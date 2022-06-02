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Сегодня, 17:00

Американцы купили еще один топ-клуб. США все больше контролируют европейский футбол

Новым владельцем «Милана» станет американская инвестиционная компания RedBird Capital
Читать «СЭ» в
Логотип «Милана».
Фото AFP
«Милан» празднует победу в чемпионате Италии-2021/22.
Фото Reuters
Стефано Пиоли.
Фото AFP
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У «Милана» теперь новые хозяева.

У «Милана», который в минувшем сезоне впервые за 11 лет выиграл чемпионат Италии, будут новые владельцы. Американская инвестиционная компания RedBird Capital достигла договоренности о покупке клуба с фондом Elliott Advisors — он вел дела россонери последние несколько лет. Сумма сделки составит 1,2 миллиарда евро. У Elliott останется миноритарный пакет акций, плюс фонд сохранит места в совете директоров.

&laquo;Милан&raquo;. «Милан» объявил о смене владельца

Напомним, что Elliott получил контроль над «Миланом» в 2018 году — после того как предыдущий хозяин, китайский бизнесмен Йонхон Ли, не смог вернуть фонду взятые у него займы и едва не довел красно-черных до банкротства. Операционные убытки составляли 560 миллионов евро. Был введен режим экономии, «Милан» старался жить по средствам и не переплачивать. Из-за этого не получилось продлить контракты с Джанлуиджи Доннаруммой, Хаканом Чалханоглу и Франком Кессье. Зато убытки постепенно уменьшались и в сезоне-2020/21 составили, по информации La Gazzetta dello Sport, всего 60 миллионов евро.

Однако в Elliott не скрывали, что, приведя дела в порядок, рассчитывают найти нового владельца. В конце апреля казалось, что им станет крупнейший инвестиционный фонд Бахрейна Investcorp. Покупка оценивалась в 1,1 миллиарда евро, а ближневосточное государство вслед за соседями из ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии получило бы в собственность футбольный клуб из Европы. La Gazzetta dello Sport сообщала, что уже этим летом на трансферы бахрейнцы выделят 300 миллионов евро. Но в итоге все отменилось — Elliott заключил сделку с RedBird Capital.

«Милан» празднует победу в чемпионате Италии-2021/22. Фото Reuters
«Милан» празднует победу в чемпионате Италии-2021/22.
Фото Reuters

«Для нас большая честь быть частью прославленной истории «Милана». Мы рады сыграть свою роль в следующей главе, когда он возвращается на законное место на самой вершине итальянского, европейского и мирового футбола», — сказал основатель и управляющий партнер RedBird Джерри Кардинале.

Во всей этой истории есть два любопытных момента. Первый — около года назад RedBird Capital купила порядка 10 процентов акций компании Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем» (а кроме того, бейсбольным «Бостон Ред Сокс»). Возникает вопрос о конфликте интересов. Однако акции Fenway Sports Group — просто пассивная инвестиция. RedBird никак не принимает участия в управлении английским клубом, у компании нет представителей в совете директоров красных.

Так что со стороны УЕФА не должно последовать никаких возражений по поводу участия «Милана» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов — тем более в европейском футбольном союзе в свое время разбирались с куда более сложным и неоднозначным кейсом «Лейпцига» и «Зальцбурга».

Стефано Пиоли. Фото AFP
Стефано Пиоли.
Фото AFP

Второй фактор — очередной европейский топ-клуб перешел под контроль владельцев из США. За несколько дней до истории с «Миланом» официально оформлена сделка по покупке «Челси» консорциумом во главе с бизнесменом из США Тодом Боэли. Про «Ливерпуль» уже сказано выше. «Манчестер Юнайтед» контролирует семейство Глейзеров, «Арсенал» — Стэн Кронке. Американские боссы у «Кристал Пэлас» и «Бернли», заокеанские воротилы обладают крупными пакетами акций в «Лидсе» и «Астон Вилле».

Что касается Италии, то там под контролем компаний и бизнесменов из США находятся «Рома», «Фиорентина», «Аталанта» (55 процентов акций), «Дженоа», «Парма», «Специя», «Венеция». Во Франции — «Марсель».

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⚽ Футбол. Лига наций A
Испания
Португалия

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
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ФК Милан
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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24 часа
3 дня
Неделя

  • SMdSH

    пиндосы, как и все вокруг себя, развалят в конце концов клуб...жаль...

    02.06.2022

  • Илья Иванович

    Ять, Милан и Ломбардия - индустриальное сердце Италии, неужели там не нашлось итальянской фирмы, кто бы выкупил клуб)

    02.06.2022

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Вот потому Италия и перестала попадать на ЧМ. Скоро и на Евро не будет отбираться. Лярдные вложения пиндосов в МЮ после Ферги к чему привели, да фактически ни к чему. Скоро Монца будет драть пиндосский Милан. Грустно.

    02.06.2022

    • Берлускони строит новый суперклуб: «Монца» впервые в серии А, цель — победа в Лиге чемпионов
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    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    И В Н П +/- О
    1
    		 Милан 38 26 8 4 69-31 86
    2
    		 Интер 38 25 9 4 84-32 84
    3
    		 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
    4
    		 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
    5
    		 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
    6
    		 Рома 38 18 9 11 59-43 63
    7
    		 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
    8
    		 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
    9
    		 Верона 38 14 11 13 65-59 53
    10
    		 Торино 38 13 11 14 46-41 50
    11
    		 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
    12
    		 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
    13
    		 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
    14
    		 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
    15
    		 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
    16
    		 Специя 38 10 6 22 41-71 36
    17
    		 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
    18
    		 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
    19
    		 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
    20
    		 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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    38 тур
    20.05 21:45
    Торино – Рома
    		 0 : 3
    21.05 18:15
    Дженоа – Болонья
    		 0 : 1
    21.05 21:45
    Аталанта – Эмполи
    		 0 : 1
    21.05 21:45
    Лацио – Верона
    		 3 : 3
    21.05 21:45
    Фиорентина – Ювентус
    		 2 : 0
    22.05 13:30
    Специя – Наполи
    		 0 : 3
    22.05 19:00
    Интер – Сампдория
    		 3 : 0
    22.05 19:00
    Сассуоло – Милан
    		 0 : 3
    22.05 22:00
    Венеция – Кальяри
    		 0 : 0
    22.05 22:00
    Салернитана – Удинезе
    		 0 : 4
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    Чиро Иммобиле

    Чиро Иммобиле

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    		 27
    Душан Влахович

    Душан Влахович

    Ювентус

    		 24
    Лаутаро Мартинес

    Лаутаро Мартинес

    Интер

    		 21
    П
    Доменико Берарди

    Доменико Берарди

    Сассуоло

    		 11
    Хакан Чалханоглу

    Хакан Чалханоглу

    Интер

    		 10
    Николо Барелла

    Николо Барелла

    Интер

    		 10
    И К Ж
    Адама Сумаоро

    Адама Сумаоро

    Болонья

    		 28 2 5
    Итан Ампаду

    Итан Ампаду

    Венеция

    		 29 1 11
    Николо Дзаньоло

    Николо Дзаньоло

    Рома

    		 28 1 10
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