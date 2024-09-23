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«Интер» загнан в клетку, в возвращение «Милана» еще рано верить. Итоги одного из главных дерби Италии

«Милан» обыграл «Интер» в серии А
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Футболисты «Милана» празднуют победу над «Интером».
Фото Global Look Press
Противостояние миланских грандов завершилось неожиданно.
Италия. Серия А. 5-й тур
22 сент, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:2
Милан

В третьем туре женского первенства Италии «Милан» забил «Интеру» в самой концовке — на 87-й минуте. Этот гол позволил россонери не проиграть впервые с начала чемпионата. А молодежная команда «Милана» и вовсе показала хороший пример своим старшим товарищам, обыграв нерадзурри со счетом 3:1. Один из голов в этом матче забил в день своего 18-летия парень по имени Максимилиан. Для его папы воскресный сентябрьский день оказался праздничным вдвойне: днем старший сын порадовал голом и победой «молодежки», а вечером главный «Милан» впервые за семь дерби обыграл «Интер».

Фамилия 18-летнего Максимилиана — Ибрагимович. Предыдущий тренер «молодежки» и экс-защитник «Милана» Иньяцио Абате лишился своей работы как раз из-за своего нежелания продвигать старшего сына Ибры: сегодня он тренирует клуб серии С «Тернана». Ну а папа Златан, советник в клубном руководстве, уверен в большом таланте своего сына, а попутно рассказывает, что критика за невнятную работу в «Милане» его только стимулирует.

В воскресенье вечером Ибра стоя аплодировал команде Фонсеки — того самого тренера, которого он сам и выбрал прошедшим летом. У португальца был один шанс, чтобы железно остаться в клубе после этого дерби — выиграть его. В такую возможность верилось с трудом, однако Фонсека на 100 процентов использовал шанс задержаться. Победой в дерби он подарил сам себе передышку и получил возможность выдохнуть до следующего кризисного момента.

Футболисты &laquo;Милана&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Интера&raquo;. «Милан» вырвал победу над «Интером», «Барселона» совершенна, «Боруссия» унижена в Штутгарте

Нынешний «Милан» все равно вызывает скепсис — сомневаюсь, что сама по себе победа, пусть и заслуженная, против более мощного по всем параметрам «Интера» кардинально изменит ситуацию в лучшую сторону. С трудом верится и в то, что Фонсека способен на подвиги с нынешним составом (и при творящемся в клубе менеджерском бардаке). Не стоит удивляться, если разговоры об отставке Фонсеки возобновятся довольно скоро.

В воскресном дерби «Милан» переиграл «Интер» прежде всего ментально, психологически. Большой вопрос, сможет ли команда поддерживать такой настрой, компенсирующий многие недостатки, на длительной дистанции. Уже в пятницу «Милану» играть против скромного «Лечче», настроиться на который в 10 раз сложнее, чем на «Интер». Вот там и посмотрим, выходят ли россонери из кризиса.

Симоне Индзаги.
Фото Global Look Press

Ну а что же «Интер»? Действующий чемпион страны и по совместительству главный фаворит пока буксует. В прошлом сезоне у Симоне Индзаги было пять побед в первых пяти турах, сейчас — только две. Те первые пять поединков прошлого чемпионата «Интер» выиграл с общей разницей 14:2, и пять из тех 14 голов забил Лаутаро Мартинес. Сегодня разница забитых и пропущенных — 10:5, а аргентинский капитан не отличился ни разу. В четвертом туре прошлого чемпионата «Интер» разнес «Милан» со счетом 5:1, и дубль тогда оформил Мхитарян. В этот раз Генрих стал худшим игроком матча и запустил первую голевую атаку... «Милана». А сам «Интер» впервые проиграл дерби после серии из шести побед подряд с общим счетом 14:2.

Пусть Индзаги это публично отрицает, но у его игроков явно был виден недонастрой на «Милан», пусть это и звучит абсурдно. Видимо, внушительная серия побед в личных встречах притупила бдительность «Интера». В их игре не было того огня, который должен гореть в дерби. Возможно, слишком много эмоций футболисты и тренер оставили с «Манчестер Сити», результат с которым был слишком важен для нерадзурри прежде всего в психологическом плане. Но это в любом случае так себе оправдание. Если «Интер» хочет вновь выиграть скудетто, с настроем в таких матчах нужно что-то делать.

Решающий гол в дерби забил Маттео Габбиа, с итальянского его фамилия переводится как «клетка». Чтобы вылезти из той клетки, куда его загнал в прошедшее воскресенье своим голом защитник «Милана», Симоне Индзаги надо побыстрее встряхнуть своих футболистов. Иначе самого мощного по меркам серии А состава и статуса фаворита для чемпионства окажется недостаточно.

Генрих Мхитарян
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Симоне Индзаги
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5
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 Милан 5 2 2 1 11-7 8
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 Интер 5 2 2 1 10-5 8
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