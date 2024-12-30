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«Милан» уволил Фонсеку через полгода после назначения. Новый тренер — экс-игрок «Интера»

«Милан» объявил об уходе Фонсеки
Артем Белинин
Корреспондент
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Паулу Фонсека.
Фото Global Look Press
Не простили средние результаты.

51-летний тренер «Милана» Паулу Фонсека, работавший в клубе с июня 2024 года, уволен. Об этом красно-черные сообщили на своем сайте: «Объявляем, что Паулу Фонсека освобожден от обязанностей главного тренера. Клуб выражает свою благодарность Паулу за его большой профессионализм и желает ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», — сказано в заявлении.

Слишком далеко от чемпионства

Фонсека возглавил «Милан» в июне и сразу приковал к себе внимание — в итальянском гранде ему предстояло заменить любимого многими болельщиками Стефано Пиоли. Последний не был идеальным тренером, однако сильно поднял планку ожиданий от россонери, выиграв первое за 11 лет чемпионство в сезоне-2021/22.

Португальцу нужно было минимум соответствовать, однако с этим со старта появились проблемы. В серии А и Лиге чемпионов Фонсека начал одинаково неуверенно (без побед), так что с первых же туров появились слухи о скорой отставке. В сентябре инсайдер Джанлука ди Марцио даже называл список кандидатов на замену (в их числе были Тухель, Аллегри и Сарри), но тогда португалец победил «Интер» 2:1 и зацепился за шанс.

Но дальше результаты не улучшились. «Милан» выступал крайне нестабильно: терял очки с «Кальяри» и «Дженоа», проигрывал «Наполи» и «Фиорентине». К концу года красно-черные прилично отстали от первого места (14 очков на момент увольнения Фонсеки) и даже от зоны Лиги чемпионов (8). В еврокубках ситуация лучше — у «Милана» 12-е место в общем этапе ЛЧ с перспективой войти в топ-8.

После воскресного матча с «Ромой» (1:1) Фонсека, заработавший в игре удаление, все уже знал и объявил обо всем: «Это правда, я ухожу. Такова жизнь. Моя совесть чиста, потому что я сделал все, что мог», — цитировал Паулу портал Football Italia.

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Компенсации не будет

Интересно, что «Милан» подстраховался — по данным Sky Sport, несмотря на досрочное расторжение контракта, Фонсека будет получать зарплату только до июня 2025-го, а не весь период контракта (до 2027 года). Так получилось из-за раннего увольнения — в контракте отдельно был прописан пункт о расторжении в первые полгода.

Напомним, по данным того же издания, Фонсека зарабатывал в «Милане» 3,5 миллиона евро в год по трехлетнему контракту.

Фото Global Look Press

Сменщик — тоже португалец

Еще до матча с «Ромой» Ди Марцио сообщал: в случае увольнения Фонсеку заменит другой португалец, Сержиу Консейсау. 50-летний специалист ранее работал преимущественно в Португалии, много лет возглавлял «Порту», с которым выиграл множество трофеев и несколько раз выходил в плей-офф Лиги чемпионов.

Известно, что Консейсау давно в шорт-листах «Милана» — он был там даже до прихода Пиоли. Кроме того, считается, что Сержиу ждал назначения этим летом и даже покинул «Порту» по этой причине, однако тогда россонери выбрали Фонсеку. На данный момент Консейсау безработный.

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Португалец несколько лет играл в Италии, даже становился чемпионом страны в сезоне-1999/00 в составе «Лацио». Забавно, что будущий тренер «Милана» успел поиграть и за «Интер» — в составе черно-синих Сержиу провел 65 матчей и забил два мяча.

Консейсау, в том случае если он возглавит «Милан», с ходу ждет тяжелое испытание — Суперкубок Италии против «Ювентуса» 3 января. Дополнительная изюминка — за соперника играет сын Сержиу, Франсишку.

Фото Global Look Press

Да и после Суперкубка расписание не проще — вместе с проходными встречами против «Кальяри», «Комо» и «Пармы» Консейсау предстоит еще раз встретиться с «Миланом», отстоять место в плей-офф Лиги чемпионов против «Жироны» и загребского «Динамо», а в феврале нужно будет пройти испытание «Интером» и «Ромой». Календарь не подарок — не исключено, что к концу зимы вновь появятся слухи о смене тренера, если что-то в команде вдруг пойдет не так.

ФК Милан
Паулу Фонсека
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1
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
2
 Наполи 18 13 2 3 27-12 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 18 11 2 5 33-25 35
5
 Фиорентина 17 9 5 3 31-15 32
6
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 18 7 3 8 23-28 24
10
 Рома 18 5 5 8 24-24 20
11
 Торино 18 5 5 8 19-24 20
12
 Дженоа 18 4 7 7 16-27 19
13
 Эмполи 18 4 7 7 17-21 19
14
 Парма 18 4 6 8 25-34 18
15
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
16
 Комо 17 3 6 8 18-30 15
17
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Венеция 18 3 4 11 17-31 13
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 0 : 3
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Лацио – Аталанта
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Удинезе – Торино
 2 : 2
29.12 17:00
Наполи – Венеция
 1 : 0
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