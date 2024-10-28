Слишком веселое всеитальянское дерби. Главный его победитель Конте — Антонио возродил «Наполи»
В роли главного тренера 55-летний Антонио Конте выиграл в серии А три скудетто с «Ювентусом» и один — с «Интером». Итого — четыре. Именно по такому количеству голов забили друг другу накануне на легендарном «Сан-Сиро» миланцы с туринцами.
Когда-то давно один очень популярный на Апеннинах спортивный журналист придумал для матчей «Юве» с «Интером» такое определение — всеитальянское дерби. Знаменитого Джанни Бреры давно нет в живых, но встречи «Ювентуса» именно с этим миланским клубом так и остались под грифом «дерби».
На этот раз матч непримиримых соперников получился слишком веселым, особенно для нейтральных болельщиков. Если вкратце, то «Интер» при 4:2 имел не одну возможность довести счет до крупного и снять все вопросы. Вместо этого действующий чемпион Италии пропустил два гола и упустил победу. И этим очень порадовал в первую очередь Антонио Конте и его «Наполи», которые неожиданно даже для самих себя заимели всего после девяти туров целых четыре очка преимущества перед идущим вторым «Интером».
Получив в первом туре пощечину со счетом 0:3 в гостях от «Вероны», «Наполи» выдал затем серию из восьми матчей без поражений. При этом у Конте на старте сезона пять из пяти побед дома. Это всего лишь третий случай в истории «Наполи», когда новый тренер с ходу добивается такого яркого результата. В сезоне-1989/90 подобное удалось Альбертино Бигону, и его команда выиграла тогда скудетто. В сезоне-2021/22 достижение Бигона повторил Лучано Спаллетти, который взял титул с «Наполи» годом позже.
Для Конте это самый впечатляющий старт в его тренерской карьере. Но не по абсолютному количеству очков, набранных после девяти туров (в сезоне-2012/13 их было даже 25), а по отрыву от ближайшего преследователя. Любопытно, что в 2012 году у его «Ювентуса» было «плюс 3» как раз от неаполитанцев, а сегодня уже его «Наполи» опережает «Интер» на четыре балла. При этом Конте в третий раз в серии А набрал 22 очка после девяти туров. В первом случае Антонио стал чемпионом Италии с «Ювентусом», во втором — занял второе место с «Интером».
С учетом приведенной статистики невозможно не признать, что Конте сделал из убогого «Наполи» прошлого сезона одного из реальных претендентов на скудетто сезона нынешнего. Следующие три тура покажут, насколько сама команда в первую очередь психологически готова удержать такое неожиданно яркое (не по игре, а по очкам) лидерство.
Уже завтра, 29 октября, «Наполи» приедет в гости к «Милану», который пропустил девятый тур из-за перенесенного из-за непогоды матча с «Болоньей». В воскресенье, 3 ноября, неаполитанцы сыграют дома с набравшей ход «Аталантой». 10 ноября на «Сан-Сиро» состоится мегаматч «Интер» — «Наполи». Так что до паузы на поединки национальных сборных серию А ждет огненный отрезок, который окончательно покажет, насколько «Наполи» имени Конте уже созрел для звания главного фаворита сезона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|9
|7
|1
|1
|16-5
|22
|
2
|Интер
|9
|5
|3
|1
|21-13
|18
|
3
|Ювентус
|9
|4
|5
|0
|15-5
|17
|
4
|Аталанта
|9
|5
|1
|3
|24-14
|16
|
5
|Удинезе
|9
|5
|1
|3
|12-11
|16
|
6
|Фиорентина
|9
|4
|4
|1
|20-9
|16
|
7
|Лацио
|9
|5
|1
|3
|17-12
|16
|
8
|Милан
|8
|4
|2
|2
|16-9
|14
|
9
|Торино
|9
|4
|2
|3
|15-14
|14
|
10
|Эмполи
|9
|2
|5
|2
|7-6
|11
|
11
|Рома
|9
|2
|4
|3
|9-11
|10
|
12
|Комо
|9
|2
|3
|4
|11-16
|9
|
13
|Болонья
|8
|1
|6
|1
|9-11
|9
|
14
|Кальяри
|9
|2
|3
|4
|8-15
|9
|
15
|Верона
|9
|3
|0
|6
|13-21
|9
|
16
|Монца
|9
|1
|5
|3
|10-11
|8
|
17
|Парма
|9
|1
|5
|3
|12-14
|8
|
18
|Дженоа
|9
|1
|3
|5
|7-20
|6
|
19
|Венеция
|9
|1
|2
|6
|7-16
|5
|
20
|Лечче
|9
|1
|2
|6
|3-19
|5
|29.10
|20:30
|
Кальяри – Болонья
|- : -
|29.10
|20:30
|
Лечче – Верона
|- : -
|29.10
|22:45
|
Милан – Наполи
|- : -
|30.10
|20:30
|
Эмполи – Интер
|- : -
|30.10
|20:30
|
Венеция – Удинезе
|- : -
|30.10
|22:45
|
Аталанта – Монца
|- : -
|30.10
|22:45
|
Ювентус – Парма
|- : -
|31.10
|20:30
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|31.10
|22:45
|
Рома – Торино
|- : -
|31.10
|22:45
|
Комо – Лацио
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|10
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|7
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Алессио Романьоли
Лацио
|7
|1
|1