Итальянский клуб уволил двух тренеров за день. Первый такой случай в истории футбола?
Интересные события произошли в клубе четвертого по силе итальянского дивизиона. Утром 19 ноября «Пьяченца», которая в шести последних матчах серии D не одержала ни одной победы, объявила об отставке не только спортивного директора Алессио Сесты, но и главного тренера Кармине Парлато. На место последнего пришел Симоне Бентивольо, который не продержался на новой должности и дня.
Вмешались болельщики
Дело в том, что тифози не приняли нового тренера «Пьяченцы». На первой же тренировке под руководством Бентивольо они заявили, что будут бойкотировать матчи любимой команды, пока его не уволят.
Причина их негативного отношения к итальянскому специалисту — скандальная история с договорными матчами в 2011 году, когда Симоне признал свою вину и был дисквалифицирован на 13 месяцев. Тогда он выступал за «Бари».
Руководство клуба прислушалось к болельщикам и убрало тренера в его первый же рабочий день. А на его место позвали Стефано Россини, который ушел из «Пьяченцы» больше месяца назад — 7 октября.
«Мы разорвали контракт с Симоне Бентивольо по обоюдному согласию. Руководство первой командой с этого момента осуществляет Стефано Россини», — сообщила пресс-служба клуба.
Как выступает команда
После 12 туров «Пьяченца» с 14 очками занимает 11-е место в группе D серии D. Клуб из одноименного города одержал три победы, потерпел четыре поражения и пять раз сыграл вничью.
Золотая эра красно-белых пришлась на конец 1990-х — начало 2000-х, когда команда выступала в элите итальянского футбола. Наивысшим достижением клуба в серии А стало 12-е место в сезонах-1997/98 и 2001/02. Последняя кампания «Пьяченцы» в высшем дивизионе завершилась в 2003 году.
В среду, 20 ноября, «Пьяченца» провела первый матч после возвращения Россини. «Волки» обыграли «Виллу Валле» со счетом 2:1 и вышли в 1/8 финала Кубка Италии серии D.
Следующая цель Стефано — прервать серию поражений в чемпионате. В воскресенье, 24 ноября, он сможет это сделать в игре против «Имолезе».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|12
|8
|2
|2
|19-9
|26
|
2
|Интер
|12
|7
|4
|1
|26-14
|25
|
3
|Фиорентина
|12
|7
|4
|1
|25-10
|25
|
4
|Аталанта
|12
|8
|1
|3
|31-15
|25
|
5
|Лацио
|12
|8
|1
|3
|25-14
|25
|
6
|Ювентус
|12
|6
|6
|0
|21-7
|24
|
7
|Милан
|11
|5
|3
|3
|20-14
|18
|
8
|Болонья
|11
|4
|6
|1
|15-13
|18
|
9
|Удинезе
|12
|5
|1
|6
|15-18
|16
|
10
|Эмполи
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|
11
|Торино
|12
|4
|2
|6
|15-18
|14
|
12
|Рома
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
13
|Парма
|12
|2
|6
|4
|16-18
|12
|
14
|Верона
|12
|4
|0
|8
|17-27
|12
|
15
|Комо
|12
|2
|4
|6
|13-23
|10
|
16
|Кальяри
|12
|2
|4
|6
|12-22
|10
|
17
|Дженоа
|12
|2
|4
|6
|9-22
|10
|
18
|Лечче
|12
|2
|3
|7
|5-21
|9
|
19
|Монца
|12
|1
|5
|6
|10-15
|8
|
20
|Венеция
|12
|2
|2
|8
|11-21
|8
|23.11
|17:00
|
Верона – Интер
|- : -
|23.11
|20:00
|
Милан – Ювентус
|- : -
|23.11
|22:45
|
Парма – Аталанта
|- : -
|24.11
|14:30
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|24.11
|17:00
|
Комо – Фиорентина
|- : -
|24.11
|17:00
|
Торино – Монца
|- : -
|24.11
|20:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|24.11
|22:45
|
Лацио – Болонья
|- : -
|25.11
|20:30
|
Эмполи – Удинезе
|- : -
|25.11
|22:45
|
Венеция – Лечче
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|11
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Франсишку Консейсау
Ювентус
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|11
|1
|4
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|7
|1
|2
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|8
|1
|2