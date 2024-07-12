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ФИФА пригрозила Италии баном и отменой Евро-2032. Все из-за революции в местном футболе

Италию могут отстранить от еврокубков и лишить права проведения Евро-2032
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Фото Global Look Press
Серия А хотела пойти по пути АПЛ.

Гигантский скандал произошел в Европе во время проведения континентального турнира по футболу. ФИФА и УЕФА пригрозили исключить Италию из еврокубков и отобрать чемпионат Европы 2032 года. Все из-за намеченных революционных изменений в итальянском футболе, которые местные власти намеревались внедрить в ближайшее время.

Речь идет об изменениях в Декрете о спорте, названных «поправкой Муле» по фамилии ее инициатора, члена партии Forza Italia Джорджо Муле. Чиновник предложил несколько важных корректировок, суть которых в итоге сводилась к практически полной автономности серии А — вплоть до создания акционерного общества.

Джорджо Муле.
Фото Global Look Press

Все это ставило в уязвимое положение Итальянскую федерацию футбола — она фактически утрачивала рычаги контроля над итальянскими клубами. Местная пресса пишет, что реформа давала бы серии А полную свободу в законодательном и нормативном поле и превратила бы лигу в «центр системы».

Кроме того, поправка Муле предполагала возможность для итальянских футбольных клубов и их членов обращаться напрямую в суды первой инстанции, минуя спортивные. Все в совокупности очень сильно возмутило Итальянскую федерацию футбола, буквально в прямом эфире терявшую влияние.

За день до начала обсуждений поправки в парламенте пришло письмо от УЕФА и ФИФА — с угрозами: «Если поправка будет принята и реализована в ее первоначальной формулировке или даже в новой, но сохранившей элементы прежней... Не будет другого выбора, кроме как передать вопрос компетентным органам для рассмотрения мер. Они включают возможное приостановление деятельности Итальянской федерации футбола в ФИФА и УЕФА. Что, помимо прочего, сделает невозможным проведение Евро-2032 на территории Италии».

Фото Global Look Press

Автор поправки Муле был в бешенстве из-за ультиматума: «Письмо пришло почтой первого класса накануне поправки, которая, о чудо, касается вопросов в этом письме. Мы выясним, насколько письмо обоснованно и когда было отправлено», — заявил чиновник.

В итоге, выдержав некоторую паузу, парламентарии приняли поправку в усеченном виде, фактически капитулировав перед УЕФА, ФИФА и Итальянской федерацией футбола. Из первоначального варианта реформ остался только один пункт — клубы серии А получат большее представительство в ИИФ, но ни о какой автономии больше речи не идет.

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При этом на первый взгляд все довольны. Муле — больше всех: «Открывается новая страница, которая, наконец, приводит нашу систему в соответствие со временем», — заявил депутат. Также он добавил, что не включенные в поправку пункты будут рассмотрены позже.

Евро-2032
Сборная Италии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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