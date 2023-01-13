Экс-защитник «Зенита» совершил красивый поступок. Вернулся в родной клуб и будет играть за 2000 евро в месяц
В самом начале года в Испании случилась красивая история, разошедшаяся по новостным лентам и соцсетям. 34-летний нападающий Лукас Перес заплатил 493 тысячи евро из своего кармана, чтобы расторгнуть контракт с выступающим в ла лиге «Кадисом» и перейти в «Депортиво», который сейчас прозябает в третьем дивизионе. Причина такого странного на первый взгляд шага проста: Перес — уроженец Ла-Коруньи и болельщик «Депортиво», на его детские годы пришелся самый успешный период в истории клуба, именно в «Депоре» он провел лучший сезон в карьере (18 голов в чемпионате-2016/17), а сейчас хочет помочь любимой команде. Для начала — хотя бы вернуться в сегунду. И в первом же матче после возвращения Перес оформил дубль, а «Депортиво» победил — 3:0.
Но похожая добрая история произошла в Италии. 36-летний защитник Доменико Кришито вернулся в «Дженоа» и будет выступать за «грифонов» до конца сезона. Особенной эту новость делают два обстоятельства. Первое — в ноябре прошлого года Миммо, проведший шесть лет в «Зените» (2012-2018), вроде как завершил карьеру, но решил вернуться, чтобы помочь родному клубу. Второе — играть Кришито будет, по сути, бесплатно. Как сообщила La Gazzetta dello Sport, его месячная зарплата составит 2274,16 евро чистыми. В данном случае это МРОТ — меньше по итальянским законам получать нельзя. То есть за полгода защитник заработает 13 644,96 евро.
«Счастлив вернуться домой», — написал Кришито в своей странице в одной из соцсетей, комментируя новость о контракте с «Дженоа».
Миммо появился на свет на юге Италии, недалеко от Неаполя, но именно клуб из Генуи является для него родным. Он перебрался в «Дженоа», когда ему было 14, и в общей сложности сыграл за команду 220 матчей только в серии А. Именно в качестве футболиста «грифонов» он дебютировал в сборной Италии и съездил на ЧМ-2010 в ЮАР.
Сезон-2021/22 получился для «Дженоа» ужасным: смена владельца, тренерская чехарда, одним из участников которой стал Андрей Шевченко, и в конечном счете вылет в серию В. А сам Кришито пропустил почти половину чемпионата из-за травм. Летом 2022-го клуб и игрок расторгли контракт с формулировкой «по обоюдному согласию». А сам Миммо написал трогательный прощальный пост:
«Дорогой «Дженоа», я не хотел бы быть здесь сейчас, чтобы написать тебе последнее приветствие, но в жизни, как мы знаем, не всегда все идет так, как мы надеемся или хотим. К сожалению, наши пути снова должны разойтись. Просто надеюсь, что это на благо команды и этого нового проекта. Я буду следить за тобой и поддерживать тебя, где бы я ни был. Я радовался, боролся, страдал за тебя, и всегда старался изо всех сил. Сожалею, что не достиг своей цели, но желаю тебе быть на вершине.
Я, конечно, не вернусь как игрок, но надеюсь вернуться и внести свой вклад в твой успех. Хочу поблагодарить всех людей, которые были рядом со мной эти десять красно-синих лет, начиная от моих товарищей по команде и заканчивая людьми, которые работают в офисе. Но особая благодарность фанатам, потому что благодаря вам я стал генуэзцем".
У Кришито были предложения от итальянских команд, но он не стал принимать их и выбрал выступающий в МЛС «Торонто», куда тем же летом перешли еще два итальянца — чемпионы Европы-2020 Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески.
В ноябре, по окончании сезона в Северной Америке, Миммо объявил о завершении карьеры. Вернее, новость об этом появилась на официальном сайте «Торонто». Сам же игрок просто попрощался в соцсетях с канадским клубом: «Большое спасибо за эти шесть месяцев. Вы приветствовали меня так, как будто я был одним из вас в течение долгого времени, и за это я буду вечно благодарен вам. Это был прекрасный опыт как для меня, так и для моей семьи. Теперь нам пора домой, но ты всегда будешь в наших сердцах. Что касается моего будущего, то к концу года я приму решение».
Летом Кришито писал, что уже не вернется в «Дженоа» как игрок, но заезженный штамп «никогда не говори никогда» иногда претворяется в жизнь.
После первого круга «грифоны» идут на третьем месте в таблице серии В. Напрямую в серию А выходят две первые команды, и от идущей второй «Реджины» генуэзцы отстают на три очка. Контракт Кришито рассчитан до конца сезона, и задача понятна — помочь родному клубу вернуться в элиту.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|17
|14
|2
|1
|39-13
|44
|
2
|Ювентус
|17
|11
|4
|2
|26-7
|37
|
3
|Милан
|17
|11
|4
|2
|33-18
|37
|
4
|Интер
|17
|11
|1
|5
|37-24
|34
|
5
|Лацио
|17
|9
|4
|4
|29-15
|31
|
6
|Рома
|17
|9
|4
|4
|21-16
|31
|
7
|Аталанта
|17
|9
|4
|4
|26-18
|31
|
8
|Удинезе
|17
|6
|7
|4
|25-19
|25
|
9
|Фиорентина
|17
|6
|5
|6
|21-22
|23
|
10
|Торино
|17
|6
|5
|6
|18-19
|23
|
11
|Болонья
|17
|5
|4
|8
|21-28
|19
|
12
|Лечче
|17
|4
|7
|6
|16-18
|19
|
13
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|15-22
|19
|
14
|Салернитана
|17
|4
|6
|7
|21-27
|18
|
15
|Монца
|17
|5
|3
|9
|19-25
|18
|
16
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|17-26
|16
|
17
|Специя
|17
|3
|6
|8
|16-28
|15
|
18
|Сампдория
|17
|2
|3
|12
|8-30
|9
|
19
|Кремонезе
|17
|0
|7
|10
|11-29
|7
|
20
|Верона
|17
|2
|3
|12
|15-30
|9
|13.01
|22:45
|
Наполи – Ювентус
|- : -
|14.01
|17:00
|
Кремонезе – Монца
|- : -
|14.01
|20:00
|
Лечче – Милан
|- : -
|14.01
|22:45
|
Интер – Верона
|- : -
|15.01
|14:30
|
Сассуоло – Лацио
|- : -
|15.01
|17:00
|
Торино – Специя
|- : -
|15.01
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|- : -
|15.01
|20:00
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
|15.01
|22:45
|
Рома – Фиорентина
|- : -
|16.01
|22:45
|
Эмполи – Сампдория
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|10
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|8
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|7
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|15
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|15
|1
|5