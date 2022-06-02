Американцы купили еще один топ-клуб. США все больше контролируют европейский футбол
У «Милана», который в минувшем сезоне впервые за 11 лет выиграл чемпионат Италии, будут новые владельцы. Американская инвестиционная компания RedBird Capital достигла договоренности о покупке клуба с фондом Elliott Advisors — он вел дела россонери последние несколько лет. Сумма сделки составит 1,2 миллиарда евро. У Elliott останется миноритарный пакет акций, плюс фонд сохранит места в совете директоров.
Напомним, что Elliott получил контроль над «Миланом» в 2018 году — после того как предыдущий хозяин, китайский бизнесмен Йонхон Ли, не смог вернуть фонду взятые у него займы и едва не довел красно-черных до банкротства. Операционные убытки составляли 560 миллионов евро. Был введен режим экономии, «Милан» старался жить по средствам и не переплачивать. Из-за этого не получилось продлить контракты с Джанлуиджи Доннаруммой, Хаканом Чалханоглу и Франком Кессье. Зато убытки постепенно уменьшались и в сезоне-2020/21 составили, по информации La Gazzetta dello Sport, всего 60 миллионов евро.
Однако в Elliott не скрывали, что, приведя дела в порядок, рассчитывают найти нового владельца. В конце апреля казалось, что им станет крупнейший инвестиционный фонд Бахрейна Investcorp. Покупка оценивалась в 1,1 миллиарда евро, а ближневосточное государство вслед за соседями из ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии получило бы в собственность футбольный клуб из Европы. La Gazzetta dello Sport сообщала, что уже этим летом на трансферы бахрейнцы выделят 300 миллионов евро. Но в итоге все отменилось — Elliott заключил сделку с RedBird Capital.
«Для нас большая честь быть частью прославленной истории «Милана». Мы рады сыграть свою роль в следующей главе, когда он возвращается на законное место на самой вершине итальянского, европейского и мирового футбола», — сказал основатель и управляющий партнер RedBird Джерри Кардинале.
Во всей этой истории есть два любопытных момента. Первый — около года назад RedBird Capital купила порядка 10 процентов акций компании Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем» (а кроме того, бейсбольным «Бостон Ред Сокс»). Возникает вопрос о конфликте интересов. Однако акции Fenway Sports Group — просто пассивная инвестиция. RedBird никак не принимает участия в управлении английским клубом, у компании нет представителей в совете директоров красных.
Так что со стороны УЕФА не должно последовать никаких возражений по поводу участия «Милана» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов — тем более в европейском футбольном союзе в свое время разбирались с куда более сложным и неоднозначным кейсом «Лейпцига» и «Зальцбурга».
Второй фактор — очередной европейский топ-клуб перешел под контроль владельцев из США. За несколько дней до истории с «Миланом» официально оформлена сделка по покупке «Челси» консорциумом во главе с бизнесменом из США Тодом Боэли. Про «Ливерпуль» уже сказано выше. «Манчестер Юнайтед» контролирует семейство Глейзеров, «Арсенал» — Стэн Кронке. Американские боссы у «Кристал Пэлас» и «Бернли», заокеанские воротилы обладают крупными пакетами акций в «Лидсе» и «Астон Вилле».
Что касается Италии, то там под контролем компаний и бизнесменов из США находятся «Рома», «Фиорентина», «Аталанта» (55 процентов акций), «Дженоа», «Парма», «Специя», «Венеция». Во Франции — «Марсель».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|38
|26
|8
|4
|69-31
|86
|
2
|Интер
|38
|25
|9
|4
|84-32
|84
|
3
|Наполи
|38
|24
|7
|7
|74-31
|79
|
4
|Ювентус
|38
|20
|10
|8
|57-37
|70
|
5
|Лацио
|38
|18
|10
|10
|77-58
|64
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|59-43
|63
|
7
|Фиорентина
|38
|19
|5
|14
|59-51
|62
|
8
|Аталанта
|38
|16
|11
|11
|65-48
|59
|
9
|Верона
|38
|14
|11
|13
|65-59
|53
|
10
|Торино
|38
|13
|11
|14
|46-41
|50
|
11
|Сассуоло
|38
|13
|11
|14
|64-66
|50
|
12
|Удинезе
|38
|11
|14
|13
|61-58
|47
|
13
|Болонья
|38
|12
|10
|16
|44-55
|46
|
14
|Эмполи
|38
|10
|11
|17
|50-70
|41
|
15
|Сампдория
|38
|10
|6
|22
|46-63
|36
|
16
|Специя
|38
|10
|6
|22
|41-71
|36
|
17
|Салернитана
|38
|7
|10
|21
|33-78
|31
|
18
|Кальяри
|38
|6
|12
|20
|34-68
|30
|
19
|Дженоа
|38
|4
|16
|18
|27-60
|28
|
20
|Венеция
|38
|6
|9
|23
|34-69
|27
|20.05
|21:45
|
Торино – Рома
|0 : 3
|21.05
|18:15
|
Дженоа – Болонья
|0 : 1
|21.05
|21:45
|
Аталанта – Эмполи
|0 : 1
|21.05
|21:45
|
Лацио – Верона
|3 : 3
|21.05
|21:45
|
Фиорентина – Ювентус
|2 : 0
|22.05
|13:30
|
Специя – Наполи
|0 : 3
|22.05
|19:00
|
Интер – Сампдория
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Сассуоло – Милан
|0 : 3
|22.05
|22:00
|
Венеция – Кальяри
|0 : 0
|22.05
|22:00
|
Салернитана – Удинезе
|0 : 4
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|24
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|11
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|10
|
|
Николо Барелла
Интер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|28
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|29
|1
|11
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|28
|1
|10