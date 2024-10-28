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Слишком веселое всеитальянское дерби. Главный его победитель Конте — Антонио возродил «Наполи»

«Интер» и «Ювентус» сыграли в результативную ничью
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте.
Фото Global Look Press
«Ювентус» с «Интером» сыграли 4:4, позволив «Наполи» уходить в отрыв.
Италия. Серия А. 9-й тур
27 окт, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:4
Ювентус

В роли главного тренера 55-летний Антонио Конте выиграл в серии А три скудетто с «Ювентусом» и один — с «Интером». Итого — четыре. Именно по такому количеству голов забили друг другу накануне на легендарном «Сан-Сиро» миланцы с туринцами.

Когда-то давно один очень популярный на Апеннинах спортивный журналист придумал для матчей «Юве» с «Интером» такое определение — всеитальянское дерби. Знаменитого Джанни Бреры давно нет в живых, но встречи «Ювентуса» именно с этим миланским клубом так и остались под грифом «дерби».

На этот раз матч непримиримых соперников получился слишком веселым, особенно для нейтральных болельщиков. Если вкратце, то «Интер» при 4:2 имел не одну возможность довести счет до крупного и снять все вопросы. Вместо этого действующий чемпион Италии пропустил два гола и упустил победу. И этим очень порадовал в первую очередь Антонио Конте и его «Наполи», которые неожиданно даже для самих себя заимели всего после девяти туров целых четыре очка преимущества перед идущим вторым «Интером».

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Получив в первом туре пощечину со счетом 0:3 в гостях от «Вероны», «Наполи» выдал затем серию из восьми матчей без поражений. При этом у Конте на старте сезона пять из пяти побед дома. Это всего лишь третий случай в истории «Наполи», когда новый тренер с ходу добивается такого яркого результата. В сезоне-1989/90 подобное удалось Альбертино Бигону, и его команда выиграла тогда скудетто. В сезоне-2021/22 достижение Бигона повторил Лучано Спаллетти, который взял титул с «Наполи» годом позже.

Футболисты «Интера» празднуют гол Дензела Дюмфриса в ворота «Ювентуса» в матче серии А. 27 октября 2024.
Фото Global Look Press

Для Конте это самый впечатляющий старт в его тренерской карьере. Но не по абсолютному количеству очков, набранных после девяти туров (в сезоне-2012/13 их было даже 25), а по отрыву от ближайшего преследователя. Любопытно, что в 2012 году у его «Ювентуса» было «плюс 3» как раз от неаполитанцев, а сегодня уже его «Наполи» опережает «Интер» на четыре балла. При этом Конте в третий раз в серии А набрал 22 очка после девяти туров. В первом случае Антонио стал чемпионом Италии с «Ювентусом», во втором — занял второе место с «Интером».

С учетом приведенной статистики невозможно не признать, что Конте сделал из убогого «Наполи» прошлого сезона одного из реальных претендентов на скудетто сезона нынешнего. Следующие три тура покажут, насколько сама команда в первую очередь психологически готова удержать такое неожиданно яркое (не по игре, а по очкам) лидерство.

Футболисты &laquo;Ювентуса&raquo; Самуэль Мбангула, Кенан Йылдыз и&nbsp;Пьер Калюлю (слева направо) празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Интера&raquo; (4:4) 27&nbsp;октября 2024 года. Невероятное дерби Италии! «Интер» и «Ювентус» заколотили друг другу по четыре мяча

Уже завтра, 29 октября, «Наполи» приедет в гости к «Милану», который пропустил девятый тур из-за перенесенного из-за непогоды матча с «Болоньей». В воскресенье, 3 ноября, неаполитанцы сыграют дома с набравшей ход «Аталантой». 10 ноября на «Сан-Сиро» состоится мегаматч «Интер» — «Наполи». Так что до паузы на поединки национальных сборных серию А ждет огненный отрезок, который окончательно покажет, насколько «Наполи» имени Конте уже созрел для звания главного фаворита сезона.

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Тотти может вернуться в серию А — в качестве игрока! Легенде предложили контракт два клуба
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 9 7 1 1 16-5 22
2
 Интер 9 5 3 1 21-13 18
3
 Ювентус 9 4 5 0 15-5 17
4
 Аталанта 9 5 1 3 24-14 16
5
 Удинезе 9 5 1 3 12-11 16
6
 Фиорентина 9 4 4 1 20-9 16
7
 Лацио 9 5 1 3 17-12 16
8
 Милан 8 4 2 2 16-9 14
9
 Торино 9 4 2 3 15-14 14
10
 Эмполи 9 2 5 2 7-6 11
11
 Рома 9 2 4 3 9-11 10
12
 Комо 9 2 3 4 11-16 9
13
 Болонья 8 1 6 1 9-11 9
14
 Кальяри 9 2 3 4 8-15 9
15
 Верона 9 3 0 6 13-21 9
16
 Монца 9 1 5 3 10-11 8
17
 Парма 9 1 5 3 12-14 8
18
 Дженоа 9 1 3 5 7-20 6
19
 Венеция 9 1 2 6 7-16 5
20
 Лечче 9 1 2 6 3-19 5
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29.10 20:30
Кальяри – Болонья
 - : -
29.10 20:30
Лечче – Верона
 - : -
29.10 22:45
Милан – Наполи
 - : -
30.10 20:30
Эмполи – Интер
 - : -
30.10 20:30
Венеция – Удинезе
 - : -
30.10 22:45
Аталанта – Монца
 - : -
30.10 22:45
Ювентус – Парма
 - : -
31.10 20:30
Дженоа – Фиорентина
 - : -
31.10 22:45
Рома – Торино
 - : -
31.10 22:45
Комо – Лацио
 - : -
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Аталанта

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
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Нуну Тавареш

Лацио

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Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 3
И К Ж
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 5 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Алессио Романьоли

Алессио Романьоли

Лацио

 7 1 1
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