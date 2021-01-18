«Интер» хотят продать. А он борется за скудетто
В центральном матче 18-го тура «Интер» на фоне своих финансовых проблем обыграл на «Сан-Сиро» «Ювентус» (2:0)
Чемпионат Италии. Серия А, 18-й тур
«Интер» — «Ювентус» — 2:0 (1:0)
Голы: Видаль, 12 (1:0). Барелла, 52 (2:0).
«Интер»: Ханданович, Хакими, Шкриньяр, де Фрай, Бастони, Янг (Дармиан, 72), Брозович, Видаль (Гальярдини, 77), Барелла, Мартинес (Санчес, 86), Лукаку.
«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Бонуччи, Кьеллини, Фработта (Кулушевски, 58), Кьеза, Бентанкур, Рабьо (Маккенни, 58), Рэмси (Бернардески, 58), Мората, Криштиану Роналду.
Предупреждения: Бонуччи, 36. Янг, 60. Мората, 62. Барелла, 67.
Судья: Довери (Италия).
17 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Шок
«Ювентус» выиграл девять скудетто подряд. «Интер» последний раз завоевывал титул чемпиона Италии в 2010 году. В прошлом сезоне пришедший вместо Лучано Спаллетти Антонио Конте занял с «Интером» второе место. В нынешнем сезоне болельщики этой команды рассчитывают впервые за много-много лет опередить «Юве», который является их злейшим врагом, и взять «золото». Правда, нежданно-негаданно в дело вмешался «Милан» во главе с тренером Пьоли и лидером Ибрагимовичем, но речь сейчас не о нем. И даже не о «Ювентусе».
Речь о самом «Интере» и неприятном сюрпризе для его болельщиков. Несколько лет назад мощный китайский концерн приобрел миланский клуб и вселил в многострадальных болельщиков «Интера» большие надежды на скорое возвращение на вершину. И этот концерн действительно вложил за короткий срок огромные деньги — не менее 700 миллионов евро. При Спаллетти «Интер» сократил свое отставание от «Ювентуса», при Конте приблизился к нему вплотную. Болельщики уже предвкушали было близкое счастье, и тут грянул гром. Выясняется, что китайцы, владеющие «Интером», испытывают такие финансовые проблемы, что готовы продать либо весь клуб целиком, либо отдать новым партнерам большую часть акций. Одним словом, шок!
? | TORO— Inter (@Inter) January 17, 2021
Determinazione! ?
? #Lautaro Martinez ??#InterJuventus ??? #FORZAINTER pic.twitter.com/vbLWQpBgDD
Признания
То ли мировой кризис, случившийся из-за пандемии, так больно ударил по хозяевам «Интера». То ли строгое китайское государство решило прищучить хозяев миланского клуба и запретило тем тратить огромные деньги за пределами своей страны на непонятный футбол. То ли сошлись обе причины вместе, но факт остается фактом: у «Интера» нарисовались серьезные финансовые проблемы. Про приобретения на трансферном рынке речь вообще сейчас не идет, игрокам задерживают зарплаты, некоторым агентам не выплачивают положенные комиссии и много чего еще другого по мелочи и не очень, включая потерю премий от УЕФА из-за недавнего позорного вылета из Лиги чемпионов в частности и еврокубков в целом.
На протяжении определенного времени по Милану бродили, конечно, слухи о каких-то нарастающих проблемах в «Интере», однако пресса до поры до времени не доводила столь тревожную информацию до общественности. То ли «Интеру» удавалось до какого-то момента держать это в секрете или хотя бы сдерживать распространение. То ли сама местная пресса не рисковала вываливать на голову читателей — без серьезных доказательств — тревожные новости об одном и самых популярных клубов Италии. Но в итоге прорвало как раз накануне мегаматча с «Ювентусом». Даже чуть раньше — перед кубковой игрой с «Фиорентиной». Китайские хозяева клуба отсиживаются при этом у себя на родине, а отдуваются в Милане итальянские топ-менеджеры: пришлось-таки признаваться, что существуют определенные проблемы и идет поиск новых партнеров. При этом местные СМИ пишут, что нынешняя стоимость «Интера» оценивается в районе 800 миллионов евро. Вот такие дела.
Победа
Что будет дальше? Это мы скоро (а может, и не очень) узнаем, а пока «Интер» одержал важнейшую со всех точек зрения победу над «Ювентусом». Символично, что счет в этом матче открыл чилиец Видаль, который играл в «Ювентусе», когда тот тренировал как раз Конте. В этом сезоне новичка «Интера» чихвостили здесь все кому не день, и во многом это было справедливо из-за его невнятной, а порой и раздражающе небрежной игры. И вот чилиец взял и забил в такой нужный момент.
? | KING— Inter (@Inter) January 17, 2021
Primo gol di #Vidal in maglia nerazzurra in @SerieA! ?
VAMOS, ARTURO! ???#InterJuventus ??? #FORZAINTER pic.twitter.com/TBZw8VZdhe
А во втором тайме гол сотворили два итальянских игрока, которые во многом являются олицетворением нынешнего курса «Интера». Защитник Бастиони выдал шикарный пас со своей половины поля, а великолепный Барелла, которого проспали защитники «Ювентуса», исполнил неотразимый удар по воротам Щенсны. Благодаря этой победе «Интер» догнал по очкам своих «кузенов» из «Милана», у которых, правда, один матч в запасе: сегодня «Милан» сыграет в гостях с «Кальяри». Ну а разочаровавший своей игрой «Ювентус» опустился на пятое место, имея в запасе матч с «Наполи». С тем самым «Наполи», который после разгромной победы над «Фиорентиной» опередил туринцев по набранным очкам и поднялся на третье место.
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