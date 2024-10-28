«Ювентус» с «Интером» сыграли 4:4, позволив «Наполи» уходить в отрыв.

В роли главного тренера 55-летний Антонио Конте выиграл в серии А три скудетто с «Ювентусом» и один — с «Интером». Итого — четыре. Именно по такому количеству голов забили друг другу накануне на легендарном «Сан-Сиро» миланцы с туринцами.

Когда-то давно один очень популярный на Апеннинах спортивный журналист придумал для матчей «Юве» с «Интером» такое определение — всеитальянское дерби. Знаменитого Джанни Бреры давно нет в живых, но встречи «Ювентуса» именно с этим миланским клубом так и остались под грифом «дерби».

На этот раз матч непримиримых соперников получился слишком веселым, особенно для нейтральных болельщиков. Если вкратце, то «Интер» при 4:2 имел не одну возможность довести счет до крупного и снять все вопросы. Вместо этого действующий чемпион Италии пропустил два гола и упустил победу. И этим очень порадовал в первую очередь Антонио Конте и его «Наполи», которые неожиданно даже для самих себя заимели всего после девяти туров целых четыре очка преимущества перед идущим вторым «Интером».

Получив в первом туре пощечину со счетом 0:3 в гостях от «Вероны», «Наполи» выдал затем серию из восьми матчей без поражений. При этом у Конте на старте сезона пять из пяти побед дома. Это всего лишь третий случай в истории «Наполи», когда новый тренер с ходу добивается такого яркого результата. В сезоне-1989/90 подобное удалось Альбертино Бигону, и его команда выиграла тогда скудетто. В сезоне-2021/22 достижение Бигона повторил Лучано Спаллетти, который взял титул с «Наполи» годом позже.

Футболисты «Интера» празднуют гол Дензела Дюмфриса в ворота «Ювентуса» в матче серии А. 27 октября 2024. Фото Global Look Press

Для Конте это самый впечатляющий старт в его тренерской карьере. Но не по абсолютному количеству очков, набранных после девяти туров (в сезоне-2012/13 их было даже 25), а по отрыву от ближайшего преследователя. Любопытно, что в 2012 году у его «Ювентуса» было «плюс 3» как раз от неаполитанцев, а сегодня уже его «Наполи» опережает «Интер» на четыре балла. При этом Конте в третий раз в серии А набрал 22 очка после девяти туров. В первом случае Антонио стал чемпионом Италии с «Ювентусом», во втором — занял второе место с «Интером».

С учетом приведенной статистики невозможно не признать, что Конте сделал из убогого «Наполи» прошлого сезона одного из реальных претендентов на скудетто сезона нынешнего. Следующие три тура покажут, насколько сама команда в первую очередь психологически готова удержать такое неожиданно яркое (не по игре, а по очкам) лидерство.

Уже завтра, 29 октября, «Наполи» приедет в гости к «Милану», который пропустил девятый тур из-за перенесенного из-за непогоды матча с «Болоньей». В воскресенье, 3 ноября, неаполитанцы сыграют дома с набравшей ход «Аталантой». 10 ноября на «Сан-Сиро» состоится мегаматч «Интер» — «Наполи». Так что до паузы на поединки национальных сборных серию А ждет огненный отрезок, который окончательно покажет, насколько «Наполи» имени Конте уже созрел для звания главного фаворита сезона.