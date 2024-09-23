«Интер» загнан в клетку, в возвращение «Милана» еще рано верить. Итоги одного из главных дерби Италии
В третьем туре женского первенства Италии «Милан» забил «Интеру» в самой концовке — на 87-й минуте. Этот гол позволил россонери не проиграть впервые с начала чемпионата. А молодежная команда «Милана» и вовсе показала хороший пример своим старшим товарищам, обыграв нерадзурри со счетом 3:1. Один из голов в этом матче забил в день своего 18-летия парень по имени Максимилиан. Для его папы воскресный сентябрьский день оказался праздничным вдвойне: днем старший сын порадовал голом и победой «молодежки», а вечером главный «Милан» впервые за семь дерби обыграл «Интер».
Фамилия 18-летнего Максимилиана — Ибрагимович. Предыдущий тренер «молодежки» и экс-защитник «Милана» Иньяцио Абате лишился своей работы как раз из-за своего нежелания продвигать старшего сына Ибры: сегодня он тренирует клуб серии С «Тернана». Ну а папа Златан, советник в клубном руководстве, уверен в большом таланте своего сына, а попутно рассказывает, что критика за невнятную работу в «Милане» его только стимулирует.
В воскресенье вечером Ибра стоя аплодировал команде Фонсеки — того самого тренера, которого он сам и выбрал прошедшим летом. У португальца был один шанс, чтобы железно остаться в клубе после этого дерби — выиграть его. В такую возможность верилось с трудом, однако Фонсека на 100 процентов использовал шанс задержаться. Победой в дерби он подарил сам себе передышку и получил возможность выдохнуть до следующего кризисного момента.
Нынешний «Милан» все равно вызывает скепсис — сомневаюсь, что сама по себе победа, пусть и заслуженная, против более мощного по всем параметрам «Интера» кардинально изменит ситуацию в лучшую сторону. С трудом верится и в то, что Фонсека способен на подвиги с нынешним составом (и при творящемся в клубе менеджерском бардаке). Не стоит удивляться, если разговоры об отставке Фонсеки возобновятся довольно скоро.
В воскресном дерби «Милан» переиграл «Интер» прежде всего ментально, психологически. Большой вопрос, сможет ли команда поддерживать такой настрой, компенсирующий многие недостатки, на длительной дистанции. Уже в пятницу «Милану» играть против скромного «Лечче», настроиться на который в 10 раз сложнее, чем на «Интер». Вот там и посмотрим, выходят ли россонери из кризиса.
Ну а что же «Интер»? Действующий чемпион страны и по совместительству главный фаворит пока буксует. В прошлом сезоне у Симоне Индзаги было пять побед в первых пяти турах, сейчас — только две. Те первые пять поединков прошлого чемпионата «Интер» выиграл с общей разницей 14:2, и пять из тех 14 голов забил Лаутаро Мартинес. Сегодня разница забитых и пропущенных — 10:5, а аргентинский капитан не отличился ни разу. В четвертом туре прошлого чемпионата «Интер» разнес «Милан» со счетом 5:1, и дубль тогда оформил Мхитарян. В этот раз Генрих стал худшим игроком матча и запустил первую голевую атаку... «Милана». А сам «Интер» впервые проиграл дерби после серии из шести побед подряд с общим счетом 14:2.
Пусть Индзаги это публично отрицает, но у его игроков явно был виден недонастрой на «Милан», пусть это и звучит абсурдно. Видимо, внушительная серия побед в личных встречах притупила бдительность «Интера». В их игре не было того огня, который должен гореть в дерби. Возможно, слишком много эмоций футболисты и тренер оставили с «Манчестер Сити», результат с которым был слишком важен для нерадзурри прежде всего в психологическом плане. Но это в любом случае так себе оправдание. Если «Интер» хочет вновь выиграть скудетто, с настроем в таких матчах нужно что-то делать.
Решающий гол в дерби забил Маттео Габбиа, с итальянского его фамилия переводится как «клетка». Чтобы вылезти из той клетки, куда его загнал в прошедшее воскресенье своим голом защитник «Милана», Симоне Индзаги надо побыстрее встряхнуть своих футболистов. Иначе самого мощного по меркам серии А состава и статуса фаворита для чемпионства окажется недостаточно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торино
|5
|3
|2
|0
|8-5
|11
|
2
|Наполи
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
3
|Удинезе
|5
|3
|1
|1
|7-7
|10
|
4
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|6-0
|9
|
5
|Эмполи
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
6
|Милан
|5
|2
|2
|1
|11-7
|8
|
7
|Интер
|5
|2
|2
|1
|10-5
|8
|
8
|Лацио
|5
|2
|1
|2
|9-8
|7
|
9
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-8
|6
|
10
|Рома
|5
|1
|3
|1
|5-3
|6
|
11
|Верона
|5
|2
|0
|3
|8-8
|6
|
12
|Болонья
|5
|1
|3
|1
|6-8
|6
|
13
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|
14
|Парма
|5
|1
|2
|2
|8-9
|5
|
15
|Лечче
|5
|1
|2
|2
|3-8
|5
|
16
|Дженоа
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
17
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|
18
|Монца
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
19
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3-7
|2
|
20
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
|1-8
|2
|20.09
|19:30
|
Кальяри – Эмполи
|0 : 2
|20.09
|21:45
|
Верона – Торино
|2 : 3
|21.09
|16:00
|
Венеция – Дженоа
|2 : 0
|21.09
|19:00
|
Ювентус – Наполи
|0 : 0
|21.09
|21:45
|
Лечче – Парма
|2 : 2
|22.09
|13:30
|
Фиорентина – Лацио
|2 : 1
|22.09
|16:00
|
Монца – Болонья
|1 : 2
|22.09
|19:00
|
Рома – Удинезе
|3 : 0
|22.09
|21:45
|
Интер – Милан
|1 : 2
|23.09
|21:45
|
Аталанта – Комо
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|3
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|4
|1
|1
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Маттео Канчельери
Парма
|5
|1
|0