«Аталанта» уничтожила «Милан». Миранчук на поле не появился

«Аталанта» установила клубный рекорд, завершив первый круг с 36 очками.

Чемпионат Италии. Серия А

19-й тур

«Милан» — «Аталанта» — 0:3 (0:1)

Голы: Ромеро, 26 (0:1). Иличич, 53 — с пенальти (0:2). Сапата, 77 (0:3).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Калабрия, Кьер, Калюлю (Музаккьо, 57), Эрнандез, Мейте (Диас, 46), Тонали, Кессье, Самуэль Кастильехо (Манджукич, 70), Ибрагимович, Леан (Ребич, 70).

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити (Кальдара, 90+1), Хатебур (Мехле, 67), де Рон, Фройлер, Иличич (Муриэль, 83), Пессина (Малиновский, 90), Гозенс (Паломино, 90+1), Сапата.

Предупреждения: Эрнандез, 37. Кессье, 51. Гозенс, 84.

Судья: Мариани.

23 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Пиоли мог сменить Гасперини

Восстановившийся недавно от травмы 39-летний Ибрагимович, разумеется, вышел в стартовом составе «Милана»: он проводил свой 600-й (!) матч в клубной карьере, которую звездный швед начал в «Мальме». А на скамейке запасных красно-черных расположился громкий новичок Манджукич — тот самый форвард, которого активно сватали прошлой осенью в «Локомотив». В Москву 34-летний хорват в итоге не поехал, а теперь вот пришел в качестве свободного агента в «Милан». Любопытно, что последним соперником Марио в серии А до сегодняшнего вечера стала именно «Аталанта». 19 мая 2019 года «Ювентус», за который выступал тогда форвард, сыграл дома вничью 1:1 с бергамасками, а единственный гол в ворота команды из Бергамо забил как раз Манджукич.

Любопытно, что нынешний наставник «Милана» Стефано Пиоли вполне мог оказаться в начале сезона-2016/17 в «Аталанте», где он собирался сменить Джан Пьеро Гасперини. Последний был на волоске от отставки в Бергамо, а спортивный директор Джованни Сартори подготовил ему замену как раз в лице Пиоли. Гасперини в итоге сумел выйти из кризиса, сохранить место в «Аталанте» и начать свое восхождение к нынешним высотам. Правда, его отношения с Сартори испортились с тех пор раз и навсегда. Ну а Пиоли вместо «Аталанты» возглавил поздние «Интер» и «Фиорентину», после чего добрался до «Милана».

Миранчук предсказуемо в запасе

Если известный своей злопамятностью Гасперини так и не простил Сартори за тот неудавшийся маневр с Пиоли, то к своему коллеге по цеху Джан Пьеро относится с уважением. Об этом он сказал на предматчевой пресс-конференции, да и краткое общение двух тренеров перед началом матча говорило о том же.

Пиоли с ходу выпустил в стартовом составе только что перешедшего из «Торино» полузащитника Мейте, а Гасперини вернул в стартовый состав тех игроков, которых там не было в прошедшую среду против «Удинезе» именно с учетом поединка на «Сан-Сиро».

Миранчук, без особого блеска проявивший себя в матче с «Удинезе», предсказуемо остался в запасе (на поле так и не вышел). Компанию там ему составил и Малиновский, сыгравший в Удине не лучше Алексея. А своего бомбардира Муриэля, которого многие в Италии называют сейчас лучшим 12-м игроком серии А, Гасперини умышленно оставил в резерве с расчетом на усиление игры во втором тайме. В атакующее трио вошли Пессина, Иличич и Сапата. Квартет полузащитников предстал в оптимальном виде (справа налево): Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс.

Ромеро, Иличич, Сапата

В первом тайме «Аталанта» смотрелась убедительнее лидера серии А. У миланцев не возникло ни одного голевого момента до перерыва, и лишь Ибра однажды создал остроту у ворот Голлини, да и то вынужденно бил под углом из неудобного положения. А вот «Аталанта» создала несколько опасных моментов у чужих ворот и заслуженно ушла на перерыв ведя в счете. С подачи Гозенса неотразимый удар головой в акробатическом этюде исполнил защитник Ромеро, который, помимо гола, отметился безупречным выполнением своих прямых функций.

Начало второго тайма подтвердило превосходство «Аталанты». Иличич заработал пенальти и сам же его реализовал, отправив «Милан» в нокдаун. Ибра ничего не мог поделать с обороной гостей, а выход на поле Манджукича и Ребича ни на что не повлиял. «Аталанта» провела великолепный матч и имела несколько моментов, чтобы довести счет до крупного. В итоге это удалось (с паса блестящего Ромеро) активному Сапате, который до этого еще и попал в штангу. Дубль мог оформить Иличич, который провел матч на очень высоком уровне, как, впрочем, и Пессина. Все атакующее трио было столь убедительно на «Сан-Сиро», что полностью подтвердило правоту Гасперини при выборе стартового состава. «Аталанта» оказалась в итоге так хороша, что ее лучший бомбардир пригодился Гасперини только на 82-й минуте, когда Муриэль заменил Иличича.

Несмотря на столь громкую пощечину и свой худший матч в сезоне, «Милан» остался на первом месте и стал зимним чемпионом Италии. «Аталанта» же завершила первый круг с клубным рекордом, набрав 36 очков. 31 января в первом матче второго круга она сыграет дома с «Лацио». А четырьмя днями ранее эти же команды встретятся в Бергамо в матче 1/4 финала Кубка Италии.