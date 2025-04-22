Матчи серии А переносят из-за похорон папы римского. «Лацио» — в ярости из-за решения лиги
21 апреля в возрасте 88 лет умер папа римский Франциск. Эта новость затронула не только миллионы верующих людей, но и футбольный мир. В связи с его смертью выразили соболезнования «Реал», «Барселона» и десятки других клубов. Больше всех скорбит Италия: пришлось отменить матчи 33-го тура, которые должны были состояться в понедельник, а также перенести игры следующего тура, запланированные на 26 апреля.
В субботу без футбола
Субботние матчи 34-го тура серии А не состоятся из-за того, что в этот день пройдут похороны понтифика: встречи «Комо» — «Дженоа», «Интер» — «Рома» и «Лацио» — «Парма» будут сыграны в другой день.
«Матчи перенесены», — заявил министр по делам гражданской обороны и морской политики Нелло Музумечи ANSA.
Также в Италии объявили пятидневный национальный траур, который продлится до 26 апреля. Накануне правительство распорядилось приспустить флаги на государственных учреждениях и зданиях дипмиссий за рубежом.
В «Лацио» остались недовольны переносом
На понедельник, в день смерти папы римского, были запланированы матчи «Торино» — «Удинезе», «Кальяри» — «Фиорентина», «Дженоа» — «Лацио» и «Парма» — «Ювентус». И их также пришлось перенести, но на среду, 23 апреля.
Этим решением остались недовольны в «Лацио». По данным Corriere dello Sport, в руководстве клуба были «в ярости и шоке», поскольку руководство лиги несвоевременно проинформировало их о переносе. Дело в том, что команда уже успела покинуть Геную на чартерном рейсе, чтобы вернуться в Рим. Все было организовано вскоре после известия о кончине Франциска.
«В «Лацио» возмущены тратой времени и энергии на вынужденные поездки. По их мнению, этого можно было бы избежать, если бы серия А лучше координировала свои действия», — сообщили журналисты.
Безумная любовь к футболу
Глава католической церкви был страстным поклонником игры с мячом. Франциск болел за аргентинский «Сан-Лоренсо» и радовался, когда команда впервые в своей истории выиграла Кубок Либертадорес в 2014 году. Интересно, что папа римский не видел сам матч, поскольку не смотрел футбол аж с 1990 года! Все дело в обете, который дал Франциск.
В 1990-м сборная Аргентины уступила Германии в финале чемпионата мира. После этого он пообещал никогда больше не включать телевизор. Но у него были помощники, которые каждую неделю рассказывали о результатах и самых интересных событиях.
Тем не менее футбол всегда присутствовал в его жизни. Понтифик встречался с Пеле, Диего Марадоной, Лионелем Месси, Джиджи Буффоном, Криштиану Роналду, Роналдиньо и другими суперзвездами. Неоднократно принимал в Ватикане целые делегации, включая сборную Германии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|33
|21
|8
|4
|72-32
|71
|
2
|Наполи
|33
|21
|8
|4
|52-25
|71
|
3
|Аталанта
|33
|19
|7
|7
|66-30
|64
|
4
|Болонья
|33
|16
|12
|5
|52-37
|60
|
5
|Ювентус
|32
|15
|14
|3
|49-30
|59
|
6
|Рома
|33
|16
|9
|8
|48-32
|57
|
7
|Лацио
|32
|16
|8
|8
|53-43
|56
|
8
|Фиорентина
|32
|15
|8
|9
|49-32
|53
|
9
|Милан
|33
|14
|9
|10
|51-38
|51
|
10
|Торино
|32
|9
|13
|10
|36-37
|40
|
11
|Удинезе
|32
|11
|7
|14
|36-46
|40
|
12
|Комо
|33
|10
|9
|14
|43-48
|39
|
13
|Дженоа
|32
|9
|12
|11
|29-38
|39
|
14
|Верона
|33
|9
|5
|19
|30-60
|32
|
15
|Кальяри
|32
|7
|9
|16
|32-47
|30
|
16
|Парма
|32
|5
|13
|14
|37-51
|28
|
17
|Лечче
|33
|6
|8
|19
|23-55
|26
|
18
|Венеция
|33
|4
|13
|16
|27-46
|25
|
19
|Эмполи
|33
|4
|13
|16
|26-52
|25
|
20
|Монца
|33
|2
|9
|22
|25-57
|15
|19.04
|16:00
|
Лечче – Комо
|0 : 3
|19.04
|19:00
|
Монца – Наполи
|0 : 1
|19.04
|21:45
|
Рома – Верона
|1 : 0
|20.04
|16:00
|
Эмполи – Венеция
|2 : 2
|20.04
|19:00
|
Болонья – Интер
|1 : 0
|20.04
|21:45
|
Милан – Аталанта
|0 : 1
|23.04
|19:30
|
Кальяри – Фиорентина
|- : -
|23.04
|19:30
|
Дженоа – Лацио
|- : -
|23.04
|19:30
|
Парма – Ювентус
|- : -
|23.04
|19:30
|
Торино – Удинезе
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|23
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|17
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|14
|П
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|9
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|26
|2
|3
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|12
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|17
|1
|4