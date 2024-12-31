Новогоднее безумие в «Милане»: почему Фонсеку убрали до 31 декабря и что ждет Консейсау?

Объясняет Георгий Кудинов.

Не припомню, когда в Милане в последний раз было такое голубое небо — ни одного облачка под Новый год. Две праздничные елки у входа в клубный офис россонери, расположенного по адресу via Aldo Rossi, 8, безучастно взирают на пустынную площадь Gino Valle, которая десять лет назад была признана самой большой в столице бизнеса и моды. Новый главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау сюда еще не заезжал, а отправился накануне из аэропорта прямиком в «Миланелло» — исторический тренировочный центр клуба, существующий с 1963 года и находящийся примерно в 50 километрах от центра города.

Коварный пункт в контракте

В ночь с 29 на 30 декабря другой португальский тренер — человек с вечно плаксивым выражением лица — был наконец-то уволен из «Милана». Ничья с «Ромой» поставила точку в работе Паулу Фонсеки, хотя его отставка могла случиться гораздо раньше. С первого дня появления в «Милане» он был обречен: его назначили скорее из безысходности и экономии, а не из-за заслуг. Плюс ключевой пункт контракта изначально ставил тренера в невыгодное положение по отношению к ершистой раздевалке: игроки знали, что клуб имеет право уволить Фонсеку до 31 декабря включительно, если хочет сэкономить на неустойке. Так и случилось: португальца убрали 30-го числа, и «Милан» сохранил на своем счету четыре миллиона евро.

С момента прихода и до увольнения 51-летний специалист провел в качестве главного тренера 24 матча в серии А, Лиге чемпионов и Кубке Италии. У него 12 побед, 6 ничьих и 6 поражений. В чемпионате — восьмое место, и для «Милана» это провал. В Лиге чемпионов — неплохие шансы на выход в плей-офф, что считается само собой разумеющимся. Из 24 встреч под руководством Фонсеки запомнились лишь две — сентябрьская победа в дерби над «Интером» и ноябрьская — над кризисным «Реалом».

Причем Фонсеку предполагали уволить еще в сентябре, но португалец неожиданно взял и выиграл у «Интера», что продлило его пребывание в команде до зимы. 5 ноября случилась та самая выездная победа над «Реалом», но никаким сигналом системности не стала и она.

Паулу Фонсеку. Фото Global Look Press

Спустя почти 10 лет Консейсау и Фонсека поменялись местами

Сам Фонсека так и не смог найти общий язык с раздевалкой, а с лидерами команды — Тео Эрнандесом и Леау — и вовсе поссорился. Нервозность не справляющегося с ситуацией тренера усиливалась с каждым туром, а игроки понимали, что с ними работает временщик, имеющий ограниченные полномочия: в руководстве клуба царит такой бардак, что вообще непонятно, кто там и за что отвечает. Несколько туров назад нервный Фонсека публично заявил, что судьи якобы сознательно убивают его команду, а в матче против «Ромы» ему и вовсе показали красную карточку. Унылый президент клуба Скарони и непонятно чем занимающийся в «Милане» самовлюбленный Ибрагимович какое-то время публично поддерживали поплывшего Паулу, которого сами же и пригласили на работу, однако попутно активно искали ему замену. Фонсека не мог этого не знать, как и футболисты. Так что о каком результате вообще могла идти речь?!

Если назначали Фонсеку по остаточному принципу, то и уволили его, мягко говоря, без налета элегантности. Пока португалец выступал на пресс-конференции после матча с «Ромой», он уже перестал быть главным тренером, о чем Паулу узнал лишь расставшись с журналистами. Впрочем, его судьба была решена еще до матча с «Ромой»: предварительный контракт с Сержиу Консейсау согласовали заранее. Любопытно, что в 2015 году в португальском клубе «Брага» случилась обратная ситуация: тогда Консейсау уволили, а сменил его Фонсека.

Сержиу Консейсау. Фото Getty Images

Могущественный агент и дебют против сына

Почему «Милан» возглавил именно Консейсау? Этот бывший игрок серии А, прекрасно владеющий итальянским языком, выиграл с «Порту» 11 титулов. Экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, ставший недавно новым президентом «Порту», и Сержиу Консейсау, у которого истекал контракт, оказались несовместимы, вот последний и ушел в свободное плавание. Агентом Сержиу является могущественный Жорже Мендеш. Он еще несколько месяцев назад предлагал своего клиента «Милану», но тогда звезды не сошлись. Ну а теперь время пришло. И можно не сомневаться при этом, что как минимум один из игроков из обоймы многоликого Мендеша непременно пополнит теперь раздевалку «Милана»: таков фирменный стиль работы влиятельного агента.

В отличие от Фонсеки Консейсау считают человеком с жестким характером, способным навести порядок в раздевалке. Именно это сейчас и нужно бесхребетному «Милану», хотя руководство клуба вновь повторяет старую ошибку: контракт с Консейсау подписан на 1,5 года, но обязательными к исполнению являются лишь первые шесть месяцев. А дальше — на усмотрение клуба. То есть строптивые игроки «Милана» вновь получают тренера-временщика. А в руководстве повторно идут на большой риск: надежда, видимо, на то, что раздевалка начнет подчиняться жесткому Консейсау на контрасте с конфетным Фонсекой.

Ну а для самого 50-летнего Консейсау это огромный вызов: никогда раньше он не тренировал топ-клуб из ведущих лиг Европы. Да, у него есть небольшой опыт работы во Франции, но где какой-то «Нант» и где легендарный «Милан»?

При этом никакого времени на раскачку у бывшего игрока «Лацио», «Пармы» и «Интера» просто нет. Вчера утром Фонсека заехал в «Миланелло» и слезно попрощался с командой, а уже вечером там же строгий Консейсау проводил первую тренировку. Сегодня — вторую, после чего «Милан» отправился в Саудовскую Аравию. Там 3 января команда сыграет в полуфинале Суперкубка Италии против «Ювентуса», за который выступает сын Консейсау — Франсиско. Вот такое небанальное начало тренерской карьеры получается у Сержиу в итальянском футболе. При этом любопытно, что в августе 1998 года свой первый официальный матч за итальянский клуб Консейсау тоже провел против «Ювентуса». И тоже в Суперкубке. Тогда его гол в компенсированное время принес римлянам трофей. Посмотрим, как сложится в этот раз, хотя гипотетическая победа над «Юве» сейчас Суперкубок не принесет: придется еще играть в финале против победителя пары «Аталанта» — «Интер».