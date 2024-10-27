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27 октября, 23:45

Невероятное дерби Италии! «Интер» и «Ювентус» заколотили друг другу по четыре мяча

«Интер» и «Ювентус» сыграли вничью со счетом 4:4 в матче серии А
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Футболисты «Ювентуса» Самуэль Мбангула, Кенан Йылдыз и Пьер Калюлю (слева направо) празднуют гол в ворота «Интера» (4:4) 27 октября 2024 года.
Фото Global Look Press
Ничью для «Старой синьоры» вытянул 19-летний турок.

В 9-м туре серии А «Интер» и «Ювентус» подарили острый триллер — ничья 4:4 с камбэком туринцев во втором тайме с 2:4. Результат получился историческим, а команды продолжили соседствовать в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 9-й тур
27 окт, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:4
Ювентус

Самый результативный первый тайм в истории

В стартовые 45 минут команды наколотили на двоих пять голов — впервые в истории серии А они забили столько в первом тайме очного противостояния. Веселье началось на 15-й минуте, когда полузащитник «Интера» Петр Зелиньски реализовал пенальти за фол на Маркусе Тюраме, хладнокровно пробив в центр.

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Однако «Ювентусу» понадобилось всего 11 минут, чтобы сравнять счет и даже выйти вперед. Сначала Душан Влахович заколотил шестой мяч в чемпионате Италии, с нескольких метров пробив Янна Зоммера. Затем вторым голом в сезоне отметился Тимоти Веа — при Тиаго Мотте американец вновь стал действовать в группе атаки и уже забил больше, чем за два предыдущих года (ноль). Причем в голевом эпизоде Веа вообще оказался в центре нападения и из вратарской замкнул прострел Шику Консейсау с правого края.

Полузащитник «Ювентуса» Тимоти Веа забивает в ворота «Интера».
Фото Reuters

После этого инициатива вновь перешла к «Интеру». На 35-й Генрих Мхитарян ударом с линии штрафной сравнял счет, а спустя две минуты Зелиньски реализовал еще один 11-метровый. На перерыв миланцы отправились лидерами (3:2), а уже в начале второго тайма еще сильнее укрепили преимущество — Дензел Дюмфрис несильным ударом с правого края вратарской прошил остолбеневшего Микеле Ди Грегорио. Голландец провел самый удачный матч в сезоне. Ранее он потерял место в основе и лишь во второй раз за девять туров серии А вышел в стартовом составе, а также впервые провел на поле все 90 минут. Помимо гола Дюмфрис еще и заработал второй пенальти.

Защитник Дензел Дюмфрис забивает в ворота «Ювентуса».
Фото Reuters

«Ювентус» спас 19-летний Йылдыз

На четвертый пропущенный гол главный тренер туринцев отреагировал двойной заменой, выпустив 21-летнего Николу Савону и 19-летнего Кенана Йылдыза. Новые сочетания заработали не сразу, а ход матча заставлял нервничать фанатов «Старой синьоры» — за 20 минут до финиша превосходство «Интера» по-прежнему составляло два мяча.

Полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз.
Фото Reuters

Чуть спокойнее стало на 71-й минуте: вышедший на замену Йылдыз с левого угла штрафной отправил мяч низом в дальний угол, а чуть позже вновь остался открытым вблизи ворот и мощным ударом сравнял счет. Мяч обидно прошел под рукой вратаря «Интера»: для голкиперов эта игра точно прошла неудачно — Зоммер пропустил четыре из пяти попаданий в створ, Ди Грегорио — четыре из девяти. При этом «Ювентус» подошел к матчу с одним пропущенным в восьми предыдущих турах — до нерадзурри вратаря команды переиграл только Рэзван Марин из «Кальяри», да и то с пенальти.

Спаситель туринцев Йылдыз стал самым молодым автором дубля в матче «Интера» и «Ювентуса» в серии А — турку 19 лет 176 дней. Состав «Старой синьоры» в этом матче в принципе оказался самым юным в играх с нерадзурри в эпоху, когда за победу в чемпионате Италии присуждают три очка (с сезона-1994/95). Средний возраст игроков составил 25 лет 212 дней.

Как команды выступают в этом сезоне

«Интер» и «Ювентус» заколотили минимум восемь голов на двоих лишь в третий раз за всю историю противостояния в чемпионате Италии. Однако этот результат сыграл на пользу лидирующему в серии А «Наполи». Нерадзурри с 18 очками остались на второй строчке, туринцы с 17 — на третьей. Неаполитанцы набрали 22 балла и уже неплохо оторвались от преследователей.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Кенан Йылдыз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 9 7 1 1 16-5 22
2
 Интер 9 5 3 1 21-13 18
3
 Ювентус 9 4 5 0 15-5 17
4
 Аталанта 9 5 1 3 24-14 16
5
 Удинезе 9 5 1 3 12-11 16
6
 Фиорентина 9 4 4 1 20-9 16
7
 Лацио 9 5 1 3 17-12 16
8
 Милан 8 4 2 2 16-9 14
9
 Торино 9 4 2 3 15-14 14
10
 Эмполи 9 2 5 2 7-6 11
11
 Рома 9 2 4 3 9-11 10
12
 Комо 9 2 3 4 11-16 9
13
 Болонья 8 1 6 1 9-11 9
14
 Кальяри 9 2 3 4 8-15 9
15
 Верона 9 3 0 6 13-21 9
16
 Монца 9 1 5 3 10-11 8
17
 Парма 9 1 5 3 12-14 8
18
 Дженоа 9 1 3 5 7-20 6
19
 Венеция 9 1 2 6 7-16 5
20
 Лечче 9 1 2 6 3-19 5
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25.10 19:30
Удинезе – Кальяри
 2 : 0
25.10 21:45
Торино – Комо
 1 : 0
26.10 16:00
Наполи – Лечче
 1 : 0
26.10 19:00
Болонья – Милан
 - : -
26.10 21:45
Аталанта – Верона
 6 : 1
27.10 14:30
Парма – Эмполи
 1 : 1
27.10 17:00
Лацио – Дженоа
 3 : 0
27.10 17:00
Монца – Венеция
 2 : 2
27.10 20:00
Интер – Ювентус
 4 : 4
27.10 22:45
Фиорентина – Рома
 5 : 1
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Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 7
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 3
И К Ж
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 5 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Алессио Романьоли

Алессио Романьоли

Лацио

 7 1 1
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