Футбол
Италия
Новости Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:00

Экс-защитник «Зенита» совершил красивый поступок. Вернулся в родной клуб и будет играть за 2000 евро в месяц

Дмитрий Гирин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Доменико Кришито.
Фото Global Look Press
Миммо Кришито верен «Дженоа».

В самом начале года в Испании случилась красивая история, разошедшаяся по новостным лентам и соцсетям. 34-летний нападающий Лукас Перес заплатил 493 тысячи евро из своего кармана, чтобы расторгнуть контракт с выступающим в ла лиге «Кадисом» и перейти в «Депортиво», который сейчас прозябает в третьем дивизионе. Причина такого странного на первый взгляд шага проста: Перес — уроженец Ла-Коруньи и болельщик «Депортиво», на его детские годы пришелся самый успешный период в истории клуба, именно в «Депоре» он провел лучший сезон в карьере (18 голов в чемпионате-2016/17), а сейчас хочет помочь любимой команде. Для начала — хотя бы вернуться в сегунду. И в первом же матче после возвращения Перес оформил дубль, а «Депортиво» победил — 3:0.

Но похожая добрая история произошла в Италии. 36-летний защитник Доменико Кришито вернулся в «Дженоа» и будет выступать за «грифонов» до конца сезона. Особенной эту новость делают два обстоятельства. Первое — в ноябре прошлого года Миммо, проведший шесть лет в «Зените» (2012-2018), вроде как завершил карьеру, но решил вернуться, чтобы помочь родному клубу. Второе — играть Кришито будет, по сути, бесплатно. Как сообщила La Gazzetta dello Sport, его месячная зарплата составит 2274,16 евро чистыми. В данном случае это МРОТ — меньше по итальянским законам получать нельзя. То есть за полгода защитник заработает 13 644,96 евро.

Доменико Кришито. Фото Global Look Press
Доменико Кришито.
Фото Global Look Press

«Счастлив вернуться домой», — написал Кришито в своей странице в одной из соцсетей, комментируя новость о контракте с «Дженоа».

Миммо появился на свет на юге Италии, недалеко от Неаполя, но именно клуб из Генуи является для него родным. Он перебрался в «Дженоа», когда ему было 14, и в общей сложности сыграл за команду 220 матчей только в серии А. Именно в качестве футболиста «грифонов» он дебютировал в сборной Италии и съездил на ЧМ-2010 в ЮАР.

Сезон-2021/22 получился для «Дженоа» ужасным: смена владельца, тренерская чехарда, одним из участников которой стал Андрей Шевченко, и в конечном счете вылет в серию В. А сам Кришито пропустил почти половину чемпионата из-за травм. Летом 2022-го клуб и игрок расторгли контракт с формулировкой «по обоюдному согласию». А сам Миммо написал трогательный прощальный пост:

Алексей Миранчук (&laquo;Торино&raquo;) в&nbsp;матче против &laquo;Вероны&raquo;. Миранчук последовал примеру Головина. Забил красивый гол в первом матче года, но «Торино» споткнулся на команде Боккетти

«Дорогой «Дженоа», я не хотел бы быть здесь сейчас, чтобы написать тебе последнее приветствие, но в жизни, как мы знаем, не всегда все идет так, как мы надеемся или хотим. К сожалению, наши пути снова должны разойтись. Просто надеюсь, что это на благо команды и этого нового проекта. Я буду следить за тобой и поддерживать тебя, где бы я ни был. Я радовался, боролся, страдал за тебя, и всегда старался изо всех сил. Сожалею, что не достиг своей цели, но желаю тебе быть на вершине.

Я, конечно, не вернусь как игрок, но надеюсь вернуться и внести свой вклад в твой успех. Хочу поблагодарить всех людей, которые были рядом со мной эти десять красно-синих лет, начиная от моих товарищей по команде и заканчивая людьми, которые работают в офисе. Но особая благодарность фанатам, потому что благодаря вам я стал генуэзцем".

Доменико Кришито. Фото Global Look Press
Доменико Кришито.
Фото Global Look Press

У Кришито были предложения от итальянских команд, но он не стал принимать их и выбрал выступающий в МЛС «Торонто», куда тем же летом перешли еще два итальянца — чемпионы Европы-2020 Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески.

В ноябре, по окончании сезона в Северной Америке, Миммо объявил о завершении карьеры. Вернее, новость об этом появилась на официальном сайте «Торонто». Сам же игрок просто попрощался в соцсетях с канадским клубом: «Большое спасибо за эти шесть месяцев. Вы приветствовали меня так, как будто я был одним из вас в течение долгого времени, и за это я буду вечно благодарен вам. Это был прекрасный опыт как для меня, так и для моей семьи. Теперь нам пора домой, но ты всегда будешь в наших сердцах. Что касается моего будущего, то к концу года я приму решение».

Гонсало Игуаин, Жерар Пике, Роман Павлюченко. Пике, Игуаин, Павлюченко и еще семь звезд, которые завершили карьеру в 2022 году

Летом Кришито писал, что уже не вернется в «Дженоа» как игрок, но заезженный штамп «никогда не говори никогда» иногда претворяется в жизнь.

После первого круга «грифоны» идут на третьем месте в таблице серии В. Напрямую в серию А выходят две первые команды, и от идущей второй «Реджины» генуэзцы отстают на три очка. Контракт Кришито рассчитан до конца сезона, и задача понятна — помочь родному клубу вернуться в элиту.

Доменико Кришито
Футбол
ФК Дженоа
2
8
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Первый, кто бросил вызов Руа, Бродеру и Белфору. Николаю Хабибулину — 50
Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым
Турчак заявил о сохранении отсрочки от мобилизации для многодетных отцов
Минобороны РФ рассказало об освобождении Соледара российскими войсками
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Чемпионка России по хай-дайвингу Салямова погибла в автоаварии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стильный и уникальный, он притягивал трофеи. Скончался Джанлука Виалли
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 17 14 2 1 39-13 44
2
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
12
 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 - : -
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 - : -
14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 - : -
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
16.01 22:45
Эмполи – Сампдория
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 10
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 8
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 15 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 15 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости