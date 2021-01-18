«Интер» хотят продать. А он борется за скудетто

В центральном матче 18-го тура «Интер» на фоне своих финансовых проблем обыграл на «Сан-Сиро» «Ювентус» (2:0)

Чемпионат Италии. Серия А, 18-й тур

«Интер» — «Ювентус» — 2:0 (1:0)

Голы: Видаль, 12 (1:0). Барелла, 52 (2:0).

«Интер»: Ханданович, Хакими, Шкриньяр, де Фрай, Бастони, Янг (Дармиан, 72), Брозович, Видаль (Гальярдини, 77), Барелла, Мартинес (Санчес, 86), Лукаку.

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Бонуччи, Кьеллини, Фработта (Кулушевски, 58), Кьеза, Бентанкур, Рабьо (Маккенни, 58), Рэмси (Бернардески, 58), Мората, Криштиану Роналду.

Предупреждения: Бонуччи, 36. Янг, 60. Мората, 62. Барелла, 67.

Судья: Довери (Италия).

17 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Шок

«Ювентус» выиграл девять скудетто подряд. «Интер» последний раз завоевывал титул чемпиона Италии в 2010 году. В прошлом сезоне пришедший вместо Лучано Спаллетти Антонио Конте занял с «Интером» второе место. В нынешнем сезоне болельщики этой команды рассчитывают впервые за много-много лет опередить «Юве», который является их злейшим врагом, и взять «золото». Правда, нежданно-негаданно в дело вмешался «Милан» во главе с тренером Пьоли и лидером Ибрагимовичем, но речь сейчас не о нем. И даже не о «Ювентусе».

Речь о самом «Интере» и неприятном сюрпризе для его болельщиков. Несколько лет назад мощный китайский концерн приобрел миланский клуб и вселил в многострадальных болельщиков «Интера» большие надежды на скорое возвращение на вершину. И этот концерн действительно вложил за короткий срок огромные деньги — не менее 700 миллионов евро. При Спаллетти «Интер» сократил свое отставание от «Ювентуса», при Конте приблизился к нему вплотную. Болельщики уже предвкушали было близкое счастье, и тут грянул гром. Выясняется, что китайцы, владеющие «Интером», испытывают такие финансовые проблемы, что готовы продать либо весь клуб целиком, либо отдать новым партнерам большую часть акций. Одним словом, шок!

Признания

То ли мировой кризис, случившийся из-за пандемии, так больно ударил по хозяевам «Интера». То ли строгое китайское государство решило прищучить хозяев миланского клуба и запретило тем тратить огромные деньги за пределами своей страны на непонятный футбол. То ли сошлись обе причины вместе, но факт остается фактом: у «Интера» нарисовались серьезные финансовые проблемы. Про приобретения на трансферном рынке речь вообще сейчас не идет, игрокам задерживают зарплаты, некоторым агентам не выплачивают положенные комиссии и много чего еще другого по мелочи и не очень, включая потерю премий от УЕФА из-за недавнего позорного вылета из Лиги чемпионов в частности и еврокубков в целом.

На протяжении определенного времени по Милану бродили, конечно, слухи о каких-то нарастающих проблемах в «Интере», однако пресса до поры до времени не доводила столь тревожную информацию до общественности. То ли «Интеру» удавалось до какого-то момента держать это в секрете или хотя бы сдерживать распространение. То ли сама местная пресса не рисковала вываливать на голову читателей — без серьезных доказательств — тревожные новости об одном и самых популярных клубов Италии. Но в итоге прорвало как раз накануне мегаматча с «Ювентусом». Даже чуть раньше — перед кубковой игрой с «Фиорентиной». Китайские хозяева клуба отсиживаются при этом у себя на родине, а отдуваются в Милане итальянские топ-менеджеры: пришлось-таки признаваться, что существуют определенные проблемы и идет поиск новых партнеров. При этом местные СМИ пишут, что нынешняя стоимость «Интера» оценивается в районе 800 миллионов евро. Вот такие дела.

Победа

Что будет дальше? Это мы скоро (а может, и не очень) узнаем, а пока «Интер» одержал важнейшую со всех точек зрения победу над «Ювентусом». Символично, что счет в этом матче открыл чилиец Видаль, который играл в «Ювентусе», когда тот тренировал как раз Конте. В этом сезоне новичка «Интера» чихвостили здесь все кому не день, и во многом это было справедливо из-за его невнятной, а порой и раздражающе небрежной игры. И вот чилиец взял и забил в такой нужный момент.

А во втором тайме гол сотворили два итальянских игрока, которые во многом являются олицетворением нынешнего курса «Интера». Защитник Бастиони выдал шикарный пас со своей половины поля, а великолепный Барелла, которого проспали защитники «Ювентуса», исполнил неотразимый удар по воротам Щенсны. Благодаря этой победе «Интер» догнал по очкам своих «кузенов» из «Милана», у которых, правда, один матч в запасе: сегодня «Милан» сыграет в гостях с «Кальяри». Ну а разочаровавший своей игрой «Ювентус» опустился на пятое место, имея в запасе матч с «Наполи». С тем самым «Наполи», который после разгромной победы над «Фиорентиной» опередил туринцев по набранным очкам и поднялся на третье место.