Невероятное дерби Италии! «Интер» и «Ювентус» заколотили друг другу по четыре мяча

Ничью для «Старой синьоры» вытянул 19-летний турок.

В 9-м туре серии А «Интер» и «Ювентус» подарили острый триллер — ничья 4:4 с камбэком туринцев во втором тайме с 2:4. Результат получился историческим, а команды продолжили соседствовать в турнирной таблице.

Самый результативный первый тайм в истории

В стартовые 45 минут команды наколотили на двоих пять голов — впервые в истории серии А они забили столько в первом тайме очного противостояния. Веселье началось на 15-й минуте, когда полузащитник «Интера» Петр Зелиньски реализовал пенальти за фол на Маркусе Тюраме, хладнокровно пробив в центр.

Однако «Ювентусу» понадобилось всего 11 минут, чтобы сравнять счет и даже выйти вперед. Сначала Душан Влахович заколотил шестой мяч в чемпионате Италии, с нескольких метров пробив Янна Зоммера. Затем вторым голом в сезоне отметился Тимоти Веа — при Тиаго Мотте американец вновь стал действовать в группе атаки и уже забил больше, чем за два предыдущих года (ноль). Причем в голевом эпизоде Веа вообще оказался в центре нападения и из вратарской замкнул прострел Шику Консейсау с правого края.

Полузащитник «Ювентуса» Тимоти Веа забивает в ворота «Интера». Фото Reuters

После этого инициатива вновь перешла к «Интеру». На 35-й Генрих Мхитарян ударом с линии штрафной сравнял счет, а спустя две минуты Зелиньски реализовал еще один 11-метровый. На перерыв миланцы отправились лидерами (3:2), а уже в начале второго тайма еще сильнее укрепили преимущество — Дензел Дюмфрис несильным ударом с правого края вратарской прошил остолбеневшего Микеле Ди Грегорио. Голландец провел самый удачный матч в сезоне. Ранее он потерял место в основе и лишь во второй раз за девять туров серии А вышел в стартовом составе, а также впервые провел на поле все 90 минут. Помимо гола Дюмфрис еще и заработал второй пенальти.

Защитник Дензел Дюмфрис забивает в ворота «Ювентуса». Фото Reuters

«Ювентус» спас 19-летний Йылдыз

На четвертый пропущенный гол главный тренер туринцев отреагировал двойной заменой, выпустив 21-летнего Николу Савону и 19-летнего Кенана Йылдыза. Новые сочетания заработали не сразу, а ход матча заставлял нервничать фанатов «Старой синьоры» — за 20 минут до финиша превосходство «Интера» по-прежнему составляло два мяча.

Полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз. Фото Reuters

Чуть спокойнее стало на 71-й минуте: вышедший на замену Йылдыз с левого угла штрафной отправил мяч низом в дальний угол, а чуть позже вновь остался открытым вблизи ворот и мощным ударом сравнял счет. Мяч обидно прошел под рукой вратаря «Интера»: для голкиперов эта игра точно прошла неудачно — Зоммер пропустил четыре из пяти попаданий в створ, Ди Грегорио — четыре из девяти. При этом «Ювентус» подошел к матчу с одним пропущенным в восьми предыдущих турах — до нерадзурри вратаря команды переиграл только Рэзван Марин из «Кальяри», да и то с пенальти.

Спаситель туринцев Йылдыз стал самым молодым автором дубля в матче «Интера» и «Ювентуса» в серии А — турку 19 лет 176 дней. Состав «Старой синьоры» в этом матче в принципе оказался самым юным в играх с нерадзурри в эпоху, когда за победу в чемпионате Италии присуждают три очка (с сезона-1994/95). Средний возраст игроков составил 25 лет 212 дней.

Как команды выступают в этом сезоне

«Интер» и «Ювентус» заколотили минимум восемь голов на двоих лишь в третий раз за всю историю противостояния в чемпионате Италии. Однако этот результат сыграл на пользу лидирующему в серии А «Наполи». Нерадзурри с 18 очками остались на второй строчке, туринцы с 17 — на третьей. Неаполитанцы набрали 22 балла и уже неплохо оторвались от преследователей.