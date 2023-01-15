Футбол
Италия
Новости Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:45

«Миранчуку надо надеяться, что он останется в «Торино». Взгляд из Италии на выступления российского легионера

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алексей Миранчук.
Фото Getty Images
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
1/2
Интервью с бывшим защитником «Интера» Массимо Паганином.

52-летний Массимо Паганин — бывший защитник с большим опытом выступлений в серии А — поиграл за «Фиорентину», «Интер», «Аталанту» и другие итальянские команды. В последние годы работает комментатором и экспертом на телеканалах концерна Mediaset. Паганин поделился своим мнением о выступлении Алексея Миранчука за «Торино» в эксклюзивном интервью «СЭ».

Алексей Миранчук. «Миранчуку нужно становиться циничнее и злее». Итальянский комментатор оценил игру нашего легионера

— Как вам игра Миранчука в этом сезоне?

— В сенсационном матче Кубка Италии, где «Торино» обыграл в меньшинстве «Милан» на «Сан-Сиро» (1:0. — Прим. «СЭ»), он не впечатлил. В матче со «Специей» в серии А тоже провел бледный матч. Но нельзя не отметить, что в целом в «Торино» ему дышится куда свободнее, чем в «Аталанте». Иван Юрич доверяет Миранчуку и практически все время выпускает его в стартовом составе, о чем в Бергамо Алексей мог только мечтать. Джанпьеро Гасперини — сильный тренер, но очень сложный человек, и далеко не каждому удается найти с ним общий язык. Судя по всему, Миранчук — из тех игроков, которому особенно важно личное общение с главным тренером, а Гасперини это как раз не практикует. Похоже, что с Юричем Алексей нащупал в «Торино» тот личный контакт, которого ему не хватало в Бергамо.

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

— Что изменилось в игре Миранчука за «Торино» в лучшую сторону по сравнению с его выступлениями за «Аталанту»?

— В первую очередь — появилась игровая практика. Миранчук стал играть постоянно, и это добавляет ему уверенности. Партнеры при этом стараются играть на Миранчука в Турине значительно чаще, чем это было в Бергамо. Во всяком случае, у меня такие впечатления от тех матчей, что я видел с участием вашего футболиста. В «Аталанте» он был стопроцентным игроком эпизода, в «Торино» же активнее участвует в командной игре и добавляет ей красок, хотя стабильности Алексею по-прежнему не хватает, чтобы называться лидером. В «Торино», конечно, не такая конкуренция, как в «Аталанте», плюс в Бергамо идет определенная перетасовка состава, недаром же только что ушел и Малиновский. Кстати, Малиновский с ходу вышел в стартовом составе «Марселя», что лишний раз подтверждает его класс. Ну а Миранчуку надо надеяться на то, что он задержится в «Торино» и что Юрич подольше останется там главным тренером. Тогда Алексею будет проще в серии А.

Алексей Миранчук. «Русский виртуозно владеет левой ногой!» Итальянские журналисты в восторге от Миранчука

— Вы бывший защитник, причем довольно жесткий. Чем неудобен Миранчук для защитников?

— Знаете, в мое время не существовало еще и в помине никакого ВАР. Да и камер было маловато, так что мы, защитники, иной раз позволяли себе лишнее, а нас за это не наказывали. Сегодня же все находится под прицелом телекамер! Мне представляется, что Миранчук не любит жесткую борьбу, в мое время ему было бы куда сложнее против нашего брата, чем сейчас, ха-ха.

Миранчук неудобен для защитников тем, что у него быстрое мышление, он принимает нестандартные ходы. Когда Алексей с мячом, то может исполнить острое действие быстрее, чем оппонент успеет об этом подумать. Отсюда и главный рецепт для соперников — поменьше давать Алексею владеть мячом, ведь он на любом пятачке поля может придумать что-то острое. Ну а ему самому, наоборот, следует чаще открываться и предлагать себя партнерам. Ну и добавить в жесткости тоже все-таки не помешает. У Миранчука немалый потенциал, но в серии А он до сих пор не проявляет себя на все сто процентов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 0
Арсенал 2
2-й тайм

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Торино
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
Бойца ММА нашли мертвым в поезде. Ранее таинственно пропала его тетя-гадалка
Среди пассажиров разбившегося в Непале самолета есть выжившие
Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Скончался Вахтанг Кикабидзе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хвича унизил «Юве»: сделал четыре гола в ворота Щенсны, тащившего на ЧМ! Такой «Наполи» должен стать чемпионом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
7
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
14
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
15
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
16
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
17
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 5 : 1
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 2 : 3
14.01 20:00
Лечче – Милан
 2 : 2
14.01 22:45
Интер – Верона
 1 : 0
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 0 : 2
15.01 17:00
Торино – Специя
 0 : 1
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 1 : 2
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 - : -
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
16.01 22:45
Эмполи – Сампдория
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 15 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 16 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости