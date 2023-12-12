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Сегодня, 16:30

Уход Лукаку и Онана пошел на пользу «Интеру». Теперь у команды Индзаги нет слабых мест

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Ромелу Лукаку, Симоне Индзаги, Андре Онана.
Фото «СЭ»
Игра миланцев восхищает.

В прошлом сезоне Симоне Индзаги сделал «Интер» мощной силой, с которой приходилось считаться не только в Италии. Команда выиграла Кубок и Суперкубок страны, финишировала в чемпионате в топ-3, а в Лиге чемпионов и вовсе добралась до финала. В решающем матче за титул миланцы уступили «Манчестер Сити» (0:1), но показали образцовую игру против «машины» Гвардиолы.

Пик для нерадзурри? Нет. Летом Симоне пересобрал свое детище, и «Интер» стал еще сильнее. Сейчас черно-синие лидируют в серии А, проиграв лишь единожды. Миланский клуб забил больше всех и пропустил меньше всех. В ЛЧ дела идут как минимум не хуже: выход в плей-офф уже обеспечен, осталось только разыграть первую строчку в квартете с «Реал Сосьедад».

На данный момент «Интер» — одна из лучших команд в Европе. Почему? Ответ прост: у Индзаги все работает как часы. Могут меняться игроки, но система отлажена на 100 процентов, и она стабильно приносит результат. А после точечных трансферов у них нет слабых мест.

Голкипер «Интера» Янн Зоммер.
Янн Зоммер.
Фото AFP

Уход Онана и покупка Зоммера — величайшие сделки в истории клуба

Продажа камерунца за 50 миллионов евро — гениальный ход спортивного директора «Интера» Джузеппе Маротты. Особенно хорошо это видно сейчас, когда Онана регулярно совершает результативные ошибки в матчах за «МЮ». На него нерадзурри не могли положиться в важных матчах.

Андре Онана. Из-за ошибок Онана у «МЮ» почти не осталось шансов на плей-офф. Но в АПЛ он — один из лучших

Другое дело — Зоммер. Он обошелся миланцам в 13 процентов от стоимости африканца и с первых же минут на поле показал класс. Прямо сейчас Янн — лучший в итальянском чемпионате по проценту сейвов (84,2) и первый по количеству сухих матчей (10). Для сравнения: Онана сыграл «на ноль» только в восьми встречах за весь прошлый год.

Зоммер превзошел камерунца практически во всем: он лучше действует на линии, чаще страхует защитников вне штрафной, хорош на выходах и в игре ногами. Благодаря его надежной игре «Интер» стал более раскрепощенным.

Футболист «Интера» Маркус Тюрам.
Маркус Тюрам.
Фото Reuters

Тюрам идеально заполнил пустоту в атаке. Их тандем с Мартинесом разрывает Италию

Летняя трансферная сага, связанная с уходом Лукаку, не могла пройти мимо вас. О скандальном метании бельгийца между разными клубами говорили везде. «Интеру» нужно было найти замену мощному форварду, тем более что клуб еще покинули Джеко и Корреа.

Выбор пал на сына легендарного Лилиана Тюрама, чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции. И тут миланцы точно не прогадали.

Одно из сильнейших качеств Маркуса — рывки за спину. Француз обладает молниеносной скоростью и отлично удерживает мяч под давлением. Тюрам играет очень подвижно, независимо от плана на игру. Он регулярно смещается на фланги и любит выводить партнеров на ударные позиции.

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Показательная атака была в игре с «Ювентусом» (1:1). Реактивный форвард пронесся по бровке и идеальной передачей нашел своего одноклубника. Лаутаро Мартинес не промахнулся.

На данный момент француз является лучшим ассистентом серии А (шесть голевых передач), второй — по ожидаемым голам (7.7 xG) и второй — по ударам в створ (17). По последним двум показателям его опережает только Мартинес. Это одна из самых эффективных связок Европы. Их тандем крушит все на своем пути.

Прогресс аргентинца в этом сезоне невозможно не заметить: возросла результативность, увеличился объем беговой работы, видны серьезные улучшения в области игрового мышления (капитан «Интера» стал больше играть без мяча, идеально выбирать позицию). Лаутаро находится в монструозной форме, об этом говорит статистика.

Хватит ли «Интер» на весь сезон?

Смущает одно: сейчас у нерадзурри дела идут слишком хорошо. Внутри команды отличная атмосфера, есть результат, идеально вписались новички. Есть ощущение, что миланцы находятся если не на пике формы, то близко к нему. Одна из задач Индзаги — не расплескать эту энергию и сделать так, чтобы силы его игроков не иссякли слишком рано.

Есть опасения за центральных защитников и полузащиту. В обороне играют возрастной Ачерби и травматичный де Врей. Очевидно, что замены Барелле в центре поля попросту нет. Их трио с Мхитаряном и Чалханоглу выглядит настолько идеальным, что если этот механизм разрушится в самый неподходящий момент, то могут возникнуть серьезные проблемы.

Впереди больше половины чемпионата и решающие битвы в плей-офф ЛЧ (сегодняшний матч с «Реал Сосьедадом» Арсена Захаряна определит лишь то, кто из двух клубов будет в группе первым, а кто — вторым), но пока «Интер» действительно впечатляет.

Андре Онана
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
12
 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
13
 Лечче 15 3 8 4 17-20 17
14
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 15 3 4 8 15-27 13
17
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
18
 Эмполи 15 3 3 9 10-27 12
19
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
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15.12 22:45
Дженоа – Ювентус
 - : -
16.12 17:00
Лечче – Фрозиноне
 - : -
16.12 20:00
Наполи – Кальяри
 - : -
16.12 22:45
Торино – Эмполи
 - : -
17.12 14:30
Милан – Монца
 - : -
17.12 17:00
Фиорентина – Верона
 - : -
17.12 17:00
Удинезе – Сассуоло
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 13 1 3
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