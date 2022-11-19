Как дела у Ваноли и Черышева в серии В. Дзюба или Чалов тоже могут оказаться в Италии?

Комментарий с Апеннин.

Мой собеседник является одним из основателей и авторов наиболее популярного в Генуе сайта про жизнь «Дженоа» — старейшего профессионального клуба Италии. В беседе «СЭ» Алессио Семино из buoncalcioatutti.it поведал о дальнейшей судьбе экс-зенитовца Доменико Кришито, поделился мнением о нынешней серии В и рассказал о «Венеции», где играет Черышев.

Кришито уехал из Канады и готовится учиться на тренера

— Именно ваш сайт первым обнаружил в Генуе экс-капитана «Дженоа» Кришито. Что делает в городе бывший защитник «Зенита», который несколько месяцев назад уехал играть в Канаду?

— Мы обнаружили Миммо еще дней десять назад на одном из матчей юношеской команды «Дженоа». А потом он привез своего сына посмотреть, как играют его бывшие партнеры по детской команде. Миммо никаких комментариев не давал, но «Торонто» сам накануне объявил, что Кришито покинул этот клуб.

— Перед самым Новым годом Кришито исполнится 36 лет. Уход из «Торонто» — конец карьеры?

— Пятьдесят на пятьдесят.

— Поясните.

— Миммо очень привязан к «Дженоа», с которым расстался в хороших отношениях. А в нынешнем составе позиция, на которой он играет, как раз является проблемной. Клуб ставит перед собой задачу с ходу вернуться в серию А, потому я бы не стал исключать того, что Кришито мог бы на правах свободного агента подписать в январе контракт до конца текущего сезона. Миммо — настоящий профессионал, и он знает, как поддерживать форму в своем возрасте. А его мастерство не обсуждается! С его качествами даже в свои 36 он вполне мог бы помочь «Дженоа» побороться за возвращение в элиту. Ну а вот если он с этим клубом по той или иной причине не договорится, тогда может и завершить карьеру, чтобы открыть новую главу своей спортивной биографии. Предполагаю, что целью Кришито является получение тренерской лицензии.

— Каковы, на ваш взгляд, шансы «Дженоа» на возвращение в серию А уже в этом сезоне?

— Перед стартом турнира многие называли именно «Дженоа» главным фаворитом серии В, а сам клуб декларировал и продолжает декларировать, что задача на сезон только одна — вернуться в элиту. Между тем серия В — очень сложный турнир, в котором надо пройти тернистый путь, чтобы получить заветную путевку в высший дивизион. Напрямую туда выходят две лучшие команды по итогам регулярного сезона, а третья пробивается через сложные матчи плей-офф. Роль фаворита сослужила «Дженоа» дурную службу: на старте сезона команда не очень-то справилась с ответственностью. А ведь болельщики у команды слишком требовательные и не совсем, мягко говоря, спокойные. На ноябрьскую двухнедельную паузу клуб ушел на третьем месте, шансы на возвращение в серию А, конечно, есть, причем неплохие. Но, повторю, серия В — это коварный турнир, где сама по себе роль фаворита и хорошие финансовые условия в клубе ничего не гарантируют. Чтобы попасть в заветную двойку или пройти изнурительные матчи плей-офф, придется сильно попотеть. Вот почему я думаю, что опыт и авторитет Кришито пригодились бы сегодняшней команде.

Денис Черышев. ФК «Венеция»

У «Венеции» Ваноли и Черышева проблемы

— Пока явный лидер — это «Фрозиноне». Можно ли сказать, что один из трех счастливчиков уже известен?

— На сегодняшний день «Фрозиноне» заслуженно лидирует с отрывом в 7 очков от третьего места. Но у лидера впереди целая серия поединков с клубами из первой десятки. Вот если «Фрозиноне» и этот отрезок пройдет стабильно, тогда команду точно можно будет назвать одним из двух главных фаворитов на оставшуюся часть сезона. А пока давайте все же подождем.

— Кто еще, кроме «Фрозиноне» и «Дженоа», реально претендует на выдвижение в элиту?

— Сейчас на заветном втором месте идет «Реджина», которую тренирует Пиппо Индзаги. У него есть двойной опыт по части повышения в классе: он выводил «Венецию» из серии С в серию В, а «Беневенто» поднял из серии В в высший дивизион. Этот специфический опыт главного тренера — большой плюс для «Реджины». В то же время глубина состава у нее меньше, чем у того же «Дженоа». Еще я бы не сбрасывал со счетов «Парму» и «Брешию» с «Бари», хотя последний клуб принадлежит той же семье, что владеет «Наполи». В Италии одним и тем же хозяевам запрещено иметь два клуба в одном дивизионе, потому не очень верю, что «Бари» по итогам сезона окажется в серии А. Ну а из тех, кто сегодня находится за пределами зоны плей-офф, отмечу «Кальяри». Клуб из Сардинии еще может побороться за выход в элиту, тем более что его называли одним из фаворитов перед началом сезона.

— В прошлом сезоне серию А покинули «Дженоа», «Кальяри» и «Венеция». «Дженоа» сегодня идет в лидерах серии В, «Кальяри» держится рядом с зоной плей-офф, а вот что случилось с «Венецией», которая барахтается в зоне вылета в серию С?

— У меня изначально сложилось впечатление, что и в клубном менеджменте, и в команде не хватает слаженности в работе. Плюс ко всему в «Венеции» явно существуют проблемы в отношениях с активными болельщиками, а домашняя посещаемость просто угнетает. По набору игроков «Венеция» вроде бы весьма неплохая команда, но слабый старт показал, что хорватскому тренеру Ивану Яворчичу не удалось создать единый коллектив, в котором, возможно, слишком много для серии В высокооплачиваемых легионеров. По иронии судьбы та команда, которую Яворчич вывел в прошлом сезоне в серию В и откуда уходил на повышение в «Венецию», находится сейчас в зоне плей-офф. Сложно себе представить, что «Зюдтирол» в итоге сможет дотянуться до серии А, но в любом случае у этого коллектива сейчас на 11 очков больше, чем у «Венеции». При этом команда просто ужасно играет дома, где проигрывает раз за разом.

— А как смотрится наш Денис Черышев?

— Черышев пока запомнился одним ярким матчем за «Венецию» против «Кальяри». На Сардинии он забил два гола и отдал голевую передачу. В остальном не могу сказать, что о Черышеве много говорят и пишут. Вот в первом матче при Паоло Ваноли ваш игрок даже не попал в стартовый состав. Посмотрим, что будет после паузы, ведь там «Венеция», как и все остальные, сыграет шесть матчей всего за месяц. Ну а 14 января венецианцы приедут к нам в Геную, вот тогда я смогу фактурнее ответить на ваш вопрос про Черышева.

— Как вы оцениваете назначение главным тренером «Венеции» экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли?

— Пока это кот в мешке. Да, Ваноли выиграл в этом году Кубок России со «Спартаком», но ведь в Италии он нигде самостоятельно на взрослом уровне не работал, поэтому у нас его в качестве главного тренера никто не знает. Первый тайм против «Реджины» «Венеция» провела на своем поле очень сильно и могла даже выиграть его с крупным счетом, но в итоге-то и вовсе проиграла этот поединок. Так что эффект новизны пока в «Венеции» не сработал. Посмотрим, что будет дальше.

Артем Дзюба. Джалиль Губайдуллин, ФК «Рубин»

«Венеция» правда может пригласить Дзюбу или Чалова?

— На итальянских и российских сайтах проходила информация о том, что «Венеция» якобы заинтересована в услугах российского форварда — то ли Дзюбы, то ли Чалова. Что вы на это скажете?

— Для меня это звучит странно. Как «Венеция» может всерьез интересоваться российскими футболистами, если регламент серии В не предусматривает внесения в заявку игроков, у которых нет паспортов стран Шенгенской зоны? Случай с Черышевым — это исключение, ведь он давно живет в Испании и имеет местное гражданство. Единственный и организационно не самый простой вариант для Дзюбы, Чалова или другого футболиста из России — это переход в клуб серии А, который зачем-то лишает сам себя одной ценной легионерской позиции, заявляя ненужного ему игрока, и сразу отдает того в аренду в тонущую «Венецию». Но не слишком ли это мудреная комбинация в случае, скажем, с тем же Дзюбой, который рискует повторить в Италии судьбу Кокорина?