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«Головина недооценивают в Европе — возможно, дело в паспорте». Что в Италии думают о российских легионерах

Итальянский журналист Палладини считает, что Головина недооценивают в Европе
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Полузащитник «Монако» Александр Головин и футболист «Бенфики» Фредрик Эурснес в мтаче Лиги чемпионов.
Фото AFP
Интервью с редактором «Медиасет».

В разговоре с «СЭ» редактор спортивной редакции итальянского медиаконцерна «Медиасет» Энцо Палладини поделился своим мнением о конкуренции Матвея Сафонова с Джанлуиджи Доннаруммой, неоцененности Александра Головина, перспективах Даниила Худякова и выступлениях сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова.

Сафонов больше подходит философии Энрике, чем Доннарумма

— Начнем с близкой вам темы, связанной со сборной Италии. Каковы шансы Сафонова стать в «ПСЖ» первым номером, учитывая наличие вратаря «Скуадры адзурры» Доннаруммы?

— Думаю, тут многое будет зависеть от того, останется ли в клубе Луис Энрике. Если парижане не попадут в плей-офф Лиги чемпионов с таким бюджетом, то его могут ведь и уволить. И при новом тренере я бы не взялся предсказать, кто станет первым номером «ПСЖ». Пока я вижу четкое желание Энрике чередовать Доннарумму с Сафоновым и держать обоих в конкурентном тонусе. Хорошо это или нет для парижан, время покажет, но вот такой у испанца подход.

Доннарумма прекрасен на линии ворот, это один из лучших вратарей мира по этой части. Зато по умению начать атаку, играть ногами Джанлуиджи уступает многим. А Энрике видит своего голкипера чуть ли не полевым игроком, который призван жить не сам по себе по традиционной схеме «1+10», а должен быть интегрирован в комбинационный футбол. Доннарумма для этого не очень подходит, а вот Сафонова тренер, видимо, считает более приемлемым элементом для своей философии. И даже отдельные решающие ошибки не ставят крест на перспективах Сафонова — недаром ведь Энрике публично защищал Матвея после матча с «Баварией». Так что сейчас у вашего вратаря есть хороший шанс укрепиться в роли серьезного претендента на игрока старта.

— Чего ждать в такой ситуации от Доннаруммы?

— На одном из наших телеканалов недавно вышло большое интервью Джиджи, где он говорит, что счастлив в Париже. Если это так, то ему самое время продлить истекающий летом 2026-го контракт. Однако пока информации об этом не было. Мне лично кажется, что Джанлуиджи с удовольствием вернулся бы в Италию уже следующим летом, тем более если Энрике останется на своем посту.

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— Какие у Доннаруммы могут быть варианты в серии А?

— В «Ювентус» — вряд ли, хотя об этом клубе шла речь до его перехода в «ПСЖ». Остаются две команды — «Интер» и «Наполи». При этом в моем понимании «Интер» выглядит более реальным вариантом. Но это мы забегаем вперед, а пока Доннарумма все-таки должен в первую очередь подумать о том, как его клубу выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

— Недавний матч Лиги наций против Франции Доннарумма неожиданно пропустил из-за якобы возникшего в последний момент недомогания. Вы верите, что это было так? Или Джиджи, как говорят злые языки, просто не захотел играть под свист болельщиков «Милана» на «Сан-Сиро», которые до сих пор не простили ему скандальный уход из клуба?

— В марте Италия вновь сыграет на «Сан-Сиро», и это будет важнейший поединок против Германии в четвертьфинале Лиги наций. Я уверен, что, если не случится форс-мажора, сыграет именно Доннарумма, а свист и возможные оскорбления с трибун в Милане — это неприятная, но жизненная часть его карьеры. Представьте себе, что будет, если он в итоге перейдет из «ПСЖ» в «Интер». Тогда ведь ему достанется еще больше! Не верю, что накануне матча с Францией Доннарумма что-то выдумал. Вратарь такого уровня обязан справляться с хейтом. Ну а мартовский поединок с Германией очень важен для Италии еще и с точки зрения отбора к чемпионату мира. Ведь если сборная по итогам двух встреч пройдет Германию в Лиге наций, то ее отборочная группа окажется легче, чем в случае поражения: лучше получить в соперники нынешнюю Словакию, чем Норвегию с Холанном. Хотя в любом случае наша сборная просто обязана выходить на ЧМ-2026 после пропуска двух подряд мундиалей.

Даниил Худяков.
Фото ФК «Штурм»

Худяков не виноват ни в одном из трех пропущенных от «Лилля» мячей

— Вернемся к Лиге чемпионов. Если богатый «ПСЖ» еще имеет шансы попасть в плей-офф, то вот скромный австрийский «Штурм» их практически потерял. Между тем два последних матча в составе этой команды провел российский голкипер Даниил Худяков. Что вы о нем знаете?

— Признаться, не слышал о Худякове до этих двух поединков. Когда он сыграл на ноль против «Жироны», то я залез в интернет, чтобы получить информацию о нем. Вижу, что он совсем молодым начинал в «Локомотиве», ну а затем как-то перебрался в Австрию. С учетом полной изоляции российского футбола это для Худякова сегодня очень хороший вариант. Если он достойно зарекомендует себя в «Штурме», то получит шанс перебраться в чемпионат посильнее или в более известный клуб. Да, от «Лилля» ваш голкипер пропустил на днях три мяча, но ни в одном из них его вины нет: я смотрел обзор этого поединка. Мое мнение косвенно подтверждают коллеги из трех ежедневных печатных изданий, которые дружно поставили ему оценку 6,0. Для трех пропущенных голов это вполне удовлетворительно.

— Помимо Сафонова и Худякова в Лиге чемпионов играет еще один россиянин — Александр Головин.

— Это один из ключевых футболистов в составе «Монако». Помню, что Головин был главной звездой сборной России на ЧМ-2018, который наш концерн освещал для Италии, и Александра тогда сватали в «Ювентус». Мы даже, помнится, отдельный сюжет про него делали, настолько это была горячая трансферная тема. Я считаю, что это очень достойный футболист, который вполне мог бы выступать, скажем, и в Англии. Мне вообще кажется, что Головина, который столько лет играет на приличном уровне во Франции, как-то недооценивают в Европе. Возможно, дело в его российском паспорте.

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— Сборной России нет среди участников отбора к ЧМ-2026, зато есть тренер, который возглавлял нашу сборную на домашнем чемпионате мира. Ваше мнение о Станиславе Черчесове и шансах Казахстана попасть в финальную стадию турнира?

— Как я уже говорил, наш концерн очень подробно освещал чемпионат мира в России, который, кстати, прошел на высочайшем организационном уровне. Сборная России была в целом весьма средней по исполнителям командой, но остановилась всего в шаге от полуфинала. Помню, что наша съемочная бригада дважды ездила в расположение вашей сборной, чтобы взять интервью у ее главного тренера — Черчесова. В нашем понимании именно он был ключевой, системной фигурой в команде. Вот он-то наряду с Головиным и Дзюбой остался у меня в памяти с того турнира. Что касается сборной Казахстана, то с ней я не знаком. Не представляю себе, какой материал имеется в распоряжении Черчесова. Если судить со стороны по матчам казахстанских клубов в еврокубках и по выступлению сборной Казахстана в Лиге наций, то хвастаться там, мягко говоря, нечем. Однако каждый отборочный цикл — это ведь своя маленькая жизнь. Так что вдруг эта скромная сборная сможет прыгнуть выше головы и побороться за второе место в своей группе?

— Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Лихтенштейн. Можно кратко о каждом сопернике Казахстана?

— Бельгия — фаворит группы. Но это не та звездная сборная, что взяла бронзу на ЧМ-2018. Да, на фоне других соперников по группе бельгийцы смотрятся сильнее, но при этом не выглядят одними из лидеров европейского футбола. К тому же еще вопрос, кто их будет тренировать в отборочном цикле: ходят разговоры, что Доменико Тедеско может покинуть команду. Уэльс — традиционно крепкая команда с характером, которая умеет бороться до конца. Северная Македония сейчас не так опасна, как в тот момент, когда обыграла нашу сборную, что стоило нам участия в чемпионате мира. Ну а Лихтенштейн — это Лихтенштейн. Особых иллюзий Казахстану в этой группе питать не стоит, но чудеса ведь иногда случаются, правда?

Александр Головин
Даниил Худяков
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Штурм
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 16 12 1 3 39-17 37
2
 Наполи 16 11 2 3 24-11 35
3
 Фиорентина 14 9 4 1 28-10 31
4
 Интер 14 9 4 1 34-15 31
5
 Лацио 15 10 1 4 30-17 31
6
 Ювентус 16 6 10 0 26-12 28
7
 Милан 14 6 4 4 24-16 22
8
 Болонья 14 5 7 2 20-18 22
9
 Удинезе 16 6 2 8 19-25 20
10
 Торино 16 5 4 7 17-20 19
11
 Эмполи 16 4 7 5 14-16 19
12
 Рома 15 4 4 7 18-21 16
13
 Дженоа 15 3 6 6 13-24 15
14
 Парма 15 3 6 6 21-25 15
15
 Кальяри 16 3 5 8 15-26 14
16
 Лечче 15 3 4 8 8-26 13
17
 Комо 15 2 6 7 16-28 12
18
 Верона 15 4 0 11 18-37 12
19
 Монца 15 1 7 7 13-19 10
20
 Венеция 16 2 4 10 15-29 10
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13.12 22:45
Эмполи – Торино
 0 : 1
14.12 17:00
Кальяри – Аталанта
 0 : 1
14.12 20:00
Удинезе – Наполи
 1 : 3
14.12 22:45
Ювентус – Венеция
 2 : 2
15.12 14:30
Лечче – Монца
 - : -
15.12 17:00
Болонья – Фиорентина
 - : -
15.12 17:00
Парма – Верона
 - : -
15.12 20:00
Комо – Рома
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