«Никого не удивит, если этим летом Кокорин вернется в Россию. Миранчук в «Аталанте» по-прежнему только игрок замены». Мнения из Италии о наших легионерах

У обоих дела так себе.

В ближайшие выходные стартует турнир серии А-2021/22. В воскресенье «Фиорентину», где в составе есть Александр Кокорин, ждет в Вечном городе встреча с «Ромой», куда недавно перешел из «Дженоа» Элдор Шомуродов. При этом клуб из Рима недавно возглавил знаменитый Жозе Моуринью. Сутками раньше «Аталанта», за которую выступает Алексей Миранчук, сыграет в гостях с «Торино».

О том, в каком состоянии подходят к началу чемпионата российские легионеры на Апеннинах, нам рассказали итальянские коллеги.

«Саша — третий по зарплате в «Фиорентине», но не выходит даже на замену»

— «Фиорентина» крупно обыграла в Кубке Италии «Козенцу» — 4:0, а два гола из четырех забила наша главная звезда, сербский форвард Душан Влахович. Спрос на него сейчас высок, претенденты готовы платить за балканца 50-60 миллионов евро. Посмотрим, сможет ли руководство «Фиорентины» устоять перед такими большими деньгами, — рассказывает Андреа Джаннатазио, один из самых известных спортивных журналистов Флоренции. — Между тем зарплата Влаховича, если верить открытым источникам, раза в полтора ниже оклада Кокорина, который вообще третий в команде после новичка Нико Гонсалеса и Кальехона.

Либо Душану серьезно поднимут доход, либо его продадут. Ну а Кокорин попал в заявку на встречу с «Козенцой». Правда, тренер Винченцо Итальяно даже не отправлял его разминаться, не говоря уж о том, чтобы выпустить Сашу на поле хотя бы на несколько минут.

Пока ситуация для Кокорина остается грустной. Просветов в его флорентийской футбольной жизни пока нет. Сложно предполагать, как все сложится в дальнейшем. Не удивлюсь, если перед закрытием летнего трансферного окна выяснится, что Саша возвращается в Россию.

«Алексей ничем не проявил себя в контрольной игре»

— На днях «Аталанта» провела тренировочный спарринг с «Ювентусом» и уступила — 1:3. Миранчука не включали в заявку на матч из-за небольшого повреждения, полученного на одном из занятий. Впрочем, к первому туру Алексей, думаю, будет готов, — говорит Эудженио Соррентино из бергамского издания Terzo Tempo Sport Magazine. — Выйдет ли он против «Торино» в стартовом составе с учетом дисквалификации Де Рона и Фройлера и недавней операции Малиновского? Недели две назад я был почти в этом уверен, но теперь — нет. В недавней контрольной игре против клуба «Порденоне» Миранчук ничем особенным себя не проявил.

??? Assist di #Miranchuk e pennellata sotto il sette del Profesor!

??? Miranchuk with the assist and #Ili?i? with the curler into the top corner! #AtalantaAlessandria #GoAtalantaGo ?? https://t.co/ndqW3a7GsV pic.twitter.com/JgLclBVdeH — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 11, 2021

Вместе с тем быстрее, чем ожидалось, восстановился Малиновский, а Иличич решил не уходить из «Аталанты», хотя об этом долго шли разговоры, имевшие под собой серьезную почву. На сегодня вновь вижу Миранчука лишь игроком замены. Но если ошибусь, то только порадуюсь!

Серия А-2021/22. 1-й тур:

21 августа, суббота

19.30*. Верона — Сассуоло

19.30. Интер — Дженоа

21.45. Эмполи — Лацио

21.45. Торино — Аталанта

22 августа, воскресенье

19.30. Болонья — Салернитана

19.30. Удинезе — Ювентус

21.45. Наполи — Венеция

21.45. Рома — Фиорентина

23 августа, понедельник

19.30. Кальяри — Специя

21.45. Сампдория — Милан

*Время московское.