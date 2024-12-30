«Милан» уволил Фонсеку через полгода после назначения. Новый тренер — экс-игрок «Интера»
51-летний тренер «Милана» Паулу Фонсека, работавший в клубе с июня 2024 года, уволен. Об этом красно-черные сообщили на своем сайте: «Объявляем, что Паулу Фонсека освобожден от обязанностей главного тренера. Клуб выражает свою благодарность Паулу за его большой профессионализм и желает ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», — сказано в заявлении.
Слишком далеко от чемпионства
Фонсека возглавил «Милан» в июне и сразу приковал к себе внимание — в итальянском гранде ему предстояло заменить любимого многими болельщиками Стефано Пиоли. Последний не был идеальным тренером, однако сильно поднял планку ожиданий от россонери, выиграв первое за 11 лет чемпионство в сезоне-2021/22.
Португальцу нужно было минимум соответствовать, однако с этим со старта появились проблемы. В серии А и Лиге чемпионов Фонсека начал одинаково неуверенно (без побед), так что с первых же туров появились слухи о скорой отставке. В сентябре инсайдер Джанлука ди Марцио даже называл список кандидатов на замену (в их числе были Тухель, Аллегри и Сарри), но тогда португалец победил «Интер» 2:1 и зацепился за шанс.
Но дальше результаты не улучшились. «Милан» выступал крайне нестабильно: терял очки с «Кальяри» и «Дженоа», проигрывал «Наполи» и «Фиорентине». К концу года красно-черные прилично отстали от первого места (14 очков на момент увольнения Фонсеки) и даже от зоны Лиги чемпионов (8). В еврокубках ситуация лучше — у «Милана» 12-е место в общем этапе ЛЧ с перспективой войти в топ-8.
После воскресного матча с «Ромой» (1:1) Фонсека, заработавший в игре удаление, все уже знал и объявил обо всем: «Это правда, я ухожу. Такова жизнь. Моя совесть чиста, потому что я сделал все, что мог», — цитировал Паулу портал Football Italia.
Компенсации не будет
Интересно, что «Милан» подстраховался — по данным Sky Sport, несмотря на досрочное расторжение контракта, Фонсека будет получать зарплату только до июня 2025-го, а не весь период контракта (до 2027 года). Так получилось из-за раннего увольнения — в контракте отдельно был прописан пункт о расторжении в первые полгода.
Напомним, по данным того же издания, Фонсека зарабатывал в «Милане» 3,5 миллиона евро в год по трехлетнему контракту.
Сменщик — тоже португалец
Еще до матча с «Ромой» Ди Марцио сообщал: в случае увольнения Фонсеку заменит другой португалец, Сержиу Консейсау. 50-летний специалист ранее работал преимущественно в Португалии, много лет возглавлял «Порту», с которым выиграл множество трофеев и несколько раз выходил в плей-офф Лиги чемпионов.
Известно, что Консейсау давно в шорт-листах «Милана» — он был там даже до прихода Пиоли. Кроме того, считается, что Сержиу ждал назначения этим летом и даже покинул «Порту» по этой причине, однако тогда россонери выбрали Фонсеку. На данный момент Консейсау безработный.
Португалец несколько лет играл в Италии, даже становился чемпионом страны в сезоне-1999/00 в составе «Лацио». Забавно, что будущий тренер «Милана» успел поиграть и за «Интер» — в составе черно-синих Сержиу провел 65 матчей и забил два мяча.
Консейсау, в том случае если он возглавит «Милан», с ходу ждет тяжелое испытание — Суперкубок Италии против «Ювентуса» 3 января. Дополнительная изюминка — за соперника играет сын Сержиу, Франсишку.
Да и после Суперкубка расписание не проще — вместе с проходными встречами против «Кальяри», «Комо» и «Пармы» Консейсау предстоит еще раз встретиться с «Миланом», отстоять место в плей-офф Лиги чемпионов против «Жироны» и загребского «Динамо», а в феврале нужно будет пройти испытание «Интером» и «Ромой». Календарь не подарок — не исключено, что к концу зимы вновь появятся слухи о смене тренера, если что-то в команде вдруг пойдет не так.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|18
|13
|2
|3
|43-20
|41
|
2
|Наполи
|18
|13
|2
|3
|27-12
|41
|
3
|Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|
4
|Лацио
|18
|11
|2
|5
|33-25
|35
|
5
|Фиорентина
|17
|9
|5
|3
|31-15
|32
|
6
|Ювентус
|18
|7
|11
|0
|30-15
|32
|
7
|Болонья
|16
|7
|7
|2
|23-18
|28
|
8
|Милан
|17
|7
|6
|4
|26-17
|27
|
9
|Удинезе
|18
|7
|3
|8
|23-28
|24
|
10
|Рома
|18
|5
|5
|8
|24-24
|20
|
11
|Торино
|18
|5
|5
|8
|19-24
|20
|
12
|Дженоа
|18
|4
|7
|7
|16-27
|19
|
13
|Эмполи
|18
|4
|7
|7
|17-21
|19
|
14
|Парма
|18
|4
|6
|8
|25-34
|18
|
15
|Лечче
|17
|4
|4
|9
|11-29
|16
|
16
|Комо
|17
|3
|6
|8
|18-30
|15
|
17
|Верона
|17
|5
|0
|12
|21-40
|15
|
18
|Кальяри
|18
|3
|5
|10
|16-31
|14
|
19
|Венеция
|18
|3
|4
|11
|17-31
|13
|
20
|Монца
|18
|1
|7
|10
|16-25
|10
|28.12
|17:00
|
Эмполи – Дженоа
|1 : 2
|28.12
|17:00
|
Парма – Монца
|2 : 1
|28.12
|20:00
|
Кальяри – Интер
|0 : 3
|28.12
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|1 : 1
|29.12
|14:30
|
Удинезе – Торино
|2 : 2
|29.12
|17:00
|
Наполи – Венеция
|1 : 0
|29.12
|20:00
|
Ювентус – Фиорентина
|2 : 2
|29.12
|22:45
|
Милан – Рома
|1 : 1
|30.12
|20:30
|
Комо – Лечче
|- : -
|30.12
|22:45
|
Болонья – Верона
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Лукас Бельтран
Фиорентина
|4
|
|
Николо Барелла
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|13
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|16
|1
|4