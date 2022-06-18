Уволят ли Манчини из сборной Италии? Роберто строит новую команду, но все может измениться

Мнение собкора «СЭ» в Италии.

Сборная Италии начала лето с сокрушительного разгрома от Аргентины (0:3) в Финалиссиме. А завершила серию игр хлестким поражением в матче Лиги наций с Германией (2:5). Между этими событиями уместились 1:1 с той же Германией, 2:1 против Венгрии и 0:0 с Англией.

В следующий раз Италия сыграет 23 сентября — в Милане против Англии. А завершит свое выступление в Лиге наций 26 сентября в Будапеште, где зарубится с Венгрией, которая стала главным возмутителем спокойствия в Европе.

На фоне провала с немцами (по ходу матча «Скуадра адзурра» горела 0:5) в СМИ с новой силой вспыхнули разговоры об отставке Роберто Манчини. Первый серьезный прессинг случился в конце марта, когда команда — триумфатор Евро-2020 не смогла отобраться на чемпионат мира. Несмотря на болезненный провал, Манчини не стал подавать в отставку, а футбольная федерация решила не увольнять специалиста: у Роберто действующий контракт аж до 2026 года с огромной зарплатой.

0:3 с Аргентиной окончательно подтвердили то, что все поняли еще после проигранного матча с Македонией: Италия образца Евро-2020 сгинула окончательно и бесповоротно. В матчах Лиги наций Манчини собирал новую команду. Вернее, несколько разных команд, так как он устроил беспрецедентный для Италии кастинг талантов, который проходил прямо на официальных матчах.

Ничьи против Германии и Англии, которая сейчас смотрится даже хуже Италии, а также выстраданная победа над крепкими венграми подарили болельщикам надежду на эффективность перестройки состава. Но разгром в Германии вновь вернул всех к вопросу: не исчерпал ли все-таки Манчини себя в роли главного тренера сборной?

И опять однозначного ответа на этот вопрос нет, как и после Македонии. Все осталось на том же уровне: сам Роберто снова не уходит, а федерация его не увольняет. Задача на оставшиеся два матча Лиги наций следующая: удержаться в элитном дивизионе.

В переводе с языка Манчини это звучит так: в Милане сыграет оптимальный состав, а в Будапеште, видимо, еще один экспериментальный. Так что и в конце сентября никто, скорее всего, не поймет, что на самом деле из себя представляет нынешняя «Скуадра адзурра».

Роберто Манчини. Фото AFP

Дальше действующих чемпионов Европы ждет отборочный турнир к Евро-2024. Вот там уже будет совсем не до шуток и экспериментов. К этому моменту нужна готовая и желательно сыгранная обойма футболистов.

Отбираться на следующий чемпионат Европы Италия будет с Манчини. Единственное, что этому может помешать, — выгодный оффер от топ-клуба, ради которого Роберто активирует переговоры с федерацией о расторжении контракта.