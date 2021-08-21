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«Жиго, наверное, сильнее Бекао. Но здесь его никто не знает». Мнение из Италии о возможном переходе защитника «Спартака» в «Торино»

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сегодня, 10:30
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Интервью известного итальянского журналиста Энцо Палладини, который работает в концерне Mediaset, об одной из самых горячих трансферных тем РПЛ.
Самюэль Жиго.Жиго уходит из «Спартака»? Для красно-белых этот трансфер может стать очень большой проблемой

Напомним, что, по данным «СЭ», москвичи намереваются выручить от продажи Жиго 5 миллионов евро. Кроме того, «Спартак» хочет включить в возможную сделку пункты о бонусах для клуба в случае дальнейшей перепродажи и достижений защитника в команде из Турина. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до конца июня 2022 года.

— Что говорят у вас про вероятное появление Жиго в серии А? — вопрос Палладини.

— В самый разгар работы трансферного рынка у нас в СМИ вообще очень много информации — от достоверной до откровенной ерунды.

Пишут и про Самюэля, хотя эта тема, разумеется, далеко не на первом плане, потому что нынешний «Торино» куда ближе к зоне вылета, нежели к еврокубкам. Так вот речь идет о том, что туринцы якобы рассматривают покупку французского защитника у «Спартака» за 4 миллиона евро.

— Почему вы употребляете слово «якобы»?

— Мне не очень верится, что «Торино» готов платить такие деньги за никому не известного в Италии игрока, у которого в московской команде очень солидная зарплата. А вот версия о том, что туринский клуб рассматривает возможность взять в аренду защитника «Удинезе» Бекао, представляется мне на сегодняшний день более правдоподобной.

Самюэль Жиго.«Спартаку» больше не нужен героизм Жиго? Француз был настоящим гладиатором

— Неужели Бекао интереснее Жиго?!

— Нынешний «Торино» известен тем, что не совершает лишних трат и всегда экономит там, где только можно. А Бекао можно взять из Удине за небольшие деньги в аренду. Жиго же, у которого через год заканчивается контракт со «Спартаком», необходимо именно выкупать.

При этом у бразильца, игравшего в вашей лиге за ЦСКА, уже есть опыт выступлений в серии А, а у француза — нет. Да и возраст у последнего не тот, чтобы рассчитывать на его выгодную перепродажу в будущем. А ведь нынешний «Торино» об этом почти никогда не забывает.

Впрочем, при всем этом я готов предположить, что Жиго сильнее Бекао, нынешнее состояние которого совсем не вызывает восторга. Это если очень мягко выражаться.

— В межсезонье в «Торино» пришел новый тренер — хорват Иван Юрич. И ему наверняка нужнее Жиго, чем Бекао.

— Думаю, да. Но решения по трансферам принимает не он.

— То есть вы по большому счету исключаете вариант перехода Жиго в «Торино»?

— Нет, всякое может произойти. Но по той логике, которой руководствуется в последнее время руководство туринцев, Бекао или другой футболист, которого можно взять в аренду, а не приобретать на него права, кажется мне более понятной кандидатурой для этой команды, чем Жиго.

— А что в итоге с чемпионом Европы-2020 форвардом Андреа Белотти, которого сватали в «Зенит»?

— Его много куда отправляли. Но пока Андреа никто, как мы видим, так и не купил. Не удивлюсь, если Белотти в итоге продлит контракт с «Торино». Тем более ему предлагают такую солидную зарплату, какую в другом месте нападающему будет получить сложно.

Ну или Андреа проведет еще один сезон в Турине, а потом уйдет свободным агентом. Мяч сейчас на его стороне.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т
Спартак

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42

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