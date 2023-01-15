«Миранчуку надо надеяться, что он останется в «Торино». Взгляд из Италии на выступления российского легионера
52-летний Массимо Паганин — бывший защитник с большим опытом выступлений в серии А — поиграл за «Фиорентину», «Интер», «Аталанту» и другие итальянские команды. В последние годы работает комментатором и экспертом на телеканалах концерна Mediaset. Паганин поделился своим мнением о выступлении Алексея Миранчука за «Торино» в эксклюзивном интервью «СЭ».
— Как вам игра Миранчука в этом сезоне?
— В сенсационном матче Кубка Италии, где «Торино» обыграл в меньшинстве «Милан» на «Сан-Сиро» (1:0. — Прим. «СЭ»), он не впечатлил. В матче со «Специей» в серии А тоже провел бледный матч. Но нельзя не отметить, что в целом в «Торино» ему дышится куда свободнее, чем в «Аталанте». Иван Юрич доверяет Миранчуку и практически все время выпускает его в стартовом составе, о чем в Бергамо Алексей мог только мечтать. Джанпьеро Гасперини — сильный тренер, но очень сложный человек, и далеко не каждому удается найти с ним общий язык. Судя по всему, Миранчук — из тех игроков, которому особенно важно личное общение с главным тренером, а Гасперини это как раз не практикует. Похоже, что с Юричем Алексей нащупал в «Торино» тот личный контакт, которого ему не хватало в Бергамо.
— Что изменилось в игре Миранчука за «Торино» в лучшую сторону по сравнению с его выступлениями за «Аталанту»?
— В первую очередь — появилась игровая практика. Миранчук стал играть постоянно, и это добавляет ему уверенности. Партнеры при этом стараются играть на Миранчука в Турине значительно чаще, чем это было в Бергамо. Во всяком случае, у меня такие впечатления от тех матчей, что я видел с участием вашего футболиста. В «Аталанте» он был стопроцентным игроком эпизода, в «Торино» же активнее участвует в командной игре и добавляет ей красок, хотя стабильности Алексею по-прежнему не хватает, чтобы называться лидером. В «Торино», конечно, не такая конкуренция, как в «Аталанте», плюс в Бергамо идет определенная перетасовка состава, недаром же только что ушел и Малиновский. Кстати, Малиновский с ходу вышел в стартовом составе «Марселя», что лишний раз подтверждает его класс. Ну а Миранчуку надо надеяться на то, что он задержится в «Торино» и что Юрич подольше останется там главным тренером. Тогда Алексею будет проще в серии А.
— Вы бывший защитник, причем довольно жесткий. Чем неудобен Миранчук для защитников?
— Знаете, в мое время не существовало еще и в помине никакого ВАР. Да и камер было маловато, так что мы, защитники, иной раз позволяли себе лишнее, а нас за это не наказывали. Сегодня же все находится под прицелом телекамер! Мне представляется, что Миранчук не любит жесткую борьбу, в мое время ему было бы куда сложнее против нашего брата, чем сейчас, ха-ха.
Миранчук неудобен для защитников тем, что у него быстрое мышление, он принимает нестандартные ходы. Когда Алексей с мячом, то может исполнить острое действие быстрее, чем оппонент успеет об этом подумать. Отсюда и главный рецепт для соперников — поменьше давать Алексею владеть мячом, ведь он на любом пятачке поля может придумать что-то острое. Ну а ему самому, наоборот, следует чаще открываться и предлагать себя партнерам. Ну и добавить в жесткости тоже все-таки не помешает. У Миранчука немалый потенциал, но в серии А он до сих пор не проявляет себя на все сто процентов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|18
|15
|2
|1
|44-14
|47
|
2
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|
3
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|37
|
4
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
5
|Лацио
|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|
6
|Аталанта
|17
|9
|4
|4
|26-18
|31
|
7
|Рома
|17
|9
|4
|4
|21-16
|31
|
8
|Удинезе
|18
|6
|7
|5
|26-21
|25
|
9
|Фиорентина
|17
|6
|5
|6
|21-22
|23
|
10
|Торино
|18
|6
|5
|7
|18-20
|23
|
11
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|
12
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|18-20
|20
|
13
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|
14
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|15-22
|19
|
15
|Салернитана
|17
|4
|6
|7
|21-27
|18
|
16
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|
17
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
18
|Верона
|18
|2
|3
|13
|15-31
|9
|
19
|Сампдория
|17
|2
|3
|12
|8-30
|9
|
20
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
|13.01
|22:45
|
Наполи – Ювентус
|5 : 1
|14.01
|17:00
|
Кремонезе – Монца
|2 : 3
|14.01
|20:00
|
Лечче – Милан
|2 : 2
|14.01
|22:45
|
Интер – Верона
|1 : 0
|15.01
|14:30
|
Сассуоло – Лацио
|0 : 2
|15.01
|17:00
|
Торино – Специя
|0 : 1
|15.01
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|1 : 2
|15.01
|20:00
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
|15.01
|22:45
|
Рома – Фиорентина
|- : -
|16.01
|22:45
|
Эмполи – Сампдория
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|
|
Мбала Нзола
Специя
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|7
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|15
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|16
|1
|5