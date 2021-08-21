«Жиго, наверное, сильнее Бекао. Но здесь его никто не знает». Мнение из Италии о возможном переходе защитника «Спартака» в «Торино»

Интервью известного итальянского журналиста Энцо Палладини, который работает в концерне Mediaset , об одной из самых горячих трансферных тем РПЛ.

Напомним, что, по данным «СЭ», москвичи намереваются выручить от продажи Жиго 5 миллионов евро. Кроме того, «Спартак» хочет включить в возможную сделку пункты о бонусах для клуба в случае дальнейшей перепродажи и достижений защитника в команде из Турина. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до конца июня 2022 года.

— Что говорят у вас про вероятное появление Жиго в серии А? — вопрос Палладини.

— В самый разгар работы трансферного рынка у нас в СМИ вообще очень много информации — от достоверной до откровенной ерунды.

Пишут и про Самюэля, хотя эта тема, разумеется, далеко не на первом плане, потому что нынешний «Торино» куда ближе к зоне вылета, нежели к еврокубкам. Так вот речь идет о том, что туринцы якобы рассматривают покупку французского защитника у «Спартака» за 4 миллиона евро.

— Почему вы употребляете слово «якобы»?

— Мне не очень верится, что «Торино» готов платить такие деньги за никому не известного в Италии игрока, у которого в московской команде очень солидная зарплата. А вот версия о том, что туринский клуб рассматривает возможность взять в аренду защитника «Удинезе» Бекао, представляется мне на сегодняшний день более правдоподобной.

— Неужели Бекао интереснее Жиго?!

— Нынешний «Торино» известен тем, что не совершает лишних трат и всегда экономит там, где только можно. А Бекао можно взять из Удине за небольшие деньги в аренду. Жиго же, у которого через год заканчивается контракт со «Спартаком», необходимо именно выкупать.

При этом у бразильца, игравшего в вашей лиге за ЦСКА, уже есть опыт выступлений в серии А, а у француза — нет. Да и возраст у последнего не тот, чтобы рассчитывать на его выгодную перепродажу в будущем. А ведь нынешний «Торино» об этом почти никогда не забывает.

Впрочем, при всем этом я готов предположить, что Жиго сильнее Бекао, нынешнее состояние которого совсем не вызывает восторга. Это если очень мягко выражаться.

— В межсезонье в «Торино» пришел новый тренер — хорват Иван Юрич. И ему наверняка нужнее Жиго, чем Бекао.

— Думаю, да. Но решения по трансферам принимает не он.

— То есть вы по большому счету исключаете вариант перехода Жиго в «Торино»?

— Нет, всякое может произойти. Но по той логике, которой руководствуется в последнее время руководство туринцев, Бекао или другой футболист, которого можно взять в аренду, а не приобретать на него права, кажется мне более понятной кандидатурой для этой команды, чем Жиго.

— А что в итоге с чемпионом Европы-2020 форвардом Андреа Белотти, которого сватали в «Зенит»?

— Его много куда отправляли. Но пока Андреа никто, как мы видим, так и не купил. Не удивлюсь, если Белотти в итоге продлит контракт с «Торино». Тем более ему предлагают такую солидную зарплату, какую в другом месте нападающему будет получить сложно.

Ну или Андреа проведет еще один сезон в Турине, а потом уйдет свободным агентом. Мяч сейчас на его стороне.