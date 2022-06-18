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Сегодня, 15:45

Уволят ли Манчини из сборной Италии? Роберто строит новую команду, но все может измениться

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Роберто Манчини.
Фото Reuters
Роберто Манчини.
Фото AFP
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Мнение собкора «СЭ» в Италии.

Сборная Италии начала лето с сокрушительного разгрома от Аргентины (0:3) в Финалиссиме. А завершила серию игр хлестким поражением в матче Лиги наций с Германией (2:5). Между этими событиями уместились 1:1 с той же Германией, 2:1 против Венгрии и 0:0 с Англией.

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В следующий раз Италия сыграет 23 сентября — в Милане против Англии. А завершит свое выступление в Лиге наций 26 сентября в Будапеште, где зарубится с Венгрией, которая стала главным возмутителем спокойствия в Европе.

На фоне провала с немцами (по ходу матча «Скуадра адзурра» горела 0:5) в СМИ с новой силой вспыхнули разговоры об отставке Роберто Манчини. Первый серьезный прессинг случился в конце марта, когда команда — триумфатор Евро-2020 не смогла отобраться на чемпионат мира. Несмотря на болезненный провал, Манчини не стал подавать в отставку, а футбольная федерация решила не увольнять специалиста: у Роберто действующий контракт аж до 2026 года с огромной зарплатой.

0:3 с Аргентиной окончательно подтвердили то, что все поняли еще после проигранного матча с Македонией: Италия образца Евро-2020 сгинула окончательно и бесповоротно. В матчах Лиги наций Манчини собирал новую команду. Вернее, несколько разных команд, так как он устроил беспрецедентный для Италии кастинг талантов, который проходил прямо на официальных матчах.

Ничьи против Германии и Англии, которая сейчас смотрится даже хуже Италии, а также выстраданная победа над крепкими венграми подарили болельщикам надежду на эффективность перестройки состава. Но разгром в Германии вновь вернул всех к вопросу: не исчерпал ли все-таки Манчини себя в роли главного тренера сборной?

14&nbsp;июня. Менхенгладбах. Германия&nbsp;&mdash; Италия&nbsp;&mdash; 5:2. Германия растоптала команду Манчини, Англию так не громили дома с 1928 года, Украина потеряла первые очки

И опять однозначного ответа на этот вопрос нет, как и после Македонии. Все осталось на том же уровне: сам Роберто снова не уходит, а федерация его не увольняет. Задача на оставшиеся два матча Лиги наций следующая: удержаться в элитном дивизионе.

В переводе с языка Манчини это звучит так: в Милане сыграет оптимальный состав, а в Будапеште, видимо, еще один экспериментальный. Так что и в конце сентября никто, скорее всего, не поймет, что на самом деле из себя представляет нынешняя «Скуадра адзурра».

Роберто Манчини. Фото AFP
Роберто Манчини.
Фото AFP

Дальше действующих чемпионов Европы ждет отборочный турнир к Евро-2024. Вот там уже будет совсем не до шуток и экспериментов. К этому моменту нужна готовая и желательно сыгранная обойма футболистов.

Отбираться на следующий чемпионат Европы Италия будет с Манчини. Единственное, что этому может помешать, — выгодный оффер от топ-клуба, ради которого Роберто активирует переговоры с федерацией о расторжении контракта.

Роберто Манчини
Лига наций УЕФА
Чемпионат мира по футболу
Сборная Италии по футболу
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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