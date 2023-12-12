Уход Лукаку и Онана пошел на пользу «Интеру». Теперь у команды Индзаги нет слабых мест
В прошлом сезоне Симоне Индзаги сделал «Интер» мощной силой, с которой приходилось считаться не только в Италии. Команда выиграла Кубок и Суперкубок страны, финишировала в чемпионате в топ-3, а в Лиге чемпионов и вовсе добралась до финала. В решающем матче за титул миланцы уступили «Манчестер Сити» (0:1), но показали образцовую игру против «машины» Гвардиолы.
Пик для нерадзурри? Нет. Летом Симоне пересобрал свое детище, и «Интер» стал еще сильнее. Сейчас черно-синие лидируют в серии А, проиграв лишь единожды. Миланский клуб забил больше всех и пропустил меньше всех. В ЛЧ дела идут как минимум не хуже: выход в плей-офф уже обеспечен, осталось только разыграть первую строчку в квартете с «Реал Сосьедад».
На данный момент «Интер» — одна из лучших команд в Европе. Почему? Ответ прост: у Индзаги все работает как часы. Могут меняться игроки, но система отлажена на 100 процентов, и она стабильно приносит результат. А после точечных трансферов у них нет слабых мест.
Уход Онана и покупка Зоммера — величайшие сделки в истории клуба
Продажа камерунца за 50 миллионов евро — гениальный ход спортивного директора «Интера» Джузеппе Маротты. Особенно хорошо это видно сейчас, когда Онана регулярно совершает результативные ошибки в матчах за «МЮ». На него нерадзурри не могли положиться в важных матчах.
Другое дело — Зоммер. Он обошелся миланцам в 13 процентов от стоимости африканца и с первых же минут на поле показал класс. Прямо сейчас Янн — лучший в итальянском чемпионате по проценту сейвов (84,2) и первый по количеству сухих матчей (10). Для сравнения: Онана сыграл «на ноль» только в восьми встречах за весь прошлый год.
Зоммер превзошел камерунца практически во всем: он лучше действует на линии, чаще страхует защитников вне штрафной, хорош на выходах и в игре ногами. Благодаря его надежной игре «Интер» стал более раскрепощенным.
Тюрам идеально заполнил пустоту в атаке. Их тандем с Мартинесом разрывает Италию
Летняя трансферная сага, связанная с уходом Лукаку, не могла пройти мимо вас. О скандальном метании бельгийца между разными клубами говорили везде. «Интеру» нужно было найти замену мощному форварду, тем более что клуб еще покинули Джеко и Корреа.
Выбор пал на сына легендарного Лилиана Тюрама, чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции. И тут миланцы точно не прогадали.
Одно из сильнейших качеств Маркуса — рывки за спину. Француз обладает молниеносной скоростью и отлично удерживает мяч под давлением. Тюрам играет очень подвижно, независимо от плана на игру. Он регулярно смещается на фланги и любит выводить партнеров на ударные позиции.
Показательная атака была в игре с «Ювентусом» (1:1). Реактивный форвард пронесся по бровке и идеальной передачей нашел своего одноклубника. Лаутаро Мартинес не промахнулся.
На данный момент француз является лучшим ассистентом серии А (шесть голевых передач), второй — по ожидаемым голам (7.7 xG) и второй — по ударам в створ (17). По последним двум показателям его опережает только Мартинес. Это одна из самых эффективных связок Европы. Их тандем крушит все на своем пути.
Прогресс аргентинца в этом сезоне невозможно не заметить: возросла результативность, увеличился объем беговой работы, видны серьезные улучшения в области игрового мышления (капитан «Интера» стал больше играть без мяча, идеально выбирать позицию). Лаутаро находится в монструозной форме, об этом говорит статистика.
Хватит ли «Интер» на весь сезон?
Смущает одно: сейчас у нерадзурри дела идут слишком хорошо. Внутри команды отличная атмосфера, есть результат, идеально вписались новички. Есть ощущение, что миланцы находятся если не на пике формы, то близко к нему. Одна из задач Индзаги — не расплескать эту энергию и сделать так, чтобы силы его игроков не иссякли слишком рано.
Есть опасения за центральных защитников и полузащиту. В обороне играют возрастной Ачерби и травматичный де Врей. Очевидно, что замены Барелле в центре поля попросту нет. Их трио с Мхитаряном и Чалханоглу выглядит настолько идеальным, что если этот механизм разрушится в самый неподходящий момент, то могут возникнуть серьезные проблемы.
Впереди больше половины чемпионата и решающие битвы в плей-офф ЛЧ (сегодняшний матч с «Реал Сосьедадом» Арсена Захаряна определит лишь то, кто из двух клубов будет в группе первым, а кто — вторым), но пока «Интер» действительно впечатляет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|15
|12
|2
|1
|37-7
|38
|
2
|Ювентус
|15
|11
|3
|1
|23-9
|36
|
3
|Милан
|15
|9
|2
|4
|26-18
|29
|
4
|Рома
|15
|7
|4
|4
|28-17
|25
|
5
|Болонья
|15
|6
|7
|2
|18-12
|25
|
6
|Фиорентина
|15
|7
|3
|5
|24-18
|24
|
7
|Наполи
|15
|7
|3
|5
|26-18
|24
|
8
|Аталанта
|15
|7
|2
|6
|24-18
|23
|
9
|Монца
|15
|5
|6
|4
|16-14
|21
|
10
|Лацио
|15
|6
|3
|6
|16-16
|21
|
11
|Торино
|15
|5
|5
|5
|13-16
|20
|
12
|Фрозиноне
|15
|5
|4
|6
|20-24
|19
|
13
|Лечче
|15
|3
|8
|4
|17-20
|17
|
14
|Дженоа
|15
|4
|3
|8
|15-20
|15
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|3
|8
|22-28
|15
|
16
|Кальяри
|15
|3
|4
|8
|15-27
|13
|
17
|Удинезе
|15
|1
|9
|5
|12-25
|12
|
18
|Эмполи
|15
|3
|3
|9
|10-27
|12
|
19
|Верона
|15
|2
|5
|8
|13-22
|11
|
20
|Салернитана
|15
|1
|5
|9
|11-30
|8
|15.12
|22:45
|
Дженоа – Ювентус
|- : -
|16.12
|17:00
|
Лечче – Фрозиноне
|- : -
|16.12
|20:00
|
Наполи – Кальяри
|- : -
|16.12
|22:45
|
Торино – Эмполи
|- : -
|17.12
|14:30
|
Милан – Монца
|- : -
|17.12
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|- : -
|17.12
|17:00
|
Удинезе – Сассуоло
|- : -
|17.12
|20:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|17.12
|22:45
|
Лацио – Интер
|- : -
|18.12
|22:45
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|13
|1
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|13
|1
|3