.08
|21:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|31.08
|21:45
|
Наполи – Парма
|- : -
|1.09
|19:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|1.09
|19:30
|
Дженоа – Верона
|- : -
|1.09
|21:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
|1.09
|21:45
|
Удинезе – Комо
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Деннис Ман
Парма
|2
|П
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|2
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Самуэль Мбангула
Ювентус
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
|
|
Лаутаро Джаннетти
Удинезе
|2
|0
|2