«Милан» потерпел первое поражение. «Ювентус» вернулся в число лидеров

В центральном матче 16-го тура «Милан» проиграл на своем поле «Ювентусу» и не сумел воспользоваться осечкой «Интера».

Чемпионат Италии. Серия А

16-й тур

«Милан» — «Ювентус» — 1:3 (1:1)

Голы: Кьеза, 18 (0:1). Калабрия, 41 (1:1). Кьеза, 62 (1:2). Маккенни, 76 (1:3).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Калабрия (Конти, 81), Романьоли, Кьер (Калюлю, 81), Эрнандез, Самуэль Кастильехо (Коломбо, 87), Далот (Мальдини, 81), Кессье, Хауге (Диас, 67), Хакан Чалханоглу, Леан.

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, де Лигт, Бонуччи, Фработта (Мерих Демирал, 87), Кьеза (Кулушевски, 63), Бентанкур (Артур, 74), Рабьо, Рэмси (Бернардески, 74), Криштиану Роналду, Дибала (Маккенни, 64).

Предупреждения: Бентанкур, 60. Данилу, 72. Романьоли, 90.

Судья: Иррати (Италия).

6 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

17:2 в пользу «Ювентуса»

«Ювентус» девять раз подряд выигрывал скудетто. Многие, наверное, уже забыли, кому удавалось побеждать в серии А в последний раз до туринского клуба. Но мы-то с вами помним: в 2011 году чемпионом Италии стал именно «Милан». С той поры сметающий все на своем пути «Ювентус» выиграл в общей сложности 17 домашних титулов, а растерявший былое величие «Милан» всего два, да и те третьестепенные, к коим относится Суперкубок страны.

В прошлом чемпионате Италии «Милан» отстал от «Ювентуса» на целых 17 очков, заняв лишь шестое место. В нынешнем сезоне команда Стефано Пьоли стала главным на сегодня сюрпризом чемпионата (37 очков в 15 турах) и подошла к этому матчу на «Сан-Сиро» с отрывом в 10 пунктов от туринцев, у которых, правда, имеется один матч в запасе. За несколько часов до игры в Милане идущий вторым в турнирной таблице «Интер» (36 очков) проиграл в Генуе местной «Сампдории», сделав неожиданный подарок обоим соперникам.

Без Ибрагимовича и Мораты

Безусловно, в иные времена суперматч на «Сан-Сиро» собрал бы полные трибуны, однако зрители на матчи серии А, как известно, не допускаются. Так что легендарному стадиону пришлось обойтись в эту мерзкую погоду лишь небольшим набором вип-персон вроде бывшего босса «золотых» времен «Милана» Адриано Галлиани. Со стороны наблюдал за игрой и сегодняшний лидер «красно-черных», он же чемпион Италии-2011 в составе былого «Милана» Златан Ибрагимович. Шведский ветеран, который не восстановился после травмы, расположился среди своих партнеров на мягких креслах для запасных игроков. Помимо Ибры в этом матче не смогли принять участие дисквалифицированный Тонали, травмированные Беннасер, Габбиа и Салемакерс, а также подхватившие накануне коронавирус Крунич и Ребич.

«Ювентус» приехал в Милан без травмированного Мораты и заболевших коронавирусом Алекса Сандро и Куадрадо. Компанию Криштиану Роналдоу в атаке составил Дибала (хотя еще за два дня до этого у него подскочила температура), а главным героем стартового отрезка стал Кьеза. На 16-й минуте он мощно пробил в штангу, а спустя три минуты хлестким ударом оставил не у дел Доннарумму после изящного паса пяткой в исполнении Дибалы. Но если начало матча осталось за «Ювентусом», то дальше интереснее смотрелся «Милан». И он сравнял счет за четыре минуты до перерыва: красивый удар в «девятку» исполнил Калабрия, игравший в этой встрече на непривычной для себя позиции опорного полузащитника. Голевая атака «Милана» началась при этом, похоже, с фола Чалханоглу на Рабио, однако судья Иррати не обратил на это внимания.

Победная эстафета

После перерыва сказался тот факт, что у «Ювентуса» было меньше потерь в составе и что у него оказалась более качественная скамейка запасных. Второй гол соорудили те же двое, что и первый: Дибала вновь выступил ассистентом, а Кьеза классно исполнил удар уже с левой ноги. Оба сразу же после гола покинули поле, а эстафету у них приняла другая пара, которая и создала третий гол, окончательно снявший все вопросы в матче. Швед Кулушевски совершил яркий индивидуальный проход и в падении отбросил мяч на американца Маккенни, который не оставил шансов Доннарумме.

«Милан» потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате, но сохранил отрыв в одно очко от идущего вторым «Интера». «Ювентус» же за один тур отыграл по три очка у обоих миланских лидеров, а заодно обошел неожиданно оступившийся дома против «Специи» «Наполи» и поднялся на четвертое место (30 очков при игре в запасе).

В следующем туре обе команды сыграют дома: «Милан» против «Торино», а «Ювентус» против «Сассуоло». Ну а центральным в 17-м туре станет поединок в Риме, где в воскресенье днем идущая третьей «Рома» (33 очка) сыграет с «Интером».