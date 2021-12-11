«Они вычли фунт из моей зарплаты за бутылку сока». Златан выпустил новую книгу: жестко критикует «МЮ» и говорит, что был в шаге от перехода в «Наполи»

«Адреналин» — порция мощных историй от Ибрагимовича.

В начале декабря Златан Ибрагимович презентовал новую книгу о себе. И если первая, вышедшая почти 10 лет назад и ставшая хитом, носила скромное название «Я — Златан», то эту швед назвал «Адреналин». В ней 40-летний нападающий пообещал поведать фанатам о не рассказанных ранее историях, посвященных его нефутбольной жизни и раскрывающих его как человека, а не как игрока. «Мне сорок лет, и у меня двое детей, которые уже далеко не малыши. В этом возрасте обычно принято подводить первые итоги. Все знают Ибру-футболиста, но мало кто знает Ибру-человека. Смысл книги был в этом», — написал Златан у себя в Twitter.

Но есть и те, что посвящены его карьере в последние годы. Часть из них уже появилась в медиа, мы решили собрать несколько самых интересных.

Ho quarant'anni e due figli che non sono pi? bambini, ma ragazzi. A quest'et? in genere si tira una riga sul foglio e si fanno le prime somme, i primi bilanci. Se il giocatore Ibra lo conoscono tutti, l'uomo Ibra no.

? il senso di questo libro.#Adrenalina — #MyUntoldStories pic.twitter.com/ESlRXh4ZCL — Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) December 2, 2021

«Позвони в «Наполи». Я еду в Неаполь»

Всю карьеру Златан никогда не стеснялся менять клубы, когда считал это нужным. Сыграть за каждого из непримиримых конкурентов в Италии: «Милан», «Интер» и «Ювентус»? Пожалуйста. Теперь мы знаем, что к этому списку мог добавиться еще и «Наполи».

Когда Ибрагимович заскучал в США и захотел вернуться в Европу, он не сразу выбрал сценарий со вторым пришествием в «Милан». Сначала он захотел стать новым Диего Марадоной. Златан вдохновился документальным фильмом HBO о великом аргентинце и сообщил своему агенту Мино Райоле, что хочет переехать в Неаполь.

«Наступает момент, когда показывают кадры старых матчей «Наполи». Стадион «Сан-Паоло» забит до отказа. Показывают самую активную трибуну — парни сваливаются в кучу, поют, бьют в барабаны. Ощущается невообразимое электричество. Я разгибаю спину, сидя на диване, пристально наблюдаю и ощущаю, как адреналин начинает поступать в вены на моей шее. Пум-пум-пум... Незамедлительно звоню Мино:

— Позвони в «Наполи». Я еду в Неаполь"".

После высказанного Райолой недоумения Златан уверенно заявил:

«Ты хочешь, чтобы я продолжил карьеру? Фанаты «Наполи» — мой адреналин. Я хочу быть там на каждой игре, собирать по 80 тысяч человек на арене и выиграть скудетто! Прямо как во времена Диего. Чемпионство сведет их с ума — это мой адреналин».

Переговоры с клубом продвигались успешно — Ибрагимович готовился воссоединиться с Карло Анчелотти, с которым он вместе работал в Париже.

«Карло был очень рад моему переходу, мы разговариваем почти каждый день. Он объясняет, как намерен использовать меня на поле», — вспоминал Златан.

Также Ибрагимович уже был знаком с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом. За несколько лет до того босс неаполитанской команды пригласил Златана и его жену Хелену на ужин, когда пара была в отпуске в Лос-Анджелесе.

Ибра уже присматривал себе дом в холмистом районе города, и 11 декабря 2019 года должен был подписать контракт с клубом. Но в этот же день из «Наполи» уволили Карло Анчелотти — Де Лаурентис превратил холодную войну в открытое противостояние и сам же его закончил, убрав тренера и назначив Дженнаро Гаттузо. Для Златана это событие стало определяющим в отказе переходить в «Наполи».

«У меня плохое предчувствие. Это нехороший знак. Я не могу довериться президенту, потому что в тот момент он не может гарантировать стабильность для меня и команды. А также я знаю, что Рино Гаттузо, хоть он и мой друг, все равно нуждается в нападающем другого типа для своей схемы 4-3-3. Мы с ним даже не говорили. Переход сорвался».

В итоге через пару недель Ибра подписал контракт с «Миланом».

«Я тогда спросил у Мино: «Какая команда сейчас слаба и кому нужна моя помощь?» Он ответил, что на выходных «Милан» проиграл «Аталанте» со счетом 0:5. И тогда я решил перейти к ним. Я знал клуб, мне нравится город», — рассказывал Златан в начале декабря в интервью Corriere della Sera.

«Они заставили меня заплатить фунт за бутылку сока. Вы можете в это поверить?»

Самой резонансной историей после выхода «Адреналина» стал случай из времен выступления Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед», за который Златан играл два сезона — с 2016-го по 2018-й. В первый год швед забил 28 мячей в 46 матчах. В следующем сезоне он отличился лишь однажды, прежде чем надолго вылетел из-за тяжелейшей травмы колена и ушел в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Однажды Златан перед игрой находился с командой в отеле, куда «Юнайтед» всегда заезжает, прежде чем отправиться на стадион. Перед отъездом Ибра захотел попить и взял бутылку сока из мини-бара в номере.

«Мы отыграли матч и разъехались по домам. Спустя немного времени мне пришел расчетный листок. Обычно я не изучаю его, только в конце года. Но в тот раз мне почему-то стало любопытно, и я заметил, что они вычли один фунт из моей зарплаты.

Я позвонил менеджеру и спросил: «Почему они вычли фунт из моего заработка?» Он перепроверил бумаги и сказал: «Это из-за бутылки сока, которую ты взял из мини-бара». «Вы что, издеваетесь?» — спросил я. — «Нет. У нас так: если ты заказал что-то, оплати это».

Этот момент задел Ибру, потому что в тот момент он был в распоряжении «МЮ» и готовился к матчу, а не заехал в отель в свой выходной или был в отпуске: «Я же не могу выйти играть обезвоженным».

Ибрагимович назвал поведение клуба в этой ситуации проявлением «мелочного менталитета».

«Один фунт? Вы можете в это поверить? Подобное невозможно в Италии. Такие мелочи определяют уважение со стороны футболистов. Каждый раз, как я приезжал на тренировочную базу, они просили меня показать документы. Я выглядывал из окна машины и говорил охраннику: «Я приезжаю сюда каждый день уже месяц. Я — лучший игрок в мире. Если ты до сих пор не узнаешь меня, тебе надо найти новую работу».

А еще Златан шутит над погодой: «У меня был прекрасный дом с бассейном, но скоро в бассейн превращался весь сад. С другой стороны, куда можно пойти в Манчестере? Можно было спокойно оставаться дома и играть в видеоигры».