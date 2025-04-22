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22 апреля, 18:45

Матчи серии А переносят из-за похорон папы римского. «Лацио» — в ярости из-за решения лиги

«Лацио» недоволен серией А из-за переносов матчей после смерти папы римского
Егор Сергеев
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Фото Getty Images
Пока не до футбола.

21 апреля в возрасте 88 лет умер папа римский Франциск. Эта новость затронула не только миллионы верующих людей, но и футбольный мир. В связи с его смертью выразили соболезнования «Реал», «Барселона» и десятки других клубов. Больше всех скорбит Италия: пришлось отменить матчи 33-го тура, которые должны были состояться в понедельник, а также перенести игры следующего тура, запланированные на 26 апреля.

В субботу без футбола

Субботние матчи 34-го тура серии А не состоятся из-за того, что в этот день пройдут похороны понтифика: встречи «Комо» — «Дженоа», «Интер» — «Рома» и «Лацио» — «Парма» будут сыграны в другой день.

«Матчи перенесены», — заявил министр по делам гражданской обороны и морской политики Нелло Музумечи ANSA.

Также в Италии объявили пятидневный национальный траур, который продлится до 26 апреля. Накануне правительство распорядилось приспустить флаги на государственных учреждениях и зданиях дипмиссий за рубежом.

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В «Лацио» остались недовольны переносом

На понедельник, в день смерти папы римского, были запланированы матчи «Торино» — «Удинезе», «Кальяри» — «Фиорентина», «Дженоа» — «Лацио» и «Парма» — «Ювентус». И их также пришлось перенести, но на среду, 23 апреля.

Этим решением остались недовольны в «Лацио». По данным Corriere dello Sport, в руководстве клуба были «в ярости и шоке», поскольку руководство лиги несвоевременно проинформировало их о переносе. Дело в том, что команда уже успела покинуть Геную на чартерном рейсе, чтобы вернуться в Рим. Все было организовано вскоре после известия о кончине Франциска.

«В «Лацио» возмущены тратой времени и энергии на вынужденные поездки. По их мнению, этого можно было бы избежать, если бы серия А лучше координировала свои действия», — сообщили журналисты.

Безумная любовь к футболу

Глава католической церкви был страстным поклонником игры с мячом. Франциск болел за аргентинский «Сан-Лоренсо» и радовался, когда команда впервые в своей истории выиграла Кубок Либертадорес в 2014 году. Интересно, что папа римский не видел сам матч, поскольку не смотрел футбол аж с 1990 года! Все дело в обете, который дал Франциск.

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В 1990-м сборная Аргентины уступила Германии в финале чемпионата мира. После этого он пообещал никогда больше не включать телевизор. Но у него были помощники, которые каждую неделю рассказывали о результатах и самых интересных событиях.

Тем не менее футбол всегда присутствовал в его жизни. Понтифик встречался с Пеле, Диего Марадоной, Лионелем Месси, Джиджи Буффоном, Криштиану Роналду, Роналдиньо и другими суперзвездами. Неоднократно принимал в Ватикане целые делегации, включая сборную Германии.

Футбол
ФК Лацио
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 32 15 14 3 49-30 59
6
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
7
 Лацио 32 16 8 8 53-43 56
8
 Фиорентина 32 15 8 9 49-32 53
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
10
 Торино 32 9 13 10 36-37 40
11
 Удинезе 32 11 7 14 36-46 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 32 9 12 11 29-38 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Кальяри 32 7 9 16 32-47 30
16
 Парма 32 5 13 14 37-51 28
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
18
 Венеция 33 4 13 16 27-46 25
19
 Эмполи 33 4 13 16 26-52 25
20
 Монца 33 2 9 22 25-57 15
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38 тур
19.04 16:00
Лечче – Комо
 0 : 3
19.04 19:00
Монца – Наполи
 0 : 1
19.04 21:45
Рома – Верона
 1 : 0
20.04 16:00
Эмполи – Венеция
 2 : 2
20.04 19:00
Болонья – Интер
 1 : 0
20.04 21:45
Милан – Аталанта
 0 : 1
23.04 19:30
Кальяри – Фиорентина
 - : -
23.04 19:30
Дженоа – Лацио
 - : -
23.04 19:30
Парма – Ювентус
 - : -
23.04 19:30
Торино – Удинезе
 - : -
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Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 23
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 17
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 14
П
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 9
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 8
И К Ж
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 26 2 3
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 12 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

 17 1 4
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