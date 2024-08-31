Генрих Мхитарян: биография самого известного армянского футболиста

Интересные факты об игроке «Интера».

Генрих Мхитарян

Дата рождения: 21 января 1989 года.

Место рождения: Ереван, Армянская ССР.

Вид спорта: футбол.

Амплуа: полузащитник.

Рост: 177 см.

Игровой номер: 22.

Детство

Мхитарян родился в Ереване. Его отец Гамлет был профессиональным футболистом, выступавшим за «Арарат» и сборную Армении. В 1990 году он перешел во французский клуб «Валанс» и переехал во Францию. Генрих заинтересовался футболом, наблюдая за игрой отца, и в 1995 году после возвращения в Ереван присоединился к академии «Пюника».

Когда Генриху было семь лет, его отец умер из-за опухоли мозга. «Такова жизнь, жизнь продолжается. Надеюсь, что он меня видит», — говорил позже Мхитарян.

В 2003 году Генрих ездил на четырехмесячную стажировку в бразильский «Сан-Паулу», после чего вернулся в «Пюник».

Фото Ефим Шаинский, архив «СЭ»

Начало профессиональной карьеры

В 17 лет Мхитарян дебютировал за «Пюник» в чемпионате Армении. В те годы клуб был гегемоном в стране, и Генрих выиграл четыре чемпионских титула за четыре года, проведенных в команде. В 2009 году Мхитарян забил 11 голов в 10 матчах армянской лиги, после чего перешел в украинский «Металлург» (Донецк).

Украина

После проведенного в «Металлурге» сезона Мхитаряна купил донецкий «Шахтер». Сумма трансфера составила 5,85 миллиона евро — почти в 17 раз выше, чем стоимость перехода из «Пюника».

В составе «Шахтера» Генрих дебютировал в Лиге чемпионов (осенью 2010 года). В том сезоне игрок дошел с командой до четвертьфинала турнира, а также сделал золотой дубль (чемпионат + Кубок) на Украине. Наиболее успешным в составе «горняков» для Мхитаряна стал сезон-2012/13: армянин был признан лучшим футболистом года в украинской лиге и стал лучшим бомбардиром чемпионата (25 голов в 29 играх), а «Шахтер» сделал третий подряд золотой дубль.

«Сначала ему было нелегко, но его интеграция ускорилась благодаря высокому уровню футбольного интеллекта. Понимание игры, пожалуй, его самое ценное качество — это, а также скорость, мощь и техника, которыми Генрих был одарен от природы и которые он развил. Благодаря этим достоинствам он один из игроков, который наиболее последовательно выполняет задачи, поставленные тренерским штабом. Работать с ним — удовольствие», — делился впечатлениями о футболисте тренер Мирча Луческу .

«Шахтер» 2010-х годов стал трамплином в Европу для многих звездных футболистов, таких как Дуглас Коста, Виллиан и Фернандиньо. Мхитарян не стал исключением: в 2013 году игрока приобрела «Боруссия» за 27,5 миллиона евро — самый дорогой трансфер дортмундцев на тот момент.

Фото Global Look Press

«Боруссия»

В 2013 году «Боруссия» под руководством Юргена Клоппа выиграла Суперкубок Германии, но Мхитарян не принял участие в матче из-за травмы. В сезоне-2013/14 клуб занял второе место в бундеслиге и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Летом 2014 года Генрих помог «Боруссии» завоевать еще один Суперкубок страны, открыв счет в матче с «Баварией» (2:0). Сезон получился для дортмундцев менее успешным: «шмели» заняли в чемпионате седьмое место.

Сезон-2015/16 стал для Мхитаряна одним из лучших в карьере: полузащитник отметился 11 голами и 15 результативными передачами в 28 матчах бундеслиги и стал лучшим игроком «Боруссии» в турнире по оценкам WhoScored , а также лучшим ассистентом немецкого чемпионата. Дортмундцы добрались до четвертьфинала Лиги Европы, где встречались с «Ливерпулем» — новой командой Клоппа. Несмотря на гол Мхитаряна, «Боруссия» уступила с общим счетом 4:5 и завершила выступление в турнире. В 15 матчах Лиги Европы у Генриха было семь голов и восемь ассистов.

В 2016 году Мхитаряна за 42 миллиона евро купил «Манчестер Юнайтед».

Англия

Первым официальным матчем за манкунианцев для Мхитаряна стала игра с «Лестером» в Суперкубке Англии 2016 года. Та встреча завершилась победой «Юнайтед» (2:1). В Лиге Европы сезона-2016/17 Мхитарян забил шесть голов, включая второй мяч в финальной игре с «Аяксом» (2:0). Генрих также помог команде выиграть Кубок футбольной лиги, отдав три голевые передачи в двух матчах.

Сезон-2017/18 Мхитарян начал с пяти ассистов в трех первых матчах английской премьер-лиги. Однако сезон складывался не лучшим образом: случился конфликт с Жозе Моуринью, полузащитник стал получать меньше игрового времени, а в ноябре был исключен из состава на пять матчей АПЛ. В январе 2018 года «Манчестер Юнайтед» отдал Мхитаряна в «Арсенал» взамен на Алексиса Санчеса.

В своей второй игре за «Арсенал» Мхитарян отдал три голевые передачи и помог лондонцам обыграть «Эвертон». В апреле Генрих сыграл против «Манчестер Юнайтед» и отметился голом в ворота бывшей команды.

В сезоне-2018/19 «Арсенал» занял пятое место в АПЛ и дошел до финала Лиги Европы. В сентябре 2019 года английский клуб отдал игрока в аренду в «Рому», а спустя год полузащитник заключил с римлянами полноценный контракт.

Генрих Мхитарян и Марко Карнесекки. Фото Global Look Press

Италия

Сезон-2019/20 Мхитарян провел на фоне травм. Тем не менее Генрих провел в серии А 22 матча, в которых отметился девятью голами и пятью ассистами.

В сезоне-2020/21 Генрих превратился в полноценного лидера римлян: 13 голов и 10 результативных передач в 34 матчах чемпионата Италии и первое место в команде по оценкам WhoScored .

В 2021 году «Рому» возглавил Моуринью. Тренер и игрок смогли разрешить конфликт четырехлетней давности, а под руководством португальца римляне стали победителями первого в истории розыгрыша Лиги конференций. Мхитарян принял участие в финале турнира, но был заменен на 17-й минуте из-за травмы.

После окончания сезона Мхитарян перешел в «Интер». Генрих начал выступление за нерадзурри с победы в Суперкубке Италии: команда выиграла дерби у «Милана» (3:0). В том сезоне Мхитарян впервые за пять лет сыграл в Лиге чемпионов и помог команде выйти в финал, отметившись голом в ворота «Милана» в полуфинале. В решающей игре Мхитарян вышел на замену в концовке матча при счете 1:0 в пользу «Манчестер Сити», но спасти команду не смог. Таким образом, Генрих по одному разу сыграл в финалах трех европейских клубных турниров. В 2023 году «Интер» выиграл Кубок, а затем — Суперкубок Италии.

В сезоне-2023/24 «Интер» стал чемпионом страны, опередив финишировавший вторым «Милан» на 19 очков. Мхитарян стал лучшим ассистентом чемпионской команды (восемь голевых передач).

Фото Getty Images

Игра за сборную Армении

Мхитарян дебютировал за сборную Армении в 2008 году. В составе национальной команды игрок провел 95 матчей, забил 32 гола и стал лучшим бомбардиром в ее истории. В 2022 году полузащитник объявил о завершении карьеры в сборной.

Несмотря на старания Мхитаряна, Армения ни разу не выходила в финальную стадию крупных турниров. Ближе всего к успеху сборная была в отборе к Евро-2012. Тогда Армения перед последним туром отставала от второго места в группе на одно очко. Победа в очной встрече с Ирландией вывела бы армян в стыковые матчи, но, несмотря на гол Мхитаряна, ирландцы оказались сильнее (2:1).

Достижения

Командные:

Чемпион Армении (4): 2006, 2007, 2008, 2009

Обладатель Кубка Армении: 2009

Обладатель Суперкубка Армении (2): 2007, 2008

Чемпион Украины (3): 2010/11, 2011/12, 2012/13

Обладатель Кубка Украины (3): 2010/11, 2011/12, 2012/13

Обладатель Суперкубка Украины: 2012

Обладатель Суперкубка Германии: 2014

Обладатель Кубка футбольной лиги: 2016/17

Обладатель Суперкубка Англии: 2016

Чемпион Италии: 2023/24

Обладатель Кубка Италии: 2022/23

Обладатель Суперкубка Италии (2): 2022, 2023

Победитель Лиги конференций: 2021/22

Победитель Лиги Европы: 2016/17

Личные:

Футболист года в Армении (11) — 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2023

Футболист года в чемпионате Украины: 2012

Лучший бомбардир УПЛ: 2012/13

Лучший ассистент бундеслиги: 2015/16

Лучший бомбардир Кубка Германии: 2015/16

Рекорды:

Лучший бомбардир в истории сборной Армении — 32 гола

Наибольшее число голов в одном сезоне чемпионата Украины — 25

Фото Getty Images

Сколько зарабатывает Мхитарян

По неофициальным данным, зарплата Мхитаряна в «Интере» составляет 4 миллиона евро в год. Контракт игрока с нерадзурри рассчитан до 2026 года. Рыночная стоимость футболиста на пике составляла 37 миллионов евро, когда футболист выступал за «Манчестер Юнайтед».

Личная жизнь

Мхитарян свободно говорит на шести языках: армянском, русском, итальянском, английском, немецком и французском. В юности Генрих также выучил португальский — благодаря поездке в «Сан-Паулу».

Игрок женат на Бетти Варданян — дочери армянского бизнесмена Микаэла Варданяна. У пары родился сын, который получил имя Гамлет — как у покойного отца Генриха.

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