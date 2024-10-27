Невероятное дерби Италии! «Интер» и «Ювентус» заколотили друг другу по четыре мяча
В 9-м туре серии А «Интер» и «Ювентус» подарили острый триллер — ничья 4:4 с камбэком туринцев во втором тайме с 2:4. Результат получился историческим, а команды продолжили соседствовать в турнирной таблице.
Самый результативный первый тайм в истории
В стартовые 45 минут команды наколотили на двоих пять голов — впервые в истории серии А они забили столько в первом тайме очного противостояния. Веселье началось на 15-й минуте, когда полузащитник «Интера» Петр Зелиньски реализовал пенальти за фол на Маркусе Тюраме, хладнокровно пробив в центр.
Однако «Ювентусу» понадобилось всего 11 минут, чтобы сравнять счет и даже выйти вперед. Сначала Душан Влахович заколотил шестой мяч в чемпионате Италии, с нескольких метров пробив Янна Зоммера. Затем вторым голом в сезоне отметился Тимоти Веа — при Тиаго Мотте американец вновь стал действовать в группе атаки и уже забил больше, чем за два предыдущих года (ноль). Причем в голевом эпизоде Веа вообще оказался в центре нападения и из вратарской замкнул прострел Шику Консейсау с правого края.
После этого инициатива вновь перешла к «Интеру». На 35-й Генрих Мхитарян ударом с линии штрафной сравнял счет, а спустя две минуты Зелиньски реализовал еще один 11-метровый. На перерыв миланцы отправились лидерами (3:2), а уже в начале второго тайма еще сильнее укрепили преимущество — Дензел Дюмфрис несильным ударом с правого края вратарской прошил остолбеневшего Микеле Ди Грегорио. Голландец провел самый удачный матч в сезоне. Ранее он потерял место в основе и лишь во второй раз за девять туров серии А вышел в стартовом составе, а также впервые провел на поле все 90 минут. Помимо гола Дюмфрис еще и заработал второй пенальти.
«Ювентус» спас 19-летний Йылдыз
На четвертый пропущенный гол главный тренер туринцев отреагировал двойной заменой, выпустив 21-летнего Николу Савону и 19-летнего Кенана Йылдыза. Новые сочетания заработали не сразу, а ход матча заставлял нервничать фанатов «Старой синьоры» — за 20 минут до финиша превосходство «Интера» по-прежнему составляло два мяча.
Чуть спокойнее стало на 71-й минуте: вышедший на замену Йылдыз с левого угла штрафной отправил мяч низом в дальний угол, а чуть позже вновь остался открытым вблизи ворот и мощным ударом сравнял счет. Мяч обидно прошел под рукой вратаря «Интера»: для голкиперов эта игра точно прошла неудачно — Зоммер пропустил четыре из пяти попаданий в створ, Ди Грегорио — четыре из девяти. При этом «Ювентус» подошел к матчу с одним пропущенным в восьми предыдущих турах — до нерадзурри вратаря команды переиграл только Рэзван Марин из «Кальяри», да и то с пенальти.
Спаситель туринцев Йылдыз стал самым молодым автором дубля в матче «Интера» и «Ювентуса» в серии А — турку 19 лет 176 дней. Состав «Старой синьоры» в этом матче в принципе оказался самым юным в играх с нерадзурри в эпоху, когда за победу в чемпионате Италии присуждают три очка (с сезона-1994/95). Средний возраст игроков составил 25 лет 212 дней.
Как команды выступают в этом сезоне
«Интер» и «Ювентус» заколотили минимум восемь голов на двоих лишь в третий раз за всю историю противостояния в чемпионате Италии. Однако этот результат сыграл на пользу лидирующему в серии А «Наполи». Нерадзурри с 18 очками остались на второй строчке, туринцы с 17 — на третьей. Неаполитанцы набрали 22 балла и уже неплохо оторвались от преследователей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|9
|7
|1
|1
|16-5
|22
|
2
|Интер
|9
|5
|3
|1
|21-13
|18
|
3
|Ювентус
|9
|4
|5
|0
|15-5
|17
|
4
|Аталанта
|9
|5
|1
|3
|24-14
|16
|
5
|Удинезе
|9
|5
|1
|3
|12-11
|16
|
6
|Фиорентина
|9
|4
|4
|1
|20-9
|16
|
7
|Лацио
|9
|5
|1
|3
|17-12
|16
|
8
|Милан
|8
|4
|2
|2
|16-9
|14
|
9
|Торино
|9
|4
|2
|3
|15-14
|14
|
10
|Эмполи
|9
|2
|5
|2
|7-6
|11
|
11
|Рома
|9
|2
|4
|3
|9-11
|10
|
12
|Комо
|9
|2
|3
|4
|11-16
|9
|
13
|Болонья
|8
|1
|6
|1
|9-11
|9
|
14
|Кальяри
|9
|2
|3
|4
|8-15
|9
|
15
|Верона
|9
|3
|0
|6
|13-21
|9
|
16
|Монца
|9
|1
|5
|3
|10-11
|8
|
17
|Парма
|9
|1
|5
|3
|12-14
|8
|
18
|Дженоа
|9
|1
|3
|5
|7-20
|6
|
19
|Венеция
|9
|1
|2
|6
|7-16
|5
|
20
|Лечче
|9
|1
|2
|6
|3-19
|5
|25.10
|19:30
|
Удинезе – Кальяри
|2 : 0
|25.10
|21:45
|
Торино – Комо
|1 : 0
|26.10
|16:00
|
Наполи – Лечче
|1 : 0
|26.10
|19:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|26.10
|21:45
|
Аталанта – Верона
|6 : 1
|27.10
|14:30
|
Парма – Эмполи
|1 : 1
|27.10
|17:00
|
Лацио – Дженоа
|3 : 0
|27.10
|17:00
|
Монца – Венеция
|2 : 2
|27.10
|20:00
|
Интер – Ювентус
|4 : 4
|27.10
|22:45
|
Фиорентина – Рома
|5 : 1
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|10
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|7
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Алессио Романьоли
Лацио
|7
|1
|1