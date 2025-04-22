Пока не до футбола.

21 апреля в возрасте 88 лет умер папа римский Франциск. Эта новость затронула не только миллионы верующих людей, но и футбольный мир. В связи с его смертью выразили соболезнования «Реал», «Барселона» и десятки других клубов. Больше всех скорбит Италия: пришлось отменить матчи 33-го тура, которые должны были состояться в понедельник, а также перенести игры следующего тура, запланированные на 26 апреля.

В субботу без футбола

Субботние матчи 34-го тура серии А не состоятся из-за того, что в этот день пройдут похороны понтифика: встречи «Комо» — «Дженоа», «Интер» — «Рома» и «Лацио» — «Парма» будут сыграны в другой день.

«Матчи перенесены», — заявил министр по делам гражданской обороны и морской политики Нелло Музумечи ANSA.

Также в Италии объявили пятидневный национальный траур, который продлится до 26 апреля. Накануне правительство распорядилось приспустить флаги на государственных учреждениях и зданиях дипмиссий за рубежом.

В «Лацио» остались недовольны переносом

На понедельник, в день смерти папы римского, были запланированы матчи «Торино» — «Удинезе», «Кальяри» — «Фиорентина», «Дженоа» — «Лацио» и «Парма» — «Ювентус». И их также пришлось перенести, но на среду, 23 апреля.

Этим решением остались недовольны в «Лацио». По данным Corriere dello Sport, в руководстве клуба были «в ярости и шоке», поскольку руководство лиги несвоевременно проинформировало их о переносе. Дело в том, что команда уже успела покинуть Геную на чартерном рейсе, чтобы вернуться в Рим. Все было организовано вскоре после известия о кончине Франциска.

«В «Лацио» возмущены тратой времени и энергии на вынужденные поездки. По их мнению, этого можно было бы избежать, если бы серия А лучше координировала свои действия», — сообщили журналисты.

Безумная любовь к футболу

Глава католической церкви был страстным поклонником игры с мячом. Франциск болел за аргентинский «Сан-Лоренсо» и радовался, когда команда впервые в своей истории выиграла Кубок Либертадорес в 2014 году. Интересно, что папа римский не видел сам матч, поскольку не смотрел футбол аж с 1990 года! Все дело в обете, который дал Франциск.

В 1990-м сборная Аргентины уступила Германии в финале чемпионата мира. После этого он пообещал никогда больше не включать телевизор. Но у него были помощники, которые каждую неделю рассказывали о результатах и самых интересных событиях.