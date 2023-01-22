В этом году Миранчук забивает только красиво. Русский гол помог «Торино» справиться с флорентийским комплексом
Алексей Миранчук бодро начал этот год с эффектного гола в ворота «Вероны», но потом в плане достижений все было достаточно скромно. Выход на замену примерно на полчаса против «Салернитаны», замена в концовке основного времени кубковой игры с «Миланом» и чуть больше часа в провальном матче со «Специей». Сам же футбол в исполнении российского полузащитника можно было охарактеризовать, как добротный и старательный, но не более.
По-хорошему, это и «Торино» в целом касается. Кроме подвига на «Сан-Сиро» правильнее говорить о потерянных в трех турах семи очках. Однако к визиту во Флоренцию, где в первый день февраля гранатовым предстоит еще раз сыграть в кубковом четвертьфинале, Иван Юрич сумел встряхнуть свою команду. Туринцы играли столь бодро, словно и не было никакого кризиса.
По ходу первого тайма — еще до гола — мяч дважды побывал в воротах «Фиорентины», однако Миранчук наносил удар после свистка, а проверка в комнате ВАР подтвердила правоту судей, отменивших гол Сека из-за офсайда. Вместе с тем, стоило отметить, что решение Юрича впервые с сентября отправить сенегальца в центр нападения — отличный ход. У африканца для этого есть мощь и высокий рост (190 см), а также фирменная для любого вингера скорость.
Сек не только терзал оборону, отметившись попаданием в перекладину, но и оттягивал на себя внимание защитников, освобождая зоны для инсайдов. В том числе и для Миранчука, который получил время и пространство после перевода в исполнении Войводы. А так как Бираги застрял в полупозиции, капитан «фиалок» превратился в дополнительную проблему для собственного вратаря.
Тот только на колени присел и беспомощно наблюдал за полетом мяча, который российский полузащитник словно рукой забросил в дальний верхний угол. Похоже, в этом году Миранчук решил забивать только красиво. Впрочем, главное, что голы есть в принципе. Причем их уже четыре. Это вдвое больше, чем за весь прошлый сезона в «Аталанте» и столько же, сколько за самый результативный в Бергамо чемпионат-2020/21.
Только есть важное отличие. Если не считать гола «Интеру», в остальных случаях Миранчук тогда добивал середняка «Болонью», а также вылетевшие «Парму» с «Кротоне», выходя на замены в матчах, где бергамаски громили соперника. В «Торино» же Алексей — безоговорочный игрок стартового состава, и удельная цена его успехов гораздо выше. Даже если в целом, как в субботу во Флоренции, он не показывает чего-то выдающегося.
В августе наш легионер открыл счет в гостях у неуступчивой «Монцы», и его команда набрала три очка. В октябре удар Миранчука оказался победным в игре с действующим чемпионом «Миланом». Потом был уже упоминавшийся мяч «Вероне», где, несмотря на досадную ничью, тоже набраны очки. И вот — второй в сезоне победный удар. Особенный во всех отношениях.
Это первая победа «Торино» в серии А после ЧМ-2022, да еще над соседом по таблице. Естественно, у этого успеха есть и другие творцы. Прежде всего, вытащивший на 90-й минуте сложнейший удар Ваня Милинкович-Савич. Однако главная фамилия в итоговом протоколе — Миранчук. Игрок, который принес «Торино» первую за 47 лет победу на стадионе «Артемио Франки».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|19
|16
|2
|1
|46-14
|50
|
2
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|
3
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
4
|Лацио
|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|
5
|Аталанта
|18
|10
|4
|4
|34-20
|34
|
6
|Рома
|18
|10
|4
|4
|23-16
|34
|
7
|Торино
|19
|7
|5
|7
|19-20
|26
|
8
|Удинезе
|18
|6
|7
|5
|26-21
|25
|
9
|Фиорентина
|19
|6
|5
|8
|21-25
|23
|
10
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|22
|
11
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|16-22
|22
|
12
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|
13
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|
14
|Лечче
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|
15
|Салернитана
|19
|4
|6
|9
|23-37
|18
|
16
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
17
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|
18
|Верона
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|
19
|Сампдория
|18
|2
|3
|13
|8-31
|9
|
20
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
|21.01
|17:00
|
Верона – Лечче
|2 : 0
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Наполи
|0 : 2
|21.01
|22:45
|
Фиорентина – Торино
|0 : 1
|22.01
|14:30
|
Сампдория – Удинезе
|- : -
|22.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|- : -
|22.01
|20:00
|
Специя – Рома
|- : -
|22.01
|22:45
|
Ювентус – Аталанта
|- : -
|23.01
|20:30
|
Болонья – Кремонезе
|- : -
|23.01
|22:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|24.01
|22:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|9
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|8
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|16
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|11
|1
|5