Новый герой «Милана» под номером Кака. Морейра забил и отдал два голевых паса в победном дерби с «Интером»

Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур.

31 октября, 22:45. Джузеппе Меацца (Милан)

Перед миланским дерби на поле «Сан-Сиро» чествовали Кака. Бразилец получил награду за включение в Зал славы клуба, а трибуны встретили его овацией.

Затем начался матч, и весь вечер у «Интера» были неприятности с футболистом под знакомым номером 22. Только звали его не Кака, а Диегу Морейра.

За 43 минуты бельгиец с португальскими корнями сделал две результативные передачи и забил шедевральный мяч со штрафного. «Милан» победил 3:1. А ведь три года назад этот парень ограничился всего одним таймом за главную команду «Челси».

23 года спустя

5 октября 2003 года Кака забил свой первый мяч за «Милан» именно в матче с «Интером». На «Сан-Сиро», в победной игре со счетом 3:1.

Спустя 23 года, перед новым дерби, бразильца чествовали на том же стадионе. А один из голов опять забил 22-й номер «Милана». Совпадение, конечно, великолепное.

Нового Кака из Морейры делать рано. Бразилец был гениальным плеймейкером, бельгиец — скоростной фланговый футболист. Но более эффектный фон для первого миланского дерби 22-летнего новичка сложно придумать.

На 4-й минуте Морейра получил мяч справа, обыграл Карлоса Аугусто и навесил в штрафную, а Пулишич открыл счет головой. На 10-й бельгиец покатил с углового на Рабьо: француз оказался свободен и изящным ударом в касание увеличил преимущество номинальных хозяев. «Интер», выигравший восемь из девяти первых матчей Серии А, даже толком не успел войти в дерби. Два мяча — оба спродюсировал правый полузащитник «Милана».

Затем фаворит очнулся. Бастони сократил отставание после углового, а Меньян несколько раз спас хозяев, особенно после удара Спенса. Победа начала уходить от «Милана». И тут на 43-й минуте Барелла сфолил на Мусе, а Морейра поставил мяч на газон для исполнения штрафного. И левой ногой закрутил его через стенку мимо Хосепа Мартинеса — 3:1.

Фото Global Look Press

Всего 45 минут за «Челси»

В августе 2023 года Морейра впервые сыграл за «Челси» в Кубке лиги. Бельгийцу только исполнилось 19, а всего пару месяцев назад он перебрался в Лондон из «Бенфики».

Соперник для дебюта подходил — «Уимблдон» из четвертого дивизиона. Но фаворит мучился: пропустил с пенальти, сравнял перед перерывом, с трудом выиграл 2:1. Морейра начал матч в основе, а в перерыве вместо него вышел Николас Джексон.

Больше за первую команду «Челси» Диегу не сыграл. Один матч, 45 минут — и аренда в «Лион». Там тоже не получилось: девять встреч, возвращение в Лондон в январе и остаток сезона в молодежной команде.

Но здесь обнаруживается подробность, которая ломает обычную историю о потерянном таланте. Весной 2024-го Морейра оформил хет-трик на выезде против молодежки «Арсенала», благодаря чему «Челси» прошел в полуфинал Премьер-лиги 2. Для взрослой команды футболист оказался лишним, зато молодежную протащил дальше в принципиальном лондонском противостоянии.

Вообще футбол Морейра выбрал не случайно. Родился в Льеже, отец Алмами играл за сборную Гвинеи-Бисау, дед Хельмут Граф — за «Стандард». Диегу начинал там же, затем перебрался в «Бенфику», где выиграл Юношескую лигу УЕФА в 2022 году. С португальцами дебютировал и на взрослом уровне, в том числе в квалификации Лиги чемпионов. Долго выступал за юношеские и молодежные сборные Португалии, а в 2025-м выбрал Бельгию, где родился. И уже съездил с ней на чемпионат мира.

Так что «Челси» брал далеко не мальчика из ниоткуда. Просто одаренных подростков в Лондоне оказалось столько, что не каждому нашлось место. История Морейры не доказывает, будто клуб проглядел готовую звезду. Скорее он не дождался, пока звезда из него получится.

Фото Global Look Press

В «Страсбуре» научили не только обыгрывать

Летом 2024 года Морейра окончательно перебрался из «Челси» в «Страсбур». Но во Франции ему не просто дали свободный фланг и разрешили бегать на защитников. Бельгийца начали двигать по всей бровке.

Он играл левым латералем, левым защитником, правым вингером. На бумаге три профессии: обострять, успевать назад, начинать атаки из глубины. Скорость и левая нога у Морейры были давно, но во Франции его научили использовать их в разных ситуациях.

За два сезона Диегу провел 76 матчей, забил семь мячей и отдал 16 результативных передач во всех турнирах. Не показатели голевой машины, зато хорошие цифры для человека, у которого постоянно менялось место на поле.

В августе 2026-го «Милан» выкупил Морейру у «Страсбура» и заключил контракт до лета 2031 года. По информации Sky Sport Italia, гарантированная сумма составила 45 миллионов евро, еще до 20 миллионов предусмотрено бонусами. Конечная стоимость зависит от условий сделки, но масштаб понятен: деньги немалые, особенно для Серии А.

Три года назад — один тайм в Кубке лиги. Теперь — трансфер на десятки миллионов.

Рубену Амориму нужен был футболист, способный закрыть фланг целиком. Тренер в августе говорил, что видит Морейру латералем, хотя может использовать и на других позициях. В дерби с «Интером» эта гибкость пригодилась. Но сначала был сентябрь, когда бельгиец вообще не собирался ждать своего звездного часа.

Фото Global Look Press

Три гола — все после выходов на замену

12 сентября «Милан» проигрывал «Лацио» 0:2 к перерыву. Аморим выпустил Морейру, и тот за две минуты забил дважды — на 65-й и 67-й, оба раза левой ногой. Вместо поражения — ничья. Согласно клубной статистике, с сезона-2004/05 никто моложе 22-летнего полузащитника не забивал за «Милан» дважды после выхода на замену в матче Серии А.

С «Лечче» повторилась почти та же история. Морейра появился на поле и через четыре минуты забил третий гол — 3:0.

В начале октября болельщики признали Диегу лучшим футболистом «Милана» за сентябрь. Поэтому объявлять его неизвестным героем дерби неправильно. Красно-черные уже знали, что получили необычного игрока. Но до сих пор он преимущественно врывался в матчи против уставших защитников. Теперь — выход с первых минут против одного из лидеров Серии А. Это посерьезнее.

И эта проверка еще могла не состояться. Из-за мышечных проблем Морейра пропустил встречи с «Удинезе» и «Болоньей». За день до дерби Аморим говорил, что бельгиец, как и Хила с Рабьо, только готов вернуться к тренировкам: решение о стартовом составе примут позже. В итоге в основе вышли все трое.

«Милан» подходил к игре после домашних 2:4 с «Болоньей» и отставал от «Интера» на семь очков. На этот раз от Морейры требовалась работа с первой минуты.

Фото Global Look Press

Почему у «Интера» не нашлось ответа

Морейра был опасен не только потому, что быстро бегал. В эпизоде с первым голом он обыграл оппонента и навесил после смещения. Во второй результативной атаке даже не понадобилось никого обводить: увидел Рабьо и доставил ему мяч с углового низом. Два совершенно разных решения — два ассиста за десять минут.

Аморим не выпускал его вольным художником. В стартовой схеме «Милана» Морейра находился справа в полузащите, а без мяча опускался глубже, иногда почти достраивая линию обороны. Когда хозяева получали возможность выбежать вперед, возвращался на привычную бровку. После «Страсбура» такая смена обязанностей для него не новость.

Но именно третий гол объясняет, чем Морейра отличается от обычного бегунка на фланге. Дриблинг можно остановить плотной опекой, угловой — разобрать на тренировке. А вот когда футболист после двух голевых пасов еще и исполняет штрафной с ювелирной точностью, у тренера соперника заканчиваются простые ответы. Не скажешь же защитникам: только не давайте ему мяч нигде на поле.

Киву поставил слева Карлоса Аугусто, оставив Димарко в запасе. В первой голевой атаке проблемы возникли именно на этом фланге, во второй — после углового с противоположной стороны. Третий гол Морейра забил уже со штрафного. Попробуй подстройся.

Фото Global Look Press

Никаких параллелей

После дерби есть соблазн написать, что в «Милане» родилась новая суперзвезда. Однако Морейра всего несколько месяцев в Италии, до стабильности на дистанции ему далеко, да и соперники теперь будут готовиться к нему иначе.

Зато этот вечер показал кое-что важное. «Милан» купил не просто дриблера, который умеет обыграть одного защитника. Он получил футболиста, способного решить разные задачи: уйти от опеки, найти партнера, отработать сзади, исполнить стандарт.

Кака пусть остается Кака. У него свой легендарный гол в дерби 2003 года, у Морейры — первый большой миланский вечер. Тот же номер, тот же соперник. И, как назло для «Интера», те же цифры на табло — 3:1.